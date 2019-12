Peste 40% dintre managerii IT din România spun că firmele lor au fost vizate de atacuri cibernetice în ultimii doi ani

Peste 40% dintre managerii IT au declarat că organizațiile lor au fost vizate de atacuri cibernetice în ultimii doi ani, în timp ce 26,9% au recunoscut că nu știu dacă organizația lor a fost ținta unor atacuri cibernetice, arată studiunei unei companii IT.

La studiul „Connect Romania 2019” au răspuns peste 500 de specialiști IT.

Dacă anul trecut, managerii IT considerau că lipsa conștientizării amenințărilor de securitate la nivel de top management este principalul obstacol în securizarea companiei în fața amenințărilor cibernetice, în acest an participanții la studiu au identificat ca principal obstacol lipsa bugetului (46,5%).

Următoarele obstacole identificate de participanții la studiu sunt lipsa conștientizării amenințărilor de securitate la nivel de top management, care a înregistrat o scădere semnificativă (34,3% în 2019, față de 46,1% în 2018), lipsa experților în securitatea IT din cadrul companiei (32,6%, față de 32,7% în 2018) și, într-un procent mai mare decât anul trecut lipsa unor tehnologii și instrumente adecvate în asigurarea unei protecții eficiente împotriva amenințărilor cibernetice din ce în ce mai sofisticate (28,4% în 2019, față de 24,9% în 2018).

O altă provocare cu care se confruntă managerii IT este refuzul angajaților de a respecta regulile de securitate, însă vestea îmbucurătoare este că acest procent a scăzut în 2019 față de anul trecut (23,7% dintre respondenți au indicat acest lucru drept una dintre provocările cu care se confruntă în activitatea zilnică, față de 28,5% în 2018).

Furnizarea de servicii IT stabile, îmbunătățirea securității cibernetice și dezvoltarea de noi produse și servicii inovatoare sunt principalele priorități IT ale companiilor în 2020.

Astfel, peste 52% dintre managerii IT au menționat că furnizarea de servicii IT stabile reprezintă principala preocupare pentru departamentele IT pe care le conduc în următorul an, urmată de îmbunătățirea securității cibernetice (47,8% dintre respondenți), dezvoltarea de noi servicii și produse inovatoare (34,7%), creșterea eficienței operaționale (33,1%), îmbunătățirea experienței clienților (31,8%).

„Volumul de date a explodat atât la nivel mondial, cât și în România. Companiile nu mai pot procesa și administra datele cu infrastructurile actuale. Avem nevoie de rețele inteligente, care să folosească procese de tip machine learning și AI, de tehnologii de automatizare, capabile să administreze dezvoltarea noilor infrastructuri digitale. În același timp, atacatorii profită de faptul că echipele de securitate întâmpină dificultăți în asigurarea securității rețelei, aflate într-o continuă evoluție și extindere. O combinație de bune practici și tehnologii avansate de securitate pot contribui semnificativ la protejarea datelor și utilizatorilor. Mai mult decât atât, una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă companiile în zona IT este lipsa resursei umane care poate ajuta la gestionarea acestei complexități”, a declarat Dorin Pena, director general Cisco România.

Chestionați asupra schimbărilor digitale prin care trec organizațiile lor în prezent, peste 93% dintre respondenți au declarat că au loc schimbări, de amploare și importanță diferite, în funcție de specificul fiecărei companii în parte. Peste 24% dintre managerii IT au raportat transformări radicale (de exemplu, un model nou de venituri, cum ar fi tranziția de la oferte de bunuri/produse la oferte de servicii, introducerea de noi produse/servicii, de importanță egală sau mai mare decât a celor existente). 41,6% au declarat că în prezent au loc schimbări minore din punct de vedere digital (de exemplu, dezvoltarea produselor/serviciilor existente), în timp ce 27,5% dintre respondenți au menționat că au loc unele schimbări (de exemplu, introducerea de noi produse/servicii, cele existente fiind încă dominante).

Tendințe cu impact asupra activității companiilor în următorii 3 ani

Provocările legate de creșterea traficului de date, de securitate și de managementul riscurilor vor constitui principala preocupare pentru departamentele IT în următorii 3 ani, fiind puse pe primul loc de peste 53% dintre participanții la studiu. Alte tendințe identificate de managerii IT ca având un impact asupra activității companiilor în următorii 3 ani au fost cele legate de automatizarea rețelelor, SDN (39%, un procent similar cu anul trecut), migrarea aplicațiilor în cloud (25%, în scădere față de 29,3% în 2018), reducerea costurilor (23,5%, în creștere față de 2018 când procentul a fost de 21%) și Internet of Things și M2M (18,3%, față de 27,1% în 2018).

Spre deosebire de anul trecut, când majoritatea participanților la studiu au declarat că bugetul IT al companiei în 2018 a crescut nesemnificativ sau a rămas la nivelul din 2017, în acest an numărul managerilor IT care au declarat că bugetul IT al companiilor a crescut semnificativ este egal cu cel al managerilor IT care au spus că bugetul IT a rămas la același nivel ca în 2018 (33%).

10,4% dintre respondenți au menționat că bugetul IT al companiei a scăzut în acest an față de 2018, în timp ce peste 23% au declarat că bugetul a crescut nesemnificativ.

Sondajul a fost realizat în luna octombrie 2019 în rândul a peste 500 de specialiști IT din companii și instituții din România, prezenți la evenimentul Connect România 2019.