INTERVIU Business-uri inovative, finaliste Changeneers: Spațiu virtual pentru iubitorii de teatru, aplicație pentru îmbunătățirea sănătății mintale și soluții de parcare într-un oraș aglomerat

Anul trecut a fost lansat un proiect pilot la Mall Promenada, iar feedbackul primit a fost foarte bun. Fondatorii au lucrat 2 ani la aplicație și dispozitive, iar rezultatele s-au văzut în rezultatele obținute. În ceea ce privește planurile de viitor, Nicolae spune că se concentrează pe dezvoltarea rețelei de parcări: “Putem transforma terenuri fară utilități în parcări cu rezervare și plată automată! Așadar căutăm proprietari de terenuri în zone aglomerate. Noi ne ocupăm de tot serviciul pentru o parte din încasări. Vom încerca și proprietarii care vor să împartă locul propriu atunci când nu îl folosesc, și să facă bani cu el. De asemenea, vrem să explorăm și zona de centre de business, atunci când mergi la o întâlnire să ai și locul de parcare rezervat, adică parcare pe bază de invitație. Alte direcții pe care vrem să le încercăm sunt locuri pentru încărcare mașini electrice unde o încărcare durează și vrei să știi dacă vei găsi loc sau nu, locuri pentru persoane cu dizabilități sau mama și copilul”.

“Noi credem că rezervarea este modul civilizat atunci când cererea e mai mare decât oferta. Așa cum folosim rezervare la medic în rețeaua privată decât să încercăm că poate găsim, credem că în zonele aglomerate este civilizat să parcăm cu rezervare, nu la noroc. În plus, scade aglomerația și poluarea de la mașinile care caută locuri de parcare, și asta în unele orașe înseamnă și 10-15% din trafic și poluare! De asemenea, când mai multe terenuri vor deveni parcări automate, sau când mai mulți cetățeni vor împarți locul lor în zonele aglomerate cu ajutorul aplicației și dispozitivului ZenParking, va crește numărul de locuri de parcare, utilizate într-un mod civilizat!”, ne-a explicat Nicolae.

Despre Changeneers

“Multe întâlniri cu membrii juriului și feedback! Pentru mine a fost foarte important feedbackul pe prezentare, pentru că eu lucrez și am în minte ZenParking de 3 ani, iar membrii juriului aud prezentarea pentru prima dată, și mi-am dat seama că am omis lucruri importante! Pe lângă asta, a fost foarte importantă promovarea online și sentimentul plăcut de comunitate de startup-uri! Changeneers este una din cele mai cunoscute competiții, ne ajută mult ca promovare, feedback, contacte și, de ce nu, poate și premiul!”, a adăugat Nicolae Georgescu, unul dintre fondatorii Zen Parking.

THEATRUM

Am vorbit cu Andrei David și Tiberiu Mercurian, fondatorii Theatrum, despre ideea din spate și planurile de viitor: “Este un spațiu virtual în care vor intra cei care doresc să meargă la teatru, și care caută programul teatrelor (atât instituțional cât și din zona independentă), recenzii ale pieselor, informații despre actori, regizori, scenografi și recomandări personalizate despre ce pot vedea în următoarea ieșire la teatru. Niciuna dintre platformele existente la momentul actual nu include toate informațiile din zona de teatru ci pe cele necesare pentru vânzarea biletelor. Noi vrem să trecem acest prag și să fim portalul principal pentru orice informație legata de teatru din România”, ne-au povestit aceștia.

Aplicația este simplă pentru a permite o experiență plăcută utilizatorului, care trebuie doar să intre pe theatrum.ro pentru a descoperi universul teatrului romanesc în materie de informații.

Am vorbit cu Andrei și Tiberiu și despre provocările de care s-au lovit până acum, iar pentru ei pandemia a fost provocarea principală: "Pandemia care a oprit activitatea teatrelor. Asta a fost cea mai mare provocare, pentru că erau foarte multe informații lipsa, iar în platformă a cam bătut vântul pentru că nu aveam ce informații concrete să afișăm :)”

Pentru iubitorii de teatru, oferta de spectacole este tot mai mare, iar Theatrum vine în întâmpinarea lor, ajutandu-i să fie cât mai informați și să găsească cât mai repede și mai ușor piesa potrivită.

