Platforma de jocuri Google Stadia, disponibilă în România

Începând de astăzi, platforma de jocuri Google Stadia este disponibilă în România. Stadia este un serviciu de tip cloud, accesibil online la adresa stadia.google.com sau prin aplicația mobilă cu același nume, ce permite celor interesați să joace numeroase jocuri video, fără a avea nevoie de dispozitive puternice, capabile să ruleze aceste jocuri.

Stadia funcționează cu dispozitivele deja existente: laptopuri, desktop-uri, tablete și telefoane compatibile, precum și cele mai populare controlere de jocuri. Stadia funcționează imediat, fără să fie nevoie de a descărca sau actualiza jocul, printr-o conexiune stabilă la internet.

Stadia este disponibil oricărei persoane care are o adresă de Gmail, în două variante: gratuită și cu abonament. În cea gratuită, cei care se înregistrează pot juca jocuri precum Destiny 2 și Super Bomberman R Online. Toți utilizatorii noi de Stadia au acces gratuit pentru o lună la Stadia Pro, serviciul cu abonament oferit de platformă. Abonații Stadia Pro pot juca gratuit zeci de jocuri, precum Hitman 2, Dead by Daylight sau Orcs must Die! 3, iar în fiecare lună sunt adăugate noi jocuri disponibile abonaților Stadia Pro. Abonamentul Stadia Pro este de 45 lei/lună.

De asemenea, orice abonat Stadia, indiferent de tipul de cont, are acces la magazinul Stadia, de unde poate achiziționa și juca titluri precum Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed: Walhalla, NBA 2k21. Star Wars Jedi: Fallen Order sau Watch Dogs: Legion.

Serviciul Google Stadia este disponibil la adresa stadia.google.com sau prin aplicația dedicată Android și, în următoarea perioadă, iOS. Stadia are nevoie de o conexiune de internet stabilă cu o viteză de cel puțin 10 Mbps/secundă.

Pe lângă România, Stadia intră și în alte 7 țări europene, începând de luni: Austria, Cehia, Ungaria, Polonia, Portugalia, Slovacia și Elveția.

„Lansăm Stadia în România, cea mai tare experiență de gaming! Stadia e serviciul de cloud gaming de la Google unde poți să te joci direct din browser, pe orice dispozitiv ai avea. Nu instalezi nimic si nici nu mai e nevoie de hardware scump, ci doar de o conexiune bună la internet. Încă suntem in rollout, deci pentru anumiți useri s-ar putea să fie disponibil în urmatoarele ore, nu chiar imediat” - a scris, pe Facebook, Dani Oros, Head of Marketing la Google România.