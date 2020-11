Un startup din Cluj lansează ochelarii pentru nevăzători cu un sistem de tehnologie asistivă

Startup-ul .lumen (dotLumen), un proiect lansant la Cluj, a creat, de curând, ochelarii inovativi pentru nevăzători, cu un sistem de tehnologie asistivă care abordează mobilitatea persoanelor nevăzătoare.

“Există peste 40 de milioane de nevăzători în lume și, cu toate progresele tehnologice, atunci când vine vorba de mobilitatea lor, singurele soluții disponibile rămân câinele ghid și bastonul pentru nevăzători. Câinele ghid este văzut, în unanimitate, ca o soluţie utilă: el poate ghida un nevăzător în siguranţă, îl poate orienta, poate înţelege informaţia contextual – de exemplu este în măsură să îl conducă la un scaun liber. Însă costurile antrenamentului sunt substanţiale (până la 60.000$), iar dezavantajele legate de disponibilitate, scalabilitate şi întreţinere limitează accesul la o asemenea soluţie. Din acest motiv, sunt 40.000.000 de nevăzători şi doar 20.000 de câini ghid în lume. Am considerat fundamentală nevoia creării unor astfel de ochelari, care pot reproduce caracteristicile unui câine ghid, pentru cei 39.980.000 de oameni ce nu pot beneficia de un asemenea exemplar”, declară Cornel Amariei, CEO & Fondator .lumen.

.lumen vine cu o soluţie tehnologică scalabilă şi cu disponibilitate crescută care reproduce principalele caracteristici ale unui câine ghid, folosind tehnologii avansate de inteligență artificială și robotică într-o pereche de ochelari.

Varianta industrială a acestuia urmează să fie lansată în perioada imediat următoare. Planul .lumen urmăreşte o integrare completă a componentelor sistemului la nivelul de pre-producție, până la sfârșitul primului trimestru al anului 2021. Ulterior, producția și distribuția vor începe în a doua jumătate a anului 2021.

Cum funcţionează . lumen:

1. Înțelege contextual lumea, cum arată, ce reprezintă fiecare obiect și cum se mișcă, unde este sigur să se deplaseze o persoană nevăzătoare și unde nu, așa cum ar face un individ capabil să vadă;

2. Procesează și stochează informațiile intern și calculează modul în care utilizatorul poate interacționa cu lumea din punct de vedere contextual;

3. Transferă informațiile relevante, folosind indicații haptice și auditive.

.lumen testează continuu toate aspectele tehnologiei cu aproximativ 200 de persoane nevăzătoare din România și din străinătate. Se estimează că peste 2000 de teste vor mai fi realizate până la sfârșitul primului trimestru al anului următor, anunţă reprezentanţii companiei.

"lumen reprezintă un startup românesc şi dispune de o evoluţie marcantă într-o scurtă perioadă de timp. Impactul social al companiei este determinat şi de faptul că suntem aliniaţi cu obiectivele de dezvoltare durabilă ONU şi suntem poziţionaţi ca singura soluție integrată pentru nevăzători, care vizează sectorul mobilității. Este important să înţelegem că aceşti ochelari inovativi oferă posibilitatea utilizatorilor de a avea o mai bună mobilitate în societate, acces mai facil la educaţie de calitate, posibilitatea dobândirii unui loc de muncă mai bun, o viaţă mai activă în comunitate şi o mai bună integrare în societate” declară Mihai Ivaşcu, Chairman of the Board .lumen, CEO & Fondator M3 Holdings: Moneymailme, M3 Payments și Modex.

În ultimul an, .lumen a atras investiţii de peste 1 milion de euro. În acest fel, organizaţia şi-a triplat dimensiunea echipei în raport cu luna mai şi estimează o creştere la peste 100 angajaţi până la sfârșitul anului 2021.

"Acest startup s-a maturizat rapid prin aportul celor peste 30 de profesionişti din domenii complementare precum: mecatronică, robotică, tehnologie industrială, fiziologie, psihologie, business development sau, în unele cazuri, domenii pe care a trebuit să le inventăm chiar noi. Cu fiecare iteraţie am cercetat, proiectat, testat şi validat fiecare componentă a sistemului, de la elementele funcţionale, până la cele care implică ergonomia sau utilizarea etică şi ecologică a resurselor. Ne-am propus să proiectăm nu doar o soluţie pentru nevăzători, ci tocmai cea mai bună soluţie posibilă, una care să ofere cea mai performantă tehnologie, respectiv încredere, sustenabilitate şi suport pe termen lung”, declară dr. ing. Gabriel Chindriș, CTO .lumen, Conferențiar Universitar la Departamentul de Electronică Aplicată al Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Cine sunt fondatorii startup-ului:

.lumen a început ca un proiect de cercetare la sfârșitul anului 2018, fiind un răspuns la nevoia şi provocarea de a ajuta persoanele cu deficiențe de vedere.

Startup-ul a fost fondat de către Cornel Amariei, intentator, alături de dr. Gabriel Chindriş, cercetător universitar în domeniul ingineriei electronice și Mihai Ivașcu, CEO și Fondator M3 Holdings.

Cornel Amariei este autor și antreprenor născut în România. El a activat ca “Head of Innovation” într-o mare companie din industria automobilelor şi este “Standout Member” în primul “Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român care a câștigat prestigiosul premiu „Ten Outstanding Young Persons of the World de JCI”, dobândit anterior şi de personalităţi remarcabile ale lumii precum JFK și Elvis Presley.

Gabriel Chindriş, specialist de referință în domeniului tehnologiei electronice, este fondatorul unui grup de cercetare și dezvoltare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, proiectând zeci de prototipuri și produse pentru multiple segmente tehnologice ale electronicii din următoarele industrii: automobile, bunuri de larg consum, sisteme industriale sau chiar domeniul explorării spațiale.

Gabriel şi Cornel colaborează încă din anul 2016, construind împreună peste 50 de proiecte avansate pentru industria automobilelor.

Cornel Amariei s-a născut într-o familie în care ambii părinți au un handicap locomotor avansat, fiindu-le imposibil să se deplaseze fără ajutor. Crescând într-o astfel de familie, Cornel a realizat impactul dizabilităților asupra oamenilor. Mai apoi, conștientizând că peste 40 de milioane de oameni sunt nevăzători, el a decis să pună bazele .lumen.

În structura de conducere s-a alăturat şi Mihai Ivaşcu, ocupând funcția de Chairman of the Bord .lumen. Mihai este şi fondatorul Grupului Ingenium care angrenează dezvoltatori de software, ingineri și directori de afaceri, cu centre la Londra, București şi Washington, fiind premiat cu “Forbes 30 under 30” și finalist al “Ernst and Young’s Entrepreneur of the Year”.