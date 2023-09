FOTO Apple a lansat noile telefoane iPhone 15 și iPhone 15 Pro. Prețuri și specificații

Compania Apple a prezentat, marți seara, noile sale produse: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch SE (a doua generație) și Apple Watch Ultra 2.

Noua generație iPhone schimbă portul Lightning pentru USB-C și adaugă Dynamic Island, lansat anul trecut pe seria iPhone 14 Pro. Modelul de bază iPhone 15 vine cu un ecran de 6,1 inch, iar varianta Plus are un ecran mai mare, de 6,7 inch. Cele două smartphone-uri vin în culorile: negru, albastru, verde, galben și roz.

iPhone 15 și iPhone 15 Plus. Specificații:

Camera principală de 48 MP, cu tehnologie Quad Pixel, cu autofocus rapid;

Cameră telephoto de 12 MP, care oferă zoom optic 2x;

Procesorul A16 Bionic, prezent pe iPhone 14 Pro;

Portul USB-C, care poate încărca Apple Watch sau o versiune actualizată a Airpods Pro (a doua generație);

Dynamic Island îmbunătățit;

Ecran Super Retina XDR, cu tehnologie OLED.

Prețul pentru modelul de bază începe de la 799 dolari, pe când varianta Plus va începe de la 899 dolari.

iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max. Specificații:

Carcasă din titan;

Vine în patru culori: black titanium, white titanium, blue titanium și natural titanium;

„Action button” regândit, care poate fi personalizat;

Procesor A17 Pro, pe o arhitectură de 3 nanometri;

USB-C 3.0, cu viteze de transfer de până la 10 gigabiți pe secundă;

Sistem de trei camere, din care cea principală de 48 MP, un telephoto de 12 MP și un ultrawide de 12 MP, care permit fotografii și filmări la nivel profesional;

Experiență îmbunătățită în jocurile video;

Modelul Pro are un preț de început de 999 dolari, iar varianta Pro Max începe de la 1199 dolari.

Pe lângă telefoanele noi, Apple a lansat și Apple Watch Series 9, alături de Apple Watch SE (a doua generație) și Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9 are un procesor nou, S9 SiP, care permite rularea asistentului personal, Siri, direct pe dispozitiv, și detectarea „double tap”, un gest care constă în atingerea degetului mare de cel arătător pentru a folosi diferite funcții. De exemplu, prin „double tap”, utilizatorii pot răspunde la apeluri, amâna alarme și pot face poze pe iPhone de la distanță.

Ceasurile vor fi disponibile în două mărimi, 41 mm și 45mm, și în două tipuri de carcase:

aluminiu, care vine în culorile starlight, midnight, silver, (PRODUCT)RED și pink;

oțel, care vine în culorile gold, silver și graphite.

Apple Watch Series 9 începe de la 399 dolari pentru varianta GPS, iar varianta cellular de la 499 dolari.

Apple Watch SE (a doua generație)

A doua generație Apple Watch SE oferă funcțiile de bază ale Watch Series 9, cum ar fi înregistrarea activităților sportive, detectarea bătăilor inimii și alertele în caz de accident „Fall Detection” și „Crash Detection”, pentru un preț mai redus.

Ceasurile vor veni în două mărimi, 40 mm și 44 mm, cu carcasă de aluminiu.

Acesta va fi disponibil începând cu prețul de 249 dolari pentru varianta cu GPS, iar varianta cellular va începe de la prețul de 299 dolari.

Apple Watch Ultra 2

A doua generație a Apple Watch Ultra oferă funcții avansate de sport, cum ar fi Oceanic+ App și funcția Depth, de măsurare a sesiunilor de scufundare.

Ceasul poate fi folosit în modul normal până la 36 de ore și până la 72 de ore în modul „low power”.

În plus, ceasul are același procesor ca Series 9, un S9 SiP, care permite „double tap” și Siri integrat în produs.

Apple Watch Ultra 2 are un ecran cu 50% mai luminos decât predecesorul lui. Acesta va fi disponibil într-o singură mărime, de 49 mm, iar brățările sunt de trei tipuri:

Alpine Loop (blue, indigo, olive);

Trail Loop (orange/beige, green/gray, blue/black);

Ocean Band (blue, orange);

Smartwatch-ul are prețul de lansare de 799 dolari.

Sursă foto: Apple