O aplicație românească poate identifica falsurile din artă

Odată cu evoluția tehnologiei, românii dezvoltă din ce în ce mai des produse inedite. Este și cazul Legitimld, o aplicație românească pentru combaterea fraudei, protecției originanelor, a mărcilor și prevenirea contrafacerii.

Aplicația, care poate determina autenticitatea unei lucrări, va putea fi testată la Pavilionul României de la Expo Dubai 2020.

Legitimid, accesibilă în pavilion, arată cum se pot proteja originalele operelor de artă. Astfel, sunt expuse două tablouri, original și copie, iar cei care vor să testeze autenticitatea lucrărilor, o pot face prin intermediul aplicației.

Sunt prezentate două lucrări de artă similare, una este originalul (tablou 100x100cm, ulei pe pânză, semnat Dorin Apreutesei), iar cealaltă este o copie, o versiune tipărită cu rezoluție mare pe pânză, cu aceleași dimensiuni.

Fiecare lucrare are un chip încorporat prin care face legătura cu serviciile aplicației. Astfel, serviciile Internet LegitimId dețin datele necesare determinării identității digitale.

Astfel, este oferită capabilitatea autentificării și verificării identității digitale a originalului.

Serviciul susține că asigură certificarea web în timp real utilizând tehnologia NFC disponibilă în telefoanele mobile (smart), utilizează coduri unice impredictibile prin chip-uri NFC incorporate în original (documente, diplome, piese sau subansamble, ambalaje, sigilii, opere de artă etc.) și validate în timp real prin Internet.

„Ne bucurăm să avem ocazia să expunem primele rezultate ale proiectului nostru strategic de cercetare LegitimID în Pavilionul României de la Expo Dubai 2020. Am realizat această demonstrație a serviciului de autentificare LegitimId în colaborare cu artistul plastic Dorin Apreutesei. Am dorit să atragem atenția asupra importanței protejării operelor originale și prevenirii contrafacerii, în orice domeniu de activitate. Am ales operele de artă pentru ca demonstrația să fie de impact, iar cei care se opresc să admire tablourile să poată determina cu ușurință, imediat, care dintre ele este originalul și care este copia”, spune Viorel Lupu, General Manager al Online Services, companie care conduce consorțiul LegitimID.