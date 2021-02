Atacurile cibernetice în pandemie: Echipamentele de acasă nu sunt protejate

Efectul de bumerang generat de pandemia COVID-19 va continua și va duce la o intensificare a atacurilor de tip thread hijacking, whaling și ransomware în următoarele 12 luni, potrivit previziunilor HP în domeniul securității cibernetice.

Pandemia COVID-19 și trecerea la munca de acasă au slăbit securitatea organizațională. Problemele apărute în urma conexiunilor la distanță, vulnerabilitățile dispozitivelor VPN și lipsa de personal care să ajute compania să se adapteze, toate acestea fac ca datele să nu fie complet protejate.

“2020 a fost un an dificil pentru organizații, iar în România am văzut amenințări serioase la adresa sectorului financiar-bancar, al sănătății, dar și al diverselor instituții publice și/sau guvernamentale, inclusiv a celor care au avut legătură cu monitorizarea și comunicarea datelor privind evoluția pandemiei COVID-19”, a declarat Mugur Pantaia, director general HP Inc Romania.

Din perspectiva atacatorilor cibernetici, oferta este acum mult mai generoasă. Experții atrag atenția că echipamentele de acasă nu sunt protejate, iar infrastructura folosită va deveni, în mod sigur, o țintă pentru atacatorii cibernetici care astfel pot accesa rețeaua companiei. O vulnerabilitate este si faptul că angajații nu beneficiază acasă de ajutorul departamentului IT pentru a remedia problemele apărute la echipamentele personale.

”Trecerea la munca de acasă a dus la o creștere a posibilelor vulnerabilități și a complicat munca echipelor de securitate. Acum, mai mult ca oricând, organizațiile trebuie să securizeze ceea ce este mai important, și anume dispozitivele finale precum laptop-urile, calculatoarele, imprimantele. În 2020 am constatat că hackerii au lansat atacuri din ce în ce mai țintite, folosind momeli sofisticate pentru a-i păcăli pe utilizatori să facă gesturi riscante. În următoarele 12 luni vom vedea acest comportament tot mai des, cu atacuri cibernetice direcționate către utilizatori și dispozitivele finale. Organizațiile nu își pot permite să închidă ochii și să spere la mai bine în 2021. De aceea, este esențial să prioritizeze securizarea dispozitivelor finale, pentru a fi cu un pas înaintea atacatorilor cibernetici”, a adăugat Mugur Pantaia.

Principiul Zero Încredere va fi din ce în ce mai adoptat, dar trebuie aplicat în mod transparent

În 2021, echipele de securitate IT vor merge pe principiul Zero Încredere, dar este important să ofere transparență pentru utilizator. Zero Încredere este un concept relativ nou. Dar, cu un număr tot mai mare de angajați care lucrează de acasă, companiile trebuie să accepte această realitate pentru a se asigura că munca la distanță este securizată. Metodele securizate de autentificare și acces la rețeaua organizației sunt un factor cheie în implementarea conceptului Zero Încredere .

Atacurile de tip ransomware rămân o amenințare importantă. Noi metode de phishing pentru atacurile de tip thread hijacking și whaling

Atacurile de tip ransomware - care criptează fișierele pentru a solicita, apoi, răscumpărare - au devenit instrumentul preferat al atacatorilor cibernetici, iar acest trend se va menține și în 2021. Amenințarea nu va mai consta în furtul de informații, ci în dezvăluirea publică a acestora. Această tendință este îngrijorătoare în special pentru organizațiile sau instituțiile din sectorul public, care procesează informații cu caracter personal. Chiar dacă răscumpărarea este plătită, nu există nicio garanție că hackerii nu vor încerca mai târziu să obțină profit din datele furate.

În 2021, vom vedea noi momeli phishing, mult mai greu de descoperit, menite să păcălească utilizatorii. Perspectiva unei izolări sociale prelungite, care pare că va continua și în 2021, i-a încurajat pe oameni să împărtășească mai multe informații personale online, lucru pe care atacatorii cibernetici îl pot exploata. Cea mai inovatoare tehnică de phishing masiv este metoda e-mail threat hijacking, utilizată de rețeaua Emotet. Aceasta presupune crearea automată a momelilor de tip spear-phishing furând date din sistemele compromise. Aceste informații sunt apoi folosite pentru a răspunde unor conversații cu mesaje care conțin malware, dar care par veridice.

Atacul de tip whaling - o formă de phishing foarte țintit care vizează manageri - va fi mai proeminent, iar atacatorii cibernetici vor putea folosi informațiile personale din online pentru a crea momeli convingătoare cu care să compromită conturi business de e-mail.

Un alt scenariu foarte plauzibil este exploatarea fricilor oamenilor, care vor fi mult mai dispuși să deschidă e-mailuri compromise în speranța că vor afla mai multe despre vaccinul anti-COVID, despre măsurile de izolare, insecuritate financiară sau instabilitate politică.

Hackerii vor personaliza atacurile şi vor viza infrastructura critică, precum sectorul farmaceutic și cel de sănătate, educația, IoT industrial

În 2021, cel mai mare risc planează asupra sectorului medical, cred experții HP, pentru că societatea depinde de acest sector, iar aceste organizații sunt de cele mai multe ori subfinanțate, refractare la schimbare și inovare. Educația se încadrează, de asemenea, în acest model și poate fi o altă țintă preferată.

Hackerii vor viza, însă, și alte sectoare esențiale, cum ar fi companiile farmaceutice și institutele de cercetare sau producătorii de mașini, în special pe cei care produc mașini electrice. Aceștia din urmă pot deveni ținte importante pe măsură ce prestigiul și profiturile lor cresc.

Organizațiile se vor confrunta cu o provocare uriașă de securitate în acest an, pe măsură ce atacatorii cibernetici devin tot mai specializați. Dacă se vor baza doar pe metodele de detectare a atacurilor, organizațiile vor avea doar jumătate de soluție pentru această problemă. Sfatul specialiștilor: este necesară o abordare arhitecturală robustă în ceea ce privește securitatea ciberenetică, o abordare care să protejeze începând cu hardware-ul. Organizațiile trebuie să-și regândescă arhitectura de securitate și gestionarea acesteia și să implementeze inovațiile tehnologice necesar