INTERVIU Soluțiile care schimbă viitorul: Recomand participarea la Changeneers dacă crezi în ideea ta

Changeneers 2020 și-a desemnat câștigătorul după o finala strânsă în care au fost prezentate soluții inovatoare în multe domenii, de la agricol, educațional, și cultural, până la medical. Venomia a câștigat ediția din acest an a Changeneers cu o soluție unică: un dispozitiv care ajută la automatizarea, gestionarea și digitalizarea proceselor dintr-o stupină. Am vorbit cu câștigătorul ediției, cu unul dintre jurați, cu Simona Panait, Director de marketing la Samsung România și cu Oana Craioveanu de la ImpactHub pentru a vedea impresiile la cald după o finală un pic mai atipică, în contextul pandemiei. Urmăriți în articol ce trebuie să știți daca vă tentează participarea la viitoarea ediție a Changeneers, cum se vede competiția prin ochii juratului și care sunt sfaturile profesioniștilor pentru antreprenorii care vor să schimbe lumea prin tehnologie.

Simona Panait, Marketing Director Samsung România și Bulgaria

StartuCafe.ro: Cum ați descrie editia din acest an a Changeneers? A fost ceva diferit la ediția din acest an față de edițiile anterioare?

Simona Panait: Ediția din acest an a fost la fel de frumoasă și de intensă ca toate edițiile Changeneers, chiar dacă interacțiunile dintre participanți și juriu au avut loc cu preponderență în mediul online.

Mărturisesc că am fost impresionată de diversitatea soluțiilor propuse de start-up-urile finaliste, care au aplicabilitate în multe domenii, fie el agricol, educațional, cultural, medical etc. Concluzia este, ca în fiecare an, de altfel, că tehnologia chiar poate contribui la un viitor mai bun, tocmai pentru că avem la dispoziție o multitudine de dispozitive și servicii tehnologice care ne pot face viața mai ușoară și mai bună, în final.

Numărul mare de concurenți înscriși în programul Changeneers, precum și calitatea și complexitatea propunerilor acestora ne demonstrează că potențialul pentru inovație tehnologică pe segmentul antreprenoriatului social din România este unul extrem de ridicat.

StartupCafe.ro: Cum s-au prezentat participantii din acest an?

Simona Panait: Finalistii Changeneers 2020 au pornit la drum cu foarte mult entuziasm, dar și cu determinarea de a fructifica această oportunitate. Au lucrat mult și și-au perfecționat planurile de afaceri și de marketing, ceea ce dovedește că au beneficiat cu toții de cunoștințele pe care le-au dobândit pe parcurs, datorită sesiunilor de mentorat. Tocmai de aceea, misiunea juriului nu a fost deloc ușoară în etapa finală.

StartupCafe.ro: Cum s-a decis castigatorul in acest an? De ce Venomia?

Simona Panait: Criteriile de jurizare pe care le-am luat în calcul în alegerea câștigătorului au fost: impactul real pe care soluția respectivă o aduce într-un anumit domeniu, în acest caz cel al comunității apicultorilor, strategia de marketing pe care start-up-ul o va implementa pentru a atrage eventualii clienți, fezabilitatea operațională și financiară, capacitatea echipei de a aduce îmbunătățiri constante soluției lor și, nu în ultimul rând, elementul de inovație adus de tehnologia utilizată.

Venomia a câștigat anul acesta competiția în urma unei finale strânse. Pe lângă faptul că Venomia oferă o soluție digitală completă pentru monitorizarea stupinei, ceea ce oferă în plus este că ajută apicultorii să monetizeze veninul, într-un mod sigur pentru albine.

StartupCafe.ro: Ce sfaturi aveti pentru participantii din editiile viitoare ale Changeneers?

Simona Panait: Sfatul meu pentru viitorii participanți în cadrul competiției noastre este acela să îndrăznească să-și ducă ideea la următorul nivel. Participarea în cadrul Changeneers nu poate fi decât benefică pentru start-up-uri, indiferent dacă vor ajunge să câștige sau nu. Spun asta pentru că antreprenorii la început de drum au parte de numeroase resurse puse la dispoziție de Samsung și de Impact Hub: e vorba de acces la produse Samsung, sesiuni de mentorat și de feedback, sfaturi prețioase de la oameni din industrie. Mai mult decât atât, Changeneers nu este doar o competiție, ci a devenit în timp o comunitate solidă care aduce împreună oamenii cu background-uri diferite, cu cunoștințe din domenii diverse.

StartupCafe.ro: Ce feedback ati primit de la participanti anul acesta?

Simona Panait: Programul Changeneers se adresează acestei categorii de tineri cu spirit antreprenorial, care au nevoie de sprijin și de indrumare. Feedback-ul primit de la participanți este unul foarte bun, tocmai pentru că am reușit să le oferim acest mix de mentorat, susținere, webinarii și alte resurse, astfel încât ei să își atingă adevăratul potențial. Așadar, cred că misiunea Changeneers a fost îndeplinită. Ne luăm angajamentul să ne oferim sprijinul comunității antreprenoriale tech și în viitor.

