Platformă românească de soluții IT pentru firme: Industriile care au investit în digitalizare și aplicațiile software preferate în 2023

O platformă românească de tip marketplace, de soluții IT pentru companii, susține că în 2023 cele mai multe firme care au avut nevoie de ghidaj în alegerea aplicației software potrivite au fost IMM-urile.

Softlead, care ajută companiile să aleagă soluția IT potrivită, pe baza ADN-ului Digital, susține că în 2023, valoarea totală a proiectelor software ofertate prin platformă a depășit 14,3 milioane EUR, dublu față de anul 2022. De asemenea, numărul cererilor de oferte pentru achiziții software a crescut cu 24% față de 2022.

Peste 2000 de companii au solicitat în 2023 o ofertă de servicii de digitalizare prin platforma românească, iar alte câteva sute au folosit-o pentru a afla ADN-ul Digital, definit ca un raport complex ce indică nivelul actual al digitalizării, tipuri de soluții software potrivite, furnizori, bugete și pași esențiali în procesul de achiziții IT, transmite Softlead într-un comunicat către StartupCafe.ro.

„2023 a adus o dinamică mai mare în rândul cerințelor de digitalizare generate prin platforma Softlead. Am urmărit, astfel, proiecte complexe de transformare digitală pentru companii mari și foarte mari, am văzut o creștere a numărului de IMM-uri din diverse industrii care au arătat deschidere pentru achiziții software, dar, cel mai important, am văzut o mai mare diversitate a tipurilor de soluții IT de care companiile au tot mai mare nevoie. Există și un set de constante ale activității din platformă, cum ar fi faptul că în peste 80% dintre situații, responsabilii pentru procesul de digitalizare sunt persoanele din top și middle management”, spune Alexandra Roată, co-fondatoare Softlead.