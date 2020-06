Over24h-Family Budget, finalist Changeneers: Aplicația care te ajută să pui bani deoparte

Cu toții am încercat, la un moment dat, diverse soluții, aplicații sau sisteme care să ne ajute să ne gestionăm mai bine bugetul. Over 24-Family Budget promite că oferă utilizatorului mai mult decât o aplicație, îi oferă un concept, un nou stil de viață unde educația financiară primează, oferind confortul “banilor puși deoparte”.

Ideea

Filip Lucian, fondatorul aplicației, ne-a povestit că în urmă cu un an a conștientizat că nu reușea să gestioneze bugetul familiei. Evident, problema cu care majoritatea oamenilor se confruntă: “prea multe zile rămase din lună, prea puțini bani”.

“Am încercat câteva soluții/aplicații plătite care nu au dat niciun fel de randament. În acel moment, am început aprofundarea studiilor pentru a pune la punct o platformă care să ajute cu adevărat familiile să economisescă. Practic, nevoia familiei noastre a pus bazele FamilyBudget”, ne-a povestit Lucian.

Cum funcționează?

Over24h-Family Budget este o platformă și o aplicație care încearcă să ajute familiile să își dobândească stabilitatea financiară. Practic, aplicația încearcă să puna bazele unei educații financiare solide, pe baza căreia familia să poată economisi pe viitor.

L-am întrebat pe Lucian cu ce este diferită aplicația sa față de celelalte și ne-a spus că “toate aplicațiile de gestionare a bugetului pleacă de la ideea de a vedea pe ce ai cheltuit banii și de cele mai multe ori vezi prea târziu și nu iți dai seama când să te oprești din cheltuit. În aplicația noastră se pleacă de la ideea de a nu cheltui mai mult decât îți poți permite. Noi îi arătam utilizatorului în fiecare secundă unde va ajunge cu bugetul dacă cheltuie mai mult decât își propune”.

“Practic, Family Budget reprezintă mai mult decât o aplicație, reprezintă o metodă, un concept testat și aprobat în mai toate cărțile de finanțe. Prin acest concept ajutăm familiile să își gestioneze mult mai bine banii și le arătăm că o corectă administrare a banilor ar duce la mai multă valoare atribuită acestora. Cu aceiași bani, aplicația FamiliBudget arată utilizatorului că se pot face mult mai multe lucruri și trăi o viață mult mai liniștită și frumoasă”, a adăugat fondatorul Over24h-Family Budget.

Aplicația

Aplicația pornește de la o idee simplă, astfel încât oricine să o poată folosi. Utilizatorul își setează doar două lucruri: venitul său și suma pe care dorește să o economisească.

"În urma acestor două setări, se generează automat bugetului zilnic al familiei care poate fi văzut în timp real de către toți membrii familiei. Alte caracteristici importante ale aplicației sunt rapoartele complexe și ușor de interpretat, trendul bazat pe istoricul cheltuielilor zilnice, categorii generate automat și multe alte funcții inovatoare", explică Lucian.

Provocarea

Provocarea cu care crede Lucian că se confruntă este să îi facă pe oameni să înțeleagă exact cât de importantă este educația financiară a familiei și gestionarea bugetului: “Să îi facem să înțeleagă că una dintre cele mai importante resurse ale unei familii o reprezintă finanțele. Ele ne asigură supraviețuirea sau confortul. Cu toate acestea, sunt încă foarte multe familii care nu țin cont de aceasta resursă și de multe ori rămân fară bani înainte de a încasa un nou venit, iar FamilyBudget poate să îi scape de această problemă.

Faza de teste

Platforma dezvoltată de Lucian este acum în teste și a crescut organic: “Noi ne-am dorit să testăm platforma și am recomandat-o unui număr de 5-10 persoane apropiate. În acest moment este folosită de ~150 de familii, iar aceste familii au ajuns să o folosească doar prin recomandarea celor care o foloseau. Îmbucurător este faptul că am ajuns la această cifră fară să fie promovată deloc. Practic, a crescut 100% organic”, ne-a mărturisit Lucian.

Viitorul

În ceea ce privește planurile de viitor, Lucian ne vorbește și despre un blog, ca o metodă firească de a extinde business-ul: “Over24h reprezenta varianta web și varianta PWA (Progressive Web App) a aplicației. În acest moment lucram la varianta de Android care se va numi FamilyBudget și este în proporție de 90% terminată. Ambele vor avea funcționalități similare, iar în viitor ne propunem să integrăm un modul de blog în aplicație, unde oamenii de business să le dea sfaturi utile utilizatorilor despre cum să își gestioneze economiile făcute și cum să facă banii să lucreze pentru ei”.

Experiența Changeneers

Over 24h-Family Budget a ajuns în finala Changeneers și Lucian spune că nu a simțit că ar fi un concurs, ci mai degrabă un training.

“Noi nu aveam experiența de a concura pentru că nu am mai făcut-o înainte de Changeneers, dar am trecut prin atâtea lucruri frumoase și utile încât nici nu ne-am dat seama că este un concurs. Am simțit că este un training în care ne-am dezvoltat pe toate ariile. Chiar astăzi când dau acest interviu vom avea un training pe vânzări. Faptul că suntem în această comunitate de profesioniști este deja un mare plus

pentru noi”, ne-a mărturisit Lucian.

Viitorilor participanți la Changeneers, Lucian le spune să nu le fie teamă pentru că “teama ucide vise” și că “orice idee poate schimba lumea în bine”.

“Referindu-mă strict la Changeneers, le pot spune că cel mai mare plus pe care îl oferă, nu este premiul ci cunoștințele cu care pleci din toată această perioadă de training. După ce termini acest boot camp pe care Changeneers ți-l oferă până în ziua concursului, poți deveni un om de business complet”, a adăugat Lucian.

Despre Changeneers

Cea de-a treia ediție a programului Changeneers, inițiat de Impact Hub Bucharest și Samsung își propune rezolvarea problemelor comunității prin tehnologie. Changeneers aduce la un loc problemele importante și oameni cu soluții ce pot deveni realitate în comunitatea Changeneers . Rolul comunității Changeneers este de a crea o punte de legătură între organizații și tehnologie, de a susține inițiativele antreprenoriale la început de drum și de a crea împreună cadrul potrivit pentru inovare și schimb de experiențe. Competiția este deschisă startup-urilor tech sau antreprenorilor din toată țara pentru care tehnologia este un mediu cu ajutorul căruia “desenează” viitorul. Iar pentru ca visul lor să ajungă mai aproape de realitate la finalul competiției marele câștigător va primi 10.000 euro.