Oana Craioveanu, ImpactHub

StartupCafe.ro: Cum a fost ediția de anul acesta a Changeneers? Cum a fost în comparație cu edițiile anterioare?

Oana Craioveanu: Changeneers a crescut frumos, atât ca număr de aplicații, peste 90, cât și ca diversitate a soluțiilor care își propun să rezolve probleme în domenii cât mai variate, educațional, apicultură, sănătate, sănătate mentală, mediu înconjurător, financiar, accesibilitate, cultural, turism etc. Suntem bucuroși și mândri să vedem cum Changeneers a devenit mai mult decât o competiție, este în primul rând o comunitate de antreprenori preocupați să rezolve problemele societății de azi folosind soluții tehnologice.

Anul acesta ne-am dorit să oferim și mai multe resurse antreprenorilor selectați în competiție și am extins perioada de pregătire a lor pentru finală cu mai multe sesiuni de mentorat, webinarii pe subiecte de interes și nevoi specifice, exerciții de pitching și sesiuni de feedback cu membrii juriului.

Competitia s-a incheiat, programul inca continua 😉

StartupCafe.ro: Cum s-au prezentat participanții din acest an?

Oana Craioveanu: Nivelul participanților și evoluția lor pe parcursul competiției a fost unul diferit, unii dintre ei au avut încă de la început un model de business mai bine definit, o strategie de marketing clară, o echipă motivată, alți participanți s-au confruntat cu efectele crizei provocate de coronavirus și au fost nevoiți să-și schimbe ideea inițială și să pivoteze soluția căutând alte direcții de dezvoltare. Per ansamblu, am văzut o creștere progresivă a nivelului participanților de-a lungul întregii competiții și asta nu poate decât să ne bucure, înseamnă că ne-am atins scopul.

Pentru antreprenori, merita punctat ca nu a fost deloc usor sa se adapteze si sa ia maximul din acest program, intr-un context atat de volatil si complicat, pentru oricare dintre noi, ca oameni, si pentru asta chiar le sunt tuturor extrem de recunoscatoare pentru prezenta si spiritul de initiativa - nu e usor sa inovezi si sa-ti conturezi ideea de business cand totul in jurul tau pare sa se schimbe de la o saptamana la alta.

StartupCafe.ro: Care au fost soluțiile finaliste care v-au atras cel mai mult atenția?

Oana Craioveanu: Mi-au plăcut multe soluții anul acesta, au fost multe soluții ingenioase. Ca un top în preferințele mele, am remarcat 4 soluții din domenii foarte diferite - Venomia (apicultură), I’m Fine (sănătate mentală), Harta Reciclarii (colectare selectivă a deșeurilor reciclabile) și Univrse (educație școlară).

StartupCafe.ro: Ce sfaturi aveți pentru Venomia, start-up-ul câștigător?

Oana Craioveanu: Venomia au demonstrat de-a lungul competiției consistență, interes și entuziasm și le doresc să continue pe acest drum, să fie perseverenți și să caute modalități de creștere și scalare a soluției lor care are mult potențial. Si sa stie sa-si atraga "smart investors" la momentul oportun de crestere a afacerii.

StartupCafe.ro: Ce feedback ați primit de la participanții de anul acesta?

Oana Craioveanu: Pe lângă procesul de mentorat și organizarea care au fost considerate puncte forte, participanții au apreciat faptul că de-a lungul competiției, au simțit că fac parte cu adevărat dintr-o comunitate și asta nu poate decât să ne bucure. Le-au fost de un real ajutor si oportunitatile de promovare construite alaturi de partenerii nostri media, startupcafe.ro si hotnews.ro, atragandu-le unora dintre ei oportunitati valoroase - clienti sau parteneri.

StartupCafe.ro: Cum va arăta ediția de anul viitor?

Oana Craioveanu: Ne dorim ca în ediția de anul viitor să sprijinim în continuare soluții tehnologice care au impact în cât mai multe domenii și să creștem comunitatea Changeneers cu noi inovatori. Incepem curand sa lucram deja la designul editiei urmatoare, alaturi de partenerii nostri, echipa de CSR a Samsung Romania, cu aceasi intentie: de a creste sustenabil comunitatea pentru tehnologie cu impact, si rolul ei in ecosistemul antreprenorial din Romania.

Mihai Hash, jurat Changeneers

StartupCafe.ro: Cum te-ai simtit in calitate de jurat Changeneers?

Mihai Hash: M-am simțit important. Ca și cum am un cuvant de spus în cariera unor oameni. De asemenea, simțeam o respinsabilitate de a fi corect și de a da ce-i mai bun pentru concurenți. Mi-a plăcut :)

StartupCafe.ro: Ce parere ai despre aceasta competitie? Este diferita de altele de acest gen?

Mihai Hash: Changeneers din punctul meu de vedere este unic. Da posibilitatea concurenților sa se dezvolte pe parcurs și ne ofera bucuria de a urmari evoluția echipelor până la prezentarea finală. E ca o călătorie, un drum la care plecăm cu toții ca un colectiv și ajungem să ne bucurăm impreună de cei care câștigă și să le urmărim evoluția mai departe.

