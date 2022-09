FOTO Apple a lansat noile telefoane iPhone 14, precum și Apple Watch 8 și seria nouă de căști. Prețuri și specificații

Compania americană Apple a prezentat, miercuri seară, noile sale produse, în cadrul evenimentului de toamnă, așteptat de fanii gadgeturilor lansate de gigantul tech: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro și Pro Max, Apple Watch Series 8, noua generație de SE, și noile căști AirPods Pro.

Noua generație de iPhone 14 are o durată de viață mai lungă a bateriei. În timp ce iPhone 14 are un ecran de 6,1 inch, varianta Plus are un ecran mai mare, de 6,7 inch. Cele două smartphone-uri vin în 5 culori: midnigt, starlight, albastru, violet și Product Red.