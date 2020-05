Cum pot apicultorii să își diversifice veniturile din stupina? Venomia, finalist Changeneers, aduce tehnologia în stup

Venomia, finalist la ediția din acest an a competiției Changeneers, propune o soluție unică apicultorilor: un dispozitiv care ajută la automatizarea, gestionarea și digitalizarea proceselor dintr-o stupină. Noutatea adusă de către Venomia este că monitorizează de la distanță evoluția stupinei și permite chiar și colectarea automată a veninului de albină fără intervenția apicultorului, controlată de la distanța prin intermediul unei aplicații web, dar și mobile în viitor. Într-un interviu acordat startupcafe.ro, Marius-Ionut Drenea a vorbit despre ideea sa, inspirația din spate, dar și despre ce a însemnat pentru el competiția Changeneers.

Ideea din spatele Venomia

Pe lângă automatizarea completă a proceselor dintr-o stupină, monitorizarea acestora de la distanță și colectarea veninului fără prezența apicultorului, ecosistemul implementat de Venomia pune la dispoziție și o piață de desfacere online specializată în comercializarea veninului de albine.

“Ideea a apărut undeva anul trecut când tatăl meu, apicultor cu experiența de peste 20 de ani, a punctat o nevoie pe care acesta o are în stupinele lui: automatizarea procesului de colectare de venin de albine. Totul mi s-a părut interesant și din momentul acela a început alcătuirea echipei. Am adunat oameni din mai multe domenii de interes, oameni cu expertiză și experiență în proiecte anterioare și bineînțeles oameni pe care-i cunosc și cu care am colaborat în trecut. La începutul verii trecute am făcut prima ședință de echipă în care am pus bazele funcționalităților dispozitivului”- ne-a povestit Marius.

Cum funcționează?

Procesul Venomia poate părea complicat la prima vedere, însă acesta ușurează enorm munca apicultorului și îmbunătățește întreg procesul din stupină: Dispozitivul se amplasează la urdinișul stupului, ușa prin care albinele ies și întră în stup. Acesta emite impulsuri electrice care stimulează instinctul de apărare al albinei, aceasta eliminând venin care se adună pe o sticlă găsită sub grila electrică. După un timp, acest venin se cristalizează, iar modulul de rașchetare răzuiește veninul de pe sticlă și îl depozitează într-un recipient”, ne-a explicat fondatorul Venomia.

Noutatea constă și în faptul că “toate dispozitivele din stupină comunică între ele și raportează toate datele despre proces în timp real către “Venomia Cloud”.

“Informațiile sunt preluate și prelucrate urmând să fie făcute publice fiecărui apicultor pentru a putea monitoriza stupina direct din dashboard-ul de apicultor. Prin intermediul acestui dashboard, apicultorul poate să controleze dispozitive de la distanță, având la dispoziție următoarele acțiuni: start colectare, stop colectare, planifica colectare, start rașchetare, stop rașchetare, oprește dispozitiv, pornește dispozitiv”, a explicat Marius.

Marketplace-ul

Apicultorul are la dispoziție un dashboard, dar asta nu este tot. Întregul ecositem oferă și o platformă online, unde apicultorii își pot vinde veninul pe care l-au produs. În ceea ce privește calitatea produselor puse pe marketplace, Marius ne spune că nimic nu este lăsat la voia întâmplării: “Modul de funcționare a acestui marketplace sprijină apicultorii care nu dețin foarte mulți stupi cumulând cantitățile de venin și facandu-le disponibile cumpărătorilor. Tot veninul găsit pe platformă o să fie supus unor teste și va fi însoțit de buletinul de analize urmând ca veninul să fie categorisit în funcție de proprietățile sale. Cumpărătorul are apoi posibilitatea să filtreze veninul disponibil din platformă în funcție de proprietăți și cantitate și să plaseze ordinul de comandă. După finalizarea procesului, veninul va fi livrat celui care a cumpărat, iar apicultorii își vor primi banii în funcție de procentul de venin care a fost cumpărat din lotul respectiv”.

Primele teste

Fiind un business la început de drum, Venomia a fost testat până acum în stupina tatălui lui Marius, planul fiind că în următoarele luni să amplaseze 5 astfel de dispozitive la alti apicultori.

“Bineînțeles, în urma primelor teste făcute am reușit să calibrăm dispozitivul astfel încât albinele să nu fie afectate, dar să obținem și cât mai mult venin în urma colectării. Aceste teste au fost necesare înainte de a extinde numărul de apicultori cu ajutorul cărora vom continua testarea aparatului”, ne-a spus Marius.



Competiția Changeneers

Venomia este printre finaliștii competiției Changeneers de anul acesta, iar Marius a considerat încă de la început că acest concurs este o oportunitate foarte bună pentru a-și face ideea vizibilă, dar și pentru a învăța lucruri noi. “Imediat ce unul din colegii mei ne-a spus despre competiție, noi am și aplicat dându-ne seama că poate să fie o oportunitate pentru noi ca indivizi, dar și pentru Venomia. Experiența a fost una plăcută din care am învățat lucruri noi atât de la mentori, dar și de la ceilalți participanți. Această competiție ne-a stimulat în a face research cât mai amănunțit pe fiecare plan al proiectului: marketing, financiar, experiența utilizator etc. Totodată, această competiție ne-a ajutat foarte multă cu vizibilitatea proiectului”, ne-a povestit Marius.

Planuri de viitor

Până la finalul anului, Marius își propune să testeze Venomia cu apicultorii, să vadă care este feedbackul acestora și ce trebuie modificat sau îmbunătățit. Despre o posibilă extindere pe piața internațională, fondatorul Venomia spune că “noi la Venomia ne dorim prin acest ecosistem să oferim apicultorului un proces complet, incepand cu colectarea până la comercializarea veninului. Noi am făcut analize de piață și în alte țari și luând în calcul prețul nostru de producție putem oferi un produs care aduce mai multe beneficii și un preț competitiv. Pe termen lung, odată ce am căpătat destulă experiență operațională și logistică avem în plan să ne extindem”.

Provocarea

“Un obstacol de care ne-am lovit a fost dezvoltarea produsului,dar mai ales testarea. Să te afli în mijlocul stupinei înconjurat de albine cu tot echipamentul necesar testării nu este tocmai cel mai ușor mod de a-și desfășura activitatea. O altă provocare pe care o anticipăm va fi logistica și producția dispozitivelor la scară largă, dar cum orice obstacol se poate depăși nu ne facem griji că o să fie un blocaj în activitatea noastră”, ne-a spus optimist Marius.

Despre Changeneers

Cea de-a treia ediție a programului Changeneers, inițiat de Impact Hub Bucharest și Samsung își propune rezolvarea problemelor comunității prin tehnologie. Changeneers aduce la un loc problemele importante și oameni cu soluții ce pot deveni realitate în comunitatea Changeneers . Rolul comunității Changeneers este de a crea o punte de legătură între organizații și tehnologie, de a susține inițiativele antreprenoriale la început de drum și de a crea împreună cadrul potrivit pentru inovare și schimb de experiențe. Competiția este deschisă startup-urilor tech sau antreprenorilor din toată țara pentru care tehnologia este un mediu cu ajutorul căruia “desenează” viitorul. Iar pentru ca visul lor să ajungă mai aproape de realitate la finalul competiției marele câștigător va primi 10.000 euro.