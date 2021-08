FOTO: Noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z Fold3 și Galaxy Z Flip3. Prețuri și specificații

Samsung a lansat, miercuri, o serie de dispozitive, printre care telefoanele plaibile Galaxy Z Fold3 și Galaxy Z Flip3, producătorul de electronice sud-coreean menționând și prețurile la care le oferă.

Telefonul Samsung Galaxy Z Fold3- principalele caracteristici

În România Galaxy Z Fold3 este disponibil la un preț de 8.899 de lei, pentru precomenzi de la 11 august. Telefonul are un display principal AMOLED de 7,6 inchi și unul secundar de 6,2 inchi, cu rată de refresh de 120HZ.

Camera foto frontală are 4MP și este mascată sub display. În plus, telefonul are cameră principală de 12MP, cameră ultrawide de 12MP şi cu zoom optic de 2X.

Galaxy Z Fold3 are microprocesor Qualcomm Snapdragon 888 Octa-core, 12GB RAM şi 256GB/512 GB spaţiu de stocare. Acumulator: 4.400 mAh.

Telefonul este compatibil cu stylusul S Pen, care se vinde separat.

Samsung Galaxy Z Fold3 e disponibil în pre-comenzi din 11 august 2021 și va fi lansat din 27 august în piețe selectate, inclusiv Europa, SUA, Coreea de Sud.

Telefonul cu clapetă Samsung Galaxy Z Flip3- specificații principale

În România Samsung Galaxy Z Flip3 este disponobil la prețul de 5199 de lei, pentru precomenzi de la 11 august.

Telefonul se pliază pe verticală, în sistem de clapetă, are un display de 7,6 inchi, cu rată de refresh adaptabilă de 120HZ, și un al doilea ecran, de 1,9 inchi.

Acest smartphone are cameră frontală de 10 MP și două camere pe spate, de 12MP, una wide și cealaltă, ultra-wide.

Telefonul are procesor Snapdragon 888, memorie 8GB RAM și spațiu de stocare de 128GB sau 256 GB stocare. Acumulator: 3300 mAh.

Telefoanele vor ieși pe piață din 27 august.