Aplicații pentru situaţii de urgenţă, dezvoltate de IT-işti voluntari

Specialiştii IT din Civic Labs, program de activitate al organizaţiei Code for Romania, care vrea să ofere diverse soluţii digitale pentru diferite probleme ale societăţii, a lansat o serie de aplicaţii care să ajute în caz de urgenţe majore, în special în caz de cutremur.

“Proiectele elaborate ce au ca țintă principală pregătirea și răspunsul la un cutremur sunt direct influențate de tipul actorilor implicați (societate civilă, stat) dar și de finanțare (de la stat sau privat), și că asistăm la un progres notabil doar la nivelul Bucureștiului întrucât restul țării este în continuare tributară logistic cât și financiar vechilor cutume”, spun reprezentanţii Civic Labs.

“Echipa Civic Labs, program al Code for Romania, în cadrul domeniului de cercetare “Mediu / Pregătire și răspuns în situații de urgență” a încercat să înțeleagă care este capacitatea noastră ca societate să răspundem unui eveniment dramatic precum este un seism major și cât de pregătiți suntem, la nivel individual. La final de an de cercetare și de incubare suntem bucuroși că putem spune că am descoperit o comunitate de organizații neguvernamentale coerente care colaborează cu succes, instituții publice deschise la dialog și am identificat 15 soluții digitale posibile, dintre care două au devenit deja realitate. Împreună, ne pregătim mai bine!” a declarat Olivia Vereha, co-fondator Code for Romania, Program Lead & UX Architect.

Una dintre aplicaţii este Resource and Volunteer Management (RVM) dezvoltată în parteneriat cu Departamentul pentru Situații de Urgență cu sprijinul World Bank și Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). RVM este un instrument de administrare de voluntari și resurse pe care le pune la dispoziție societatea civilă către Departamentul pentru Situații de Urgență în cazul unui seism major sau al unui alt dezastru natural.

Alte soluții prezentate de Civic Labs, disponibile online:

De asemenea, organizaţia a prezentant câteva dintre datele proiectului de cercetare “Mediu // Pregătire și răspuns în caz de seism”: