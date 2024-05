Câteva fire din implantul Neuralink, al lui Elon Musk, s-au desprins de creierul pacientului în primele săptămâni

Câțiva conectori din implantul cerebral dezvoltat de Neuralink, startup-ul lui Elon Musk, s-au desprins de creierul pacientului Noland Arbaugh, în primele săptămâni după operație.

Informația a fost prezentată prima dată în Wall Street Journal, care a cerut un punct de vedere, potrivit The Verge.

Neuralink a lansat, mai apoi, o postare pe blogul oficial în care confirmă informația relatată de WSJ.

„În săptămânile de după operație, mai multe fire s-au retras din creier, ceea ce a dus la o scădere netă a numărului de electrozi eficienți. Asta a dus la o reducere a biților pe secundă (BPS). Ca răspuns la această schimbare, am modificat algoritmul de înregistrare pentru a fi mai sensibil la semnalele populației neuronale, am îmbunătățit tehnicile de transpunere a acestor semnale în mișcări ale cursorului și am optimizat interfața cu utilizatorul” – Neuralink