StartupCafe.ro: Ce impresie ti-au lasat solutiile inovative prezente in concurs?

Mihai Hash: Sincer am fost surprins de temele si domeniile care au fost abordate. Foarte multe solutii inovative si hi-tech, unele aplicate în domenii tradiționale, ceea ce e chiar grozav.

StartupCafe.ro: Ce sfaturi le-ai oferit participantilor de-a lungul competiției?

Mihai Hash: In general am incercat sa îi ajut la părțile la care consideram ca nu sunt foarte pregatiti. In special la partea de promovare si marketing si nu in ultimul rand, la atitudine si mod de gândire.

StartupCafe.ro: Ce părere ai despre Venomia și ce sfaturi ai pentru ei?

Mihai Hash: Mi-au placut Venomia. Ca și majoritatea concurenților, oameni serioși care știu ce vor. Aveau un prototip funcțional, o piață bine definită și cu potențial și nu în ultimul rând, o prezentare buna. Eu sper să își păstreze entuziasmul și mai departe și să auzim numai de bine de ei în următorii ani. Asta m-ar face mândru și împăcat cu gândul că (noi juriu) am investit în cine trebuie.

StartupCafe.ro: Ți-ar plăcea să te întorci ca jurat Changeneers si anul viitor?

Mihai Hash: Categoric! Ador să văd și să simt entuziasmul unui startup. Mă umple de energie. De asemenea iubesc cand văd creativitatea, inovația și inițiativa românului. Îmi dă speranță.

Marius-Ionuț Drenea, fondator Venomia, câștigătorul Changeneers

StartupCafe.ro: Acum, după ce ați câștigat ediția din acest an a Changeneers, vi s-au schimbat planurile de viitor?

Venomia: Planurile rămân de principiu neschimbate urmând ca până la finalul anului să avem finalizate toate testele necesare funcționarii dispozitivului în cele mai bune condiții. Câștigarea premiului Changeneers ne va ajuta foarte mult cu proiectul pilot. După această etapă, vom pune mai mult accent pe zona software unde ne dorim să aducem cât mai multe informații necesare apicultorilor și instrumente pentru a-și optimiza cât mai mult procesele.

StartupCafe.ro: Care sunt primii pași pe care îi veți face?

Venomia: Anul acesta vom continua cu îmbunătățirea și optimizarea dispozitivului prin testări riguroase. În paralel vom investi efort în dezvoltarea și finalizarea platformelor web de control și monitorizare, dar și marketplace. Finalul anului vrem să se concretizeze cu un success al pilotului, urmând ca în 2021 să începem relațiile comerciale cu apicultorii.

StartupCafe.ro: Ați crezut că o să fiți câștigătorii Changeneers 2020?

Venomia: Competiția a fost foarte strânsă, iar în cadrul acesteia au participat proiecte interesante cu potențial mare. Cu toate acestea, noi am crezut în ideea noastră, am ascultat sfaturile oferite de juriu și am încercat să le punem în aplicare cât de bine am putut.

StartupCafe.ro: Ne puteți descrie puțin momentul în care ați auzit că Venomia a câștigat premiul cel mare la Changeneers?

Venomia: A fost un moment emoționant pentru întreaga echipă Venomia. Ce ne bucură foarte tare este faptul că aprecierea juriului și câștigarea premiului, a validat conceptul din punct de vedere business.

StartupCafe.ro: Ce planuri aveți cu premiul de 10.000 de euro?

Venomia: În proporție foarte mare, banii câștigați vor fi alocați către producerea dispozitivelor, pentru a putea susține proiectul pilot cu cât mai mulți participanți și dispozitive. O mică parte din premiu va fi folosit pentru marketing și costuri operaționale.

StartupCafe.ro: Ce sfaturi aveți pentru viitorii participanți la competiția Changeneers?

Venomia: Competiția va pune la dispoziție un cadru prin care puteți învață multe lucruri despre cum trebuie planificată o afacere. Recomand participarea în cadrul Changeneers dacă crezi în ideea ta, dacă ai intenția de a-ți valida conceptul și dorești să îți dezvolți afacerea.

StartupCafe.ro: Care a fost feedbackul primit de la jurații Changeneers?

Venomia: Feedbackul a fost unul foarte bun, reușind să obținem 98 din 100 de puncte. Noi considerăm că efortul depus în structurarea pitch-ului și a demo-ului ne-a ajutat foarte mult să reușim să ne clarificăm ideile în ceea ce privește anumite aspecte astfel încât să putem oferi clienților noștri o înțelegere cât mai ușoară.

StartupCafe.ro: Cum ați descrie în 3 cuvinte experiența Changeneers?

Venomia: Consider că 3 cuvinte nu mi-ar fi de-ajuns să descriu aceasta experiența , întrucât a fost una complexă și foarte benefică pentru echipa Venomia, dar dacă ar fi să aleg, această experiența este definită prin Inovație, impact pozitiv și comunitate.

Changeneers este programul complex care conectează pasionații de tehnologie și provocările sociale cu care ne confruntăm, prin trei tipuri de oportunități: makerspace, comunitate și competiție, dezvoltat de Impact Hub Bucharest și Samsung Romania.