De ce sistemele de inteligență artificială ar trebui recunoscute ca inventatori: Experiment

Alui Alip

Legea e interpretata asa cum a fost scrisa. Daca contextul s-a schimbat, trebuie schimbata legea. Un examinator de patente nu poate incalca legea. Daca in lege scrie “persoana”, persoana trebuie sa fie. Daca un examinator EPO sau USPTO, ar fi primar in Romania, ar casatori fara probleme persoane de acelasi sex, pentru ca in Constitutie e scris “soti”!