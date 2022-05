FOTO Evenimentul Google I/O 2022: Gigantul tech a prezentat primul său smartwatch, noile căști, telefoane și funcții

Google a prezentat în cadrul evenimentului anual Google I/O, care a început miercuri, 11 mai, și care va continua și joi, pe 12 mai, primul său smartwatch, Google Pixel Watch, dar și noi funcții ale produselor sale pe care le va lansa în 2022.

Poți urmări evenimentul Google I/O din 2022 AICI.

Google a prezentat noile sale gadgeturi, alături de o mulțime de alte funcții care vor fi disponibile din 2022. Google Pixel Watch, telefoanele Pixel 6a, Pixel 7 și Pixel 7 Pro, precum și căștile Google Pixel Buds Pro, sunt doar câteva dintre produsele cu care se laudă.

Sursă foto: Google - Twitter

Pixel 6a împrumută multe dintre elementele de design de la Pixel 6 și va fi disponibil mai întâi în SUA. Telefonul, care vine în 3 culori, chalk, charcoal și sage, va putea fi precomandat pe 21 iulie și costă 449 de dolari.

Telefonul promite o durată a bateriei de până la 72 de ore, cu modul Extreme Battery Saver.

Din toamnă, Google va lansa și Pixel 7 și Pixel 7 Pro, o nouă generație de telefoane cu procesor Google Tensor, a anunțat gigantul tech.

Alte gadget-uri lansate de Google sunt:

Google Pixel Buds Pro – căști wireless cu funcție de anulare a zgomotului. Sunt compatibile cu telefoanele Pixel, dar și cu alte telefoane Android. Vor fi disponibile pentru precomandă în SUA, începând cu 21 iulie și costă 199 de dolari. Vin în 4 culori: Coral, Lemongrass, Fog și Charcoal.

Sursă foto: Google - Twitter

Sursă foto: Google - Blog

Google Pixel Watch – care vine în această toamnă. Este primul ceas realizat de Google și oferă experiențe incluse și pe brățara de fitness Fitbit. Ceasul include: statistici, progres și obiective personale de fitness, urmărire continuă a ritmului cardiac, urmărirea somnului și multe altele.

Sursă foto: Google - Twitter

Sursă foto: Captură ecran evenimentul Google I/O 2022

Sursă foto: Google - Twitter

Sundar Pichai, CEO, Google și Alphabet, compania mamă a gigantului tech, a deschis evenimentul și a anunțat că vor fi adăugate alte 24 de limbi la Google Translate, serviciu folosit la nivel internațional și care, cu acest nou update ajunge la 133 de limbi utilizate.

Sursă foto: Captură ecran evenimentul Google I/O 2022

Google a introdus și Monk Skin Tone (MST), o funcție dezvoltată cu ajutorul profesorului Ellis Monk de la Harvard. Scara MST are, practic, 10 nuanțe, care „reprezintă” mai bine fiecare utilizator al produselor Google. Funcția va fi disponibilă pe mai multe produse Google în următoarele luni, la nivel global.

Noi funcții pe care Google le adaugă la produsele sale

Google Maps

Funcția Immersive View în Google Maps – cu ajutorul inteligenței artificiale, funcția a creat un model digital bogat, care permite utilizatorilor să vadă cum arată un cartier, un restaurant sau o locație populară. Ajută userii să găsească informații relevante despre locul respectiv: dacă e aglomerat, ce condiții meteo sunt în zonă etc. Va fi disponibilă pe aproape orice telefon și dispozitiv și va fi lansată la sfârșitul lui 2022 în Los Angeles, Londra, New York, San Francisco și Tokyo, iar treptat va fi extinsă.

O rută eco-friendly în SUA și Canada care permite utilizatorilor să aleagă cel mai eficient traseu din punct de vedere al consumului de combustibil. Funcția va fi extinsă și în Europa.

Live View - ajută utilizatorii să găsească o destinație folosind realitatea augmentată.

Google Workspace

(summaries) în Spaces pentru a ajuta utilizatorii să prindă rapid informațiile utile. Funcția este deja valabilă de la începutul lui 2022 în Google Docs. Live sharing – va sincroniza conținutul care este partajat într-un apel Google Meet și va permite participanților să controleze fișierele media.

– va sincroniza conținutul care este partajat într-un apel Google Meet și va permite participanților să controleze fișierele media. Portrait restore - folosește inteligența artificială pentru a îmbunătăți calitatea video pe Google Meet. Este utilă pentru cei care folosesc platforma într-o cameră slab iluminată.

- folosește inteligența artificială pentru a îmbunătăți calitatea video pe Google Meet. Este utilă pentru cei care folosesc platforma într-o cameră slab iluminată. Portrait light – permite reglarea luminozității.

– permite reglarea luminozității. De-reverberation - filtrează ecourile, astfel încât să sune ca și cum ai fi într-o sală de conferințe cu microfon.

- filtrează ecourile, astfel încât să sune ca și cum ai fi într-o sală de conferințe cu microfon. Transcriere automată – în 2022 Google va introduce transcrierea automată a întâlnirilor de pe Google Meet.

– în 2022 Google va introduce transcrierea automată a întâlnirilor de pe Google Meet. Măsuri de securitate pentru Google Slides, Docs și Sheets.

În 2022, aplicația Google va permite utilizatorilor să folosească o fotografie sau o captură de ecran și să adauge „near me” pentru a obține rezultate locale. Funcția „multisearch near me” va fi valabilă în acest an la nivel global, mai întâi în limba engleză, iar cu timpul va fi disponibilă și în alte limbi.

Google va mai lansa în mai 2022 filtre Real Tone în Google Photos.

Și Google assistant va primi câteva îmbunătățiri: nu va mai fi nevoie să spui „Hey, Google!” pentru a primi o informație, ci vei putea pur și simplu să te uiți la dispozitiv, iar asistentul virtual îți va solicita să îi adresezi o întrebare. Funcția Look and Talk poate fi utilizată de pe telefoanele Pixel de la Google. De asemenea, vei putea avea conversații mai naturale cu Google Assistant.

Alte funcții de la Google

Vor fi adăugate mai multe limbi la funcția About this Result;

Userii vor putea solicita eliminarea datelor personale din căutările Google.

Când utilizați completarea automată pentru a insera detaliile de plată, cardurile virtuale de pe Chrome și Android vor înlocui numărul real de card cu un alt număr. Numărul real este păstrat privat.

Google Wallet – disponibil în curând pe Android. Oferă acces rapid și securizat la carduri, abonamente, certificate de vaccin, bilete pentru evenimente, permis de conducere.

– disponibil în curând pe Android. Oferă acces rapid și securizat la carduri, abonamente, certificate de vaccin, bilete pentru evenimente, permis de conducere. Experiența Android pe tabletele cu ecrane mari va fi îmbunătățită. Peste 20 de aplicații Google vor fi schimbate, astfel încât să fie mai ușor de utilizat.

Android 13 - puteți copia texte, adrese URL sau chiar o fotografie de pe telefon și le puteți lipi pe tabletă.

- puteți copia texte, adrese URL sau chiar o fotografie de pe telefon și le puteți lipi pe tabletă. Fast Pair – permite conectarea a sute de dispozitive compatibile cu Matter, spre exemplu becuri, prize inteligente și multe altele, la Google Home și la aplicațiile preferate.

În final, Google a anunțat că va deschide un nou magazin în Williamsburg, Brooklyn în această vară.

Surse foto: Google - Twitter, Blog Google, captură de ecran de la evenimentul Google I/O.