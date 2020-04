CEO-ul Zoom răspunde la problemele de securitate: „Ne-am mișcat prea repede și am făcut unele greșeli"

Eric S. Yuan, CEO-ul Zoom — aplicația utilizată și în România de către elevi și profesori pentru a ține cursurile online, pe perioada închiderii școlilor — a declarat că, în ciuda problemelor recente de securitate ale companiei, „intențiile sale sunt bune”.

„Ne-am mișcat prea repede și am făcut unele greșeli. Am învățat lecțiile noastre și am făcut un pas înapoi pentru a ne concentra pe confidențialitate și securitate”, a spus Yuan într-un interviu cu Brian Stelter de la CNN.