Organizatorii Bucharest Tech Week și GoTech World lansează Virtualized, concept de evenimente online, în contextul crizei generate de COVID-19 - webPR

​În contextul măsurilor de distanțare socială impuse de autorități, a fost dezvoltat conceptul Virtualized, prin care se transpune experiența evenimentelor Bucharest Tech Week și GoTech World din offline în mediul online. Primul eveniment online marca Virtualized va avea loc pe 28 aprilie, iar edițiile Bucharest Tech Week și GoTech World vor fi reprogramate, din considerente de siguranță, pe 31 august - 6 septembrie, respectiv, 14 - 15 octombrie.

Virtualized propune, prin seria de evenimente online care au la bază tematici întâlnite deja la Bucharest Tech Week și GoTech World, ca procesul de învățare și de dezvoltare al mediului de afaceri să continue, chiar și în contextul actualei pandemii.

Virtualized: HR Survival Kit during & after the pandemic outbreak o va avea invitată pe Carla Moore, Former HBO Vice President care va deschide seria evenimentelor online. Pe parcursul evenimentului, specialiștii din resurse umane vor avea oportunitatea de a afla direct de la un lider mondial, dar și de la experți locali care sunt strategiile pe care companiile trebuie să le abordeze în aceasta perioadă de criză, cât și după, pentru a-și menține echipa unită. De asemenea, vor afla cum tehnologia poate influența randamentul întregii organizații.

Una dintre caracteristicile puse la dispoziția participanților prin intermediul platformei este interacțiunea cu companiile partenere, în expoziția virtuală. Pentru a afla mai multe despre profilul fiecărui partener și detalii despre soluțiile și produsele pe care aceștia le pun la dispoziția participanților, se poate accesa un chat direct cu unul dintre reprezentanții companiei.

"Virtualized este mai mult decât un eveniment sau o conferință online, așa cum ne-am obișnuit să vedem în ultimii ani. Este un nou concept de expo-conferință marca UNIVERSUM, ce a fost dezvoltat folosind întreaga expertiză pe care am dobândit-o în organizarea de evenimente tech. Pe parcursul celor trei ore în care evenimentul se desfășoară, participanții vor avea oportunitatea de a interacționa cu un speaker internațional și vor participa la sesiuni interactive de tip panel cu profesioniști din mediul local. În plus vor fi incluse și demo sessions bazate pe soluții care pot fi implementate în diverse tipuri de afaceri.

Prin intermediul Virtualized abordăm în timp real provocările cu care se confruntă specialiștii din mediul de afaceri și oferim soluții rapide. Unul dintre beneficiile unui astfel de eveniment online este accesibilitatea imediată din orice colț al lumii." a declarat Alexandru Măxineanu, managerul diviziei Concept Tech Events din cadrul UNIVERSUM.

Seria de evenimente online va debuta în a doua jumătate a lunii aprilie. Cei interesați pot afla mai multe detalii despre întregul concept și se pot înscrie, accesând virtualized.ro.

Despre UNIVERSUM

UNIVERSUM este o companie construită în jurul conceptului de arhitectură de evenimente corporate cu o experiență de peste 10 ani în România, aflându-se printre cele mai mari companii din acest domeniu.

UNIVERSUM deține sub umbrela sa un întreg ecosistem de soluții pentru companii. De la organizarea team buildingurilor recunoscute internațional, evenimente la scară largă precum: conferințe, competiții sportive, lansări de produse și festivaluri, la soluții software complete, dedicate organizării de evenimente.

Bucharest Tech Week reprezintă festivalul manifest care se desfășoară de cinci ani în România și care reunește profesioniștii și pasionații de tehnologie.

GoTech World (anterior denumit Internet & Mobile World) este cea mai amplă expo-conferință și "casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est", în care profesioniștii din întreaga regiune au acces la soluții tech B2B, insight-uri pe diferite arii digitale și o oportunitate de networking.

MyConnector este un sistem integrat folosit la gestionarea fluxului de participanți, plecând de la înregistrarea online până la realizarea accesului în cadrul unui eveniment.

Târgul Imobiliarium Universitate reunește pe parcursul celor 2 zile peste 80 de proiecte rezidențiale noi. Evenimentul atrage ansambluri din sectoarele 3, 4, 5, 6 dar și câteva din sectoarele 1-2 sau județul Ilfov.

Virtual Events este o platformă dezvoltată de divizia MyConnector, care presupune transferul experienței unui eveniment din offline în online, fără să fie nevoie de prezența fizică într-o locație.

GOOD-FOOD.ro primul abonament economic de mâncare livrată în condiții de maximă siguranță din România, dedicat celor care lucrează de acasă sau se află în autoizolare la domiciliu în această perioadă și celor care doresc să ofere ajutor apropiaților de peste 60 de ani sau persoanelor aflate în categoriile de risc.

Departe de agitația urbană, aflat la 20 de minute de București, la intrarea în Snagov Sat, pe malul lacului și înconjurat de pădure, Lagoo Snagov este o locație de evenimente completă, unde zona outdoor și indoor creează cadrul potrivit pentru orice tip de eveniment.