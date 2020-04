FOTO: Ambalajele de la televizoare se transformă în căsuțe pentru pisici

Tu ce faci cu ambalajul electronicelor după ce le cumperi? Compania sud-coreeană Samsung a introdus, la o linie de televizoare, ambalaje care pot fi transformate în căsuțe pentru pisici sau în standuri de cărți.

Noile cutii de televizoare, „eco-packaging”, au desenate diverse modele din linii punctate pentru ca utilizatorii să taie ambalajele și să le transforme în căsuțe pentru mici animale de companie sau în standuri pentru cărți ori pentru device-uri de dimensiuni reduse.

Utilizatorii pot scana cu telefonul un cod QR de pe ambalaj, pentru a accesa un manual de transformare a cutiilor din carton în „piese de mobilier” utile în casă.

Ambalajele au fost introduse pentru 3 modele de televizoare Samsung: The Serif, The Frame și The Sero.

Samsung a și câștigat un important premiu pentru design inovator, CES 2020 Innovation Awards, cu acest sistem de ambalare a produselor.

Cu „eco-packaging” gigantul tech din Coreea de Sud vrea să stimuleze reutilizarea ambalajelor, ca practică ecologică.

De altfel, utilizatorii din toată lumea sunt invitați la un concurs de design, organizat de Samsung și revista Dezeen, la care sunt puse la bătaie 4 premii care totalizează 20.000 de dolari.

Concurenții trebuie să creeze propriile modele de „piese de mobilier” din cartoanele de la cele 3 linii de televizoare Samsung cu ambalaje „eco-packaging”. Pe urmă trimit poze cu creațiile lor până pe 29 mai 2020 , AICI.

Cei 5 finaliști își vor prezenta creațiile în fața unui juriu la IFA in Berlin, pe 4 September 2020.

Mai multe amănunte despre regulile concursului AICI și AICI.