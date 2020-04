Impact Hub Bucharest și Samsung România anunță finaliștii competiției Changeneers 2020

Din peste 90 de soluții înscrise în cea de-a treia ediție a competiției Changeneers, program dezvoltat de Impact Hub Bucharest și Samsung România, 15 echipe au fost selectate să participe în finala competiției ce va avea loc pe data de 25 iunie. 15 idei de soluții tech își propun să schimbe în bine societatea de azi:

I FEEL IT - seturi de figurine tangibile menite să faciliteze procesul de învățare al copiilor cu deficiențe de vedere care printr-o aplicație mobilă pot spune povești cu ajutorul descrierilor în limbaj braille și coduri QR (odată scanate în aplicație spun povestea acelei figurine).

- seturi de figurine tangibile menite să faciliteze procesul de învățare al copiilor cu deficiențe de vedere care printr-o aplicație mobilă pot spune povești cu ajutorul descrierilor în limbaj braille și coduri QR (odată scanate în aplicație spun povestea acelei figurine). Univrse EduVR Platform - o clasă virtuală în care materia este predată într-un mediu 360 sau VR, accesibilă de pe telefon, laptop, dar și cu ochelari VR.

- o clasă virtuală în care materia este predată într-un mediu 360 sau VR, accesibilă de pe telefon, laptop, dar și cu ochelari VR. Venomia - soluție completă pentru automatizarea, gestionarea și digitalizarea proceselor dintr-o stupină.

- soluție completă pentru automatizarea, gestionarea și digitalizarea proceselor dintr-o stupină. AeroponixRobotics - sistem de tip aeroponie (sistem de crescut plante pe verticală) care reduce cu 85 % consumul de apă din agricultură, iar plantele cresc cu 45% mai repede într-un mediu controlat.

- sistem de tip aeroponie (sistem de crescut plante pe verticală) care reduce cu 85 % consumul de apă din agricultură, iar plantele cresc cu 45% mai repede într-un mediu controlat. Harta Reciclării - prima platformă națională, interactivă, care permite identificarea și localizarea punctelor de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile din România, oferind utilizatorilor și posibilitatea de a contribui la baza de date a hărții, prin adăugarea de noi puncte de colectare selectivă.

- prima platformă națională, interactivă, care permite identificarea și localizarea punctelor de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile din România, oferind utilizatorilor și posibilitatea de a contribui la baza de date a hărții, prin adăugarea de noi puncte de colectare selectivă. CasePlease – soluție prin care turiștii pot să își depoziteze bagajele pentru câteva ore în locuri precum cafenele, hoteluri etc. și să exploreze liniștiți orașul.

– soluție prin care turiștii pot să își depoziteze bagajele pentru câteva ore în locuri precum cafenele, hoteluri etc. și să exploreze liniștiți orașul. Theatrum – aplicație care pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru planificarea unei seri la teatru: spectacole, actori, regizori, teatre și calendarul evenimentelor.

– aplicație care pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru planificarea unei seri la teatru: spectacole, actori, regizori, teatre și calendarul evenimentelor. Over24h - platformă care ajută familiile să-și restabilească stabilitatea financiară, să economisească, să își gestioneze bugetul familiei și să dobândească educație financiară solidă.

- platformă care ajută familiile să-și restabilească stabilitatea financiară, să economisească, să își gestioneze bugetul familiei și să dobândească educație financiară solidă. I’m Fine - sistem care îi ajută pe cei cu tulburări mintale să primească soluții personalizate și să lucreze cu terapeuții potriviți printr-o aplicație mobilă conectată cu o platformă web pentru psihoterapeuți.

- sistem care îi ajută pe cei cu tulburări mintale să primească soluții personalizate și să lucreze cu terapeuții potriviți printr-o aplicație mobilă conectată cu o platformă web pentru psihoterapeuți. ZenParking – aplicație care ajută șoferii să își rezerve locul de parcare înainte să meargă într-o zonă aglomerată printr-un dispozitiv, montat pe locul de parcare.

– aplicație care ajută șoferii să își rezerve locul de parcare înainte să meargă într-o zonă aglomerată printr-un dispozitiv, montat pe locul de parcare. Momsi.app – aplicație socială pentru mame, bazată pe proximitate, nevoi și interese comune.