Despre Changeneers

“Am văzut o promovare o programului, cred că pe Hotnews, și am zis why not? În special pentru că planurile de dezvoltare ale aplicației includ mai multe etape. Dorim să dezvoltăm aplicația mobile, să îmbunătățim în continuare tehnologia folosită și să integrăm și alte funcționalități. Experiența Changeneers ne aduce feedback foarte util, iar dacă vom câștiga premiul ne va aduce și fondurile necesare pentru a trece pe repede-înainte dezvoltarea aplicației. Pentru noi, Changeneers a însemnat împărtășire, experiență, progres”, ne-au spus fondatorii Theatrum.

I’M FINE

I’m Fine este o aplicație mobilă ce le permite celor care trăiesc cu tulburări emoționale să înțeleagă mai multe despre situația lor, să primească recomandări adaptate problemelor cu care se confruntă, să își găsească un psiholog potrivit și să lucreze între ședințe cu acel psiholog.

Daniel Barbu, fondatorul aplicației spune că soluția sa este cel mai bun mod de a conecta oamenii cu specialiștii potriviți pentru ei.

“Ideea pentru I’m Fine a venit după o perioadă personală mai grea. Am avut o serie de zile mai grele, care semăna la acel moment cu un cerc închis. Mai departe, m-am lovit de aceleași prejudecăți de care se lovesc mulți din cei care au nevoie de ajutor terapeutic. Fiindcă nu eram pregătit să vorbesc cu cineva despre asta și îmi era teamă de ce s-ar fi spus dacă se afla că merg la terapeut, am căutat o alternativă. Fiind un adept al tehnologiei bune, am încercat mai multe aplicații mobile, însă niciuna nu m-a ajutat în mod substanțial. Astfel, am decis că cel mai bun mod de a avea acest ajutor este să îl construim și să îi ajutăm pe toți cei aflați într-o situație similară”, ne-a mărturisit Daniel.

Vă puteți face singuri o părere informată despre cum vă poate ajuta I’m Fine, descărcând aplicația de Android:

Orice business la început de drum se confruntă cu provocări, iar o aplicație dedicată bolilor mintale cu siguranță nu face o excepție. Despre obstacolele de până acum Daniel spune că principalul este în continuare stigma asociată bolilor mentale.

“Stigma asociată cu bolile mentale este, din păcate, și un factor care contribuie la agravarea problemei pe care încercăm să o rezolvăm, fiindcă cei care trăiesc cu tulburări mentale nu vor să împărtășească asta de teama reacției pe care o pot avea ceilalți. Am transformat acest obstacol într-o oportunitate prin abordarea pe care o avem pentru a rezolva problema. Astfel, am lucrat să facem din psihoeducație și normalizarea mersului la terapie obiective ale interacțiunii cu aplicația mobilă”, ne-a povestit fondatorul I’m Fine.

Aplicația I’m Fine este gratuită pentru beneficiari și își propune să aducă sănătatea mintala în “mainstream”. “Sistemul dezvoltat schimbă jocul prin întărirea legăturii dintre beneficiari și psihoterapeuți, accesibilitatea sporită pentru beneficiari, suportul lingvistic, accentul pe experiența utilizatorilor și aducerea funcționalităților din mai multe sisteme în unul singur”, a adăugat Daniel.

Despre Changeneers

“În primul rând, am avut o experiență foarte bună la ediția de anul trecut. Având MVP-ul abia realizat atunci, la Changeneers 2019 am primit suport care ne-a ajutat să facem strategia pe termen scurt și mediu și am primit unelte pentru a o și executa. Acum ne aflăm într-o fază de testare deschisă și vrem să acumulăm cunoștințe și resurse pe zonele care nu sunt acoperite direct de competența membrilor echipei, mai precis comunicare și marketing. Pe lângă acest aspect, ne-au motivat expunerea pe care o are programul și posibilitatea câștigării premiului cel mare. Cred că punctul cel mai important este nivelul ridicat de implicare al membrilor juriului. Spre deosebire de alte programe în care apucă să vadă doar 10 minute de pitch + întrebări, la Changeneers aceștia ne-au văzut în mai multe sesiuni, au apucat deja să vadă progresul soluțiilor tehnologice și ne ajută cu sfaturi din timp, nu doar la Marea Finală”, ne-a povestit Daniel despre experiența sa la Changeneers.