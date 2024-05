Finanțare de 1,35 milioane EUR din partea Germaniei pentru Code for Romania/ Commit Global

Proiectul „Infrastructura digitală a asistenței umanitare” al IT-iștilor voluntari de la Code for Romania a primit finanțare de 1,35 milioane EUR de la Ministerul Federal al Afacerilor Externe din Germania, potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Proiectul a fost prezentat la reședința Ambasadorului Republicii Federale Germania la București, E.S. Dr. Peer Gebauer, în parteneriat cu Code for Romania / Commit Global.

Germania și-a reiterat angajamentul de a sprijini și extinde această inițiativă importantă, recunoscând potențialul transformator al proiectului „Infrastructura digitală de asistență umanitară” în revoluționarea modului în care populațiile vulnerabile beneficiază de ajutor.

Proiectul este deja implementat în alte zone critice ale lumii:

în Armenia , ca răspuns la criza refugiaților care părăsesc Nagorno-Karabah;

, ca răspuns la criza refugiaților care părăsesc Nagorno-Karabah; în Republica Moldova , pentru prevenirea crizelor cauzate de dezastre naturale și pregătirea populației;

, pentru prevenirea crizelor cauzate de dezastre naturale și pregătirea populației; în Orientul Mijlociu , pentru poziționarea ecosistemului în regiune în Liban și Iordania;

, pentru poziționarea ecosistemului în regiune în Liban și Iordania; în America Centrală și Latină , fazele inițiale de implementare pentru sprijin în situații de criză;

, fazele inițiale de implementare pentru sprijin în situații de criză; în Africa, prin parteneriatul strategic semnat cu Alianța Panafricană pentru Cetățenie, ce acoperă țări din întreaga Africă.

Ambasadorul Dr. Peer Gebauer a elogiat proiectul drept un exemplu impresionant al modului în care soluțiile digitale pot fi utilizate pentru a optimiza eforturile umanitare.

„Germania este onorată să sprijine Infrastructura digitală de asistență umanitară cu 1,35 milioane de euro. Accesul îmbunătățit la ajutorul umanitar prin construirea unei infrastructuri digitale conectate global va avea un efect extraordinar. Cei aflați în nevoie vor putea primi ajutor mult mai repede și mai eficient, așa cum s-a văzut în etapa pilot a proiectului care i-a sprijinit pe refugiații ucraineni la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Aș dori să le mulțumesc secretarului de stat Dr. Arafat și echipei sale, Ministerului Afacerilor Externe și tuturor reprezentanților organizațiilor internaționale și societății civile pentru eforturile lor conjugate. Sunt extrem de impresionat de munca depusă de Code for Romania / Commit Global. Efortul lor ne arată cum anume, prin soluții software inteligente și prin angajamentul tuturor părților interesate și implicate, poate fi coordonat mai bine ajutorul umanitar și viețile pot fi salvate. Aceste soluții digitale provenite din România vor face cu adevărat diferența” – Dr. Peer Gebauer.

Bogdan Ivănel, fondator și președinte al Code for Romania/ Commit Global, a subliniat importanța proiectului în lumea de astăzi: „Am demonstrat în România că o tehnologie bine concepută, bine construită și implementată cu atenție la nevoile celor de pe teren, poate salva vieți. Și nu numai că poate salva vieți, dar salvează și protejează vieți la scară largă. Prin intermediul Commit Global, am dus modelul la un nivel global pentru a corespunde crizelor de astăzi”.

Dr. Raed Arafat, Secretar de Stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a subliniat necesitatea unor astfel de inițiative în lumea contemporană.

„Da, avem nevoie de instrumente pentru a putea servi și lucra cu populația care are nevoie de ajutorul nostru. Răspunsul ucrainean a fost unul dintre cele mai bune exemple. România a avut cu adevărat o abordare bazată pe întreaga societate, o abordare integrală a societății în timpul crizei ucrainene, iar aici, societatea civilă a devenit parte a răspunsului nostru și un partener extrem de important în modul în care am lucrat cu refugiații ucraineni. Și ceea ce a făcut Code for Romania a fost exact ceea ce spunea și ambasadorul Dr. Gebauer: ne-a oferit o platformă de tip one-stop-shop pentru toți cei care erau desemnați să ofere sprijin pentru refugiații ucraineni, iar acest lucru ne-a făcut viața mult mai ușoară” – Raed Arafat.

Dl. Andrei Țărnea, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, a declarat că „Tehnologia schimbă societatea în moduri atât de profunde, încât nicio dimensiune a muncii sau a vieții noastre nu rămâne neatinsă. Astfel, guvernele, societatea civilă și sectorul privat trebuie să se adapteze; noi suntem mai lenți, dar Code for Romania se descurcă bine în acest sens. Există părți ale societății noastre civile în care se întâlnesc seturi specifice de competențe, cunoștințe și un mod diferit de a privi provocările. Asta ne lipsește nouă, guvernelor”.

Commit Global este inițiativa internațională a Code for Romania. Obiectivul său este să furnizeze gratuit o infrastructură digitală globală, astfel încât organizațiile guvernamentale, internaționale și civile să poată oferi sprijin mai rapid și mai bine coordonat în urma catastrofelor umanitare.