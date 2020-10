Google lansează în România un nou mod de a accesa aplicațiile și jocurile din Google Play Store

Google lansează în România Play Pass, un serviciu sub formă de abonament, care oferă utilizatorilor acces total la sute de aplicații și jocuri - fără reclame, achiziții în aplicație sau plăți directe. Iată care sunt preţurile

Pachetul Play Pass cuprinde conținut de calitate și revizuit, de la jocuri clasice (ex: Sonic the Hedgehog) și jocuri „indie” premiate (ex: Stardew Valley) la aplicații utile (ex:Photo Studio Pro). Iată o selecție de titluri ce sunt disponibile în pachetul Google Play Pass:

Sonic the Hedgehog

Levelhead

Stardew Valley

Photo Studio Pro

Monument Valley

Terraria

Star Wars: Knights of the Old Republic

LIMBO

This War of Mine

Teslagrad

De asemenea, în pachetul Play Pass se găsesc și jocuri de la dezvoltatori români: Candy Fashion Dress Up & Makeup Game (Promedia Studio), Door Kickers (KillHouse Games) și Magium - D&D Inspired Text Adventure RPG (Magium Games).

În fiecare lună, noi aplicații și jocuri vor fi adăugate în pachetul Play Pass. De exemplu, titluri precum Olo Loco și Bright Paw se vor lansa în premieră în Play Pass, iar Dakka Squadron (de la Phosphor) și seria Worms (de la Team17) vor intra în Play Pass până la finalul anului.

Abonații vor găsi jocurile și aplicațiile din Play Pass în tabul dedicat, cu același nume. De asemenea, jocurile și aplicațiile din pachetul Play Pass vor fi disponibile și în Play Store, fiind marcate cu timbrul Play Pass. Toate aplicațiile și jocurile marcate cu acest timbru vor fi disponibile complet cu noul abonament Play Pass.

Play Pass ajunge la utilizatorii din România săptămâna aceasta, la prețul de 24,99 lei /lună sau 149 lei/an. Prima lună de utilizare a Play Pass este gratuită. Accesul la serviciul Play Pass se face din aplicația Play Store de pe dispozitivele Android, meniul din stânga-sus, opțiunea „Play Pass”, iar apoi urmând indicațiile pentru abonare. Mai multe detalii despre Play Pass aici.

Abonament familial

Abonamentul Play Pass poate fi accesat de membri familiei (până la 5 membri), înscriși în Google Family. Fiecare membru al familiei poate accesa Play Pass individual, astfel încât experiența sa să nu o deranjeze pe a celorlalți. Play Pass cuprinde și o selecție interesantă de aplicații și jocuri dedicate copiilor, de la Toca Boca la Learny Land.