– aplicație socială pentru mame, bazată pe proximitate, nevoi și interese comune. CardioMedive - dispozitiv cardio medical care poate colecta și analiza mai multe semne vitale, afișând datele colectate medicului. Datele sunt colectate și analizate printr-un algoritm de AI, urmând a fi transmise sub formă de alerte când algoritmul a detectat un eveniment și putând fi integrat ușor într-o platformă de telemedicină.

- dispozitiv cardio medical care poate colecta și analiza mai multe semne vitale, afișând datele colectate medicului. Datele sunt colectate și analizate printr-un algoritm de AI, urmând a fi transmise sub formă de alerte când algoritmul a detectat un eveniment și putând fi integrat ușor într-o platformă de telemedicină. GoPack - aplicație mobilă ce servește ca o platformă de comunicare pentru persoanele care vor să trimită un pachet și cele care circulă între orașe.

- aplicație mobilă ce servește ca o platformă de comunicare pentru persoanele care vor să trimită un pachet și cele care circulă între orașe. Cutia Țăranului – platformă care oferă acces la hrană bună și locală, punând în legătură orășenii cu producătorii locali care fac livrarea la ușa familiilor.

– platformă care oferă acces la hrană bună și locală, punând în legătură orășenii cu producătorii locali care fac livrarea la ușa familiilor. Smart Disinfection System - sistem care ajută la dezinfectarea persoanelor, dar și a echipamentelor prin intermediul unor module printate 3d și folosind materiale ce pot fi procurate de la orice magazin de bricolaj.

Criteriile de selecție au vizat impactul pe care îl poate avea soluția propusă, strategia de marketing și atragere a clienților, fezabilitatea operațională și financiară, capacitatea echipei de a îmbunătăți și dezvolta soluția, precum și elementul inovator adus de tehnologie.

“Finaliștii competiției Changeneers 2020 demonstrează încă o data că în România potențialul pentru inovație tehnologică este enorm – aici ne referim și la un număr record de înscrieri, respectiv 90 de start-up-uri, cât și la profilul și ideile start-up-urilor finaliste; soluțiile propuse sunt foarte diverse, ingenioase și credem că pot rezolva multe din problemele actuale cu care ne confruntăm.

Ne bucurăm să fim alături de Impact Hub Bucharest în acest proiect și credem foarte mult în această inițiativă, pentru că și misiunea noastră ca brand este aceea de a aduce beneficiile tehnologiei mai aproape de toți oamenii; iar acum, mai mult ca oricând, privind atât micro, cât și macro, tehnologia a devenit un enabler pentru toți. Le dorim mult succes finaliștilor și așteptăm cu nerăbdare câștigătorul acestei ediții!”, a declarat Simona Panait, Director de Marketing Samsung Romania & Bulgaria

„Nu încetăm să ne uimim de potențialul pe care îl are tehnologia în viața noastră. Acum, mai mult ca oricând, suntem conectați prin tehnologie la spații pe care altfel nu am avea cum să le accesăm. Și în acest an am găsit foarte multe oportunități de dezvoltare tehnologică prin intermediul competiției Changeneers și ne bucurăm că această inițiativă derulată în parteneriat cu Samsung România oferă șansa promovării unei comunități tech în România.

Cele 15 echipe selectate pentru finala competiției Changeneers 2020 sunt foarte motivate și pregătite să demonstreze că inovația prin tehnologie poate aduce un impact pozitiv în societate. Mult succes le dorim!” a declarat Oana Craioveanu, CEO și Cofondator Impact Hub Bucharest.

Calendarul programului:

Programul Changeneers va continua cu o serie de workshop-uri și training-uri sub forma unui bootcamp (23-24 aprilie), webinarii de suport (30 aprilie, 15 mai, 29 mai) și întâlniri de review board (8 mai, 12 iunie).

Bootcamp-ul va presupune 2 zile de pregătire a echipelor selectate pentru finală prin sesiuni de mentorat care să-i ajute pe finaliști să-și definească modelul de business, să-și dezvolte și evalueze produsul și să-și îmbunătățească abilitățile de susținere a unui pitch.

Echipele selectate vor lua parte și la o serie de webinarii de suport cu mentori și consultanți de business și întâlniri de Review board cu membrii juriului care vor oferi recomandări și sugestii pentru a-i sprijini în dezvoltarea soluției.

Pe 25 iunie va avea loc marea finală în care echipele selectate vor susține prezentarea soluției și progresul înregistrat în fața juriului și a publicului.

Mai multe detalii despre etapele din competiție pot fi găsite pe: https://changeneers.ro/competitie/