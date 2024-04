[P] Aveți nevoie de laptopuri performante pentru angajații care lucrează în sistem hibrid? Alegerea laptopului potrivit ar putea fi crucială pentru micile afaceri

Investițiile în tehnologie se numără printre principalele nevoi de finanțare ale IMM-urilor locale (44,31%), conform „Carta Albă a IMM-urilor din România”, realizată de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România anul trecut. În mediul de business din prezent, în care ritmul de lucru este foarte rapid, afacerile mici își pot crește șansele de succes dacă aleg să lucreze cu instrumentele potrivite. Un astfel de echipament care a devenit indispensabil pentru companiile din întreaga lume este laptopul, iar atunci când vine vorba despre fiabilitate, securitate și performanță, diferența o face partenerul de tehnologie pe care îl alege fiecare organizație în parte.

De ce să alegeți un laptop Lenovo ThinkPad pentru afacerea dvs.?

Se spune că „pentru a face bani e nevoie să cheltuiești mai întâi”. Dar aceste investiții trebuie să fie unele inteligente, pe baza unei strategii și care oferă beneficii cât mai mari pe termen lung. De aceste trei principii a ținut cont și compania Lenovo în dezvoltarea gamei sale dedicate zonei de business.

Durabilitate mare: De la balamale robuste, la tastaturi și touchpad-uri rezistente, laptopurile Lenovo au fost supuse unor teste riguroase pentru a se asigura că pot rezista la uzura zilnică și la fluxurile de lucru solicitante, precum și la căderi accidentale.

Securitate: Laptopurile Lenovo au funcții de securitate încorporate. De la scanerele de amprente la recunoașterea facială și protocoalele de criptare a datelor, aceste echipamente protejează cu prioritate datele sensibile și asigură securitatea sistemului, companiile fiind astfel sigure că informațiile lor confidențiale rămân în siguranță.

Performanță: Echipate cu procesoare puternice, grafică de înaltă calitate și hard disk-uri rapide, laptopurile Lenovo asigură o funcționare fără întreruperi, chiar și atunci când trebuie să gestioneze sarcini solicitante. În plus, au o durată mare de viață a bateriei și sunt dotate cu tehnologii eficiente de răcire, fiind echipamentele ideale pentru a ține pasul cu nevoile dinamice ale companiilor moderne, fie că este vorba despre lucrul la birou, deplasări de serviciu sau lucru de acasă.

Raport calitate-preț: Oferind caracteristici de înaltă calitate la un preț competitiv, laptopurile Lenovo nu fac compromisuri în ceea ce privește performanța sau fiabilitatea.

Un alt aspect important este designul, deoarece echipamentele Lenovo integrează tastaturi confortabile, touchpad-uri care facilitează procesul de lucru, dar și ecrane performante care oferă o calitate superioară a imaginilor și graficii.

În plus, toate laptopurile Lenovo Think au trecut multiple teste MIL-STD 810H, un instrument valoros pentru evaluarea durabilității și rezistenței echipamentelor și sunt conforme cu setul de standarde Mil-SPEC, conceput pentru a testa durabilitatea, rezistența și fiabilitatea și care acoperă inclusiv testele de temperatură, presiune, praf, umiditate, șocuri și vibrații. Funcționează chiar și la 3.500 metri altitudine, dar și în medii inflamabile, cu vapori și praf combustibil (de exemplu, în fabrici). Riscul de accidente sau avarii în timpul utilizării și manipulării echipamentelor este redus, activitatea desfășurându-se astfel fără întreruperi. Echipamentele sunt mai rezistente în condiții dificile de mediu și vor necesita mai puține reparații, ceea ce pe termen lung se traduce prin economii de costuri.

Nu în ultimul rând, este esențial pentru orice business să simtă că are alături un partener de încredere, nu doar un furnizor de echipamente. Iar acesta este un aspect pe care compania Lenovo îl cultivă constant, inclusiv prin oferirea de asistență promptă pentru clienți, cu o echipă de suport pregătită să ofere consiliere pentru orice probleme sau întrebări tehnice. Premier Support este un serviciu de suport și asistență pe care Lenovo îl pune la dispoziția companiilor care au nevoie să reducă costurile operaționale și să eficientizeze suportul oferit de departamentele interne de IT. Serviciul de asistenţă Premier Support oferă acces direct 24x7x365 la ingineri Lenovo acreditați pentru a rezolva rapid probleme de hardware și software. Prin intermediul acestui serviciu, companiile pot degreva departamentul IT de o serie de sarcini de rutină, reducând nivelul de încărcare al personalului, care se poate ocupa de activități mai complexe, care susțin creșterea organizației.

O nouă generație de laptopuri pentru business, cu funcții AI

Antreprenorii care își doresc să dezvolte business-uri orientate spre viitor știu că, indiferent de domeniul de activitate, trebuie să țină pasul cu cele mai noi tendințe din lumea tehnologiei, pentru a eficientiza munca echipelor pe care le coordonează și pentru a asigura o dezvoltare constantă a afacerii pe termen lung.

Noile laptopuri Intel Evo Lenovo ThinkPad X1 Carbon și ThinkPad X1 2-in-1 sunt alimentate de procesoare Intel Core Ultra și sunt dotate cu sistemul de operare Windows 11, care asigură o eficiență energetică optimă, o mai bună performanță și experiențe imersive. Suportul dedicat pentru accelerare AI va ajuta utilizatorii să adopte noi experiențe, să fie mai eficienți atât la birou, cât și în plan personal, dar și să optimizeze capabilitățile Windows Copilot. Utilizatorii au parte de fluxuri de lucru de calitate în aplicații software precum Zoom, Microsoft Teams, Studio Effects, Adobe® Lightroom și multe altele. Alte funcționalități precum predicție text, estompare fundal, transcrieri întâlniri și mailuri de tip conspect îmbunătățesc productivitatea, în timp ce instrumentele de conținut digital îmbunătățesc creativitatea fără a afecta performanța generală a sistemului. Prin intermediul Copilot în Windows, acțiunile pe care utilizatorii le fac zilnic au loc mai rapid și mai ușor. Noile funcții vor ajuta utilizatorii să facă rezumatul unei pagini web, să compună un e-mail, să modifice setările și să activeze noi experiențe în aplicații, inclusiv Paint, Snipping Tool și multe altele. Noile laptopuri ThinkPad X1 Carbon și ThinkPad X1 2-in-1 dispun de sisteme îmbunătățite de management al răcirii și al consumului de energie și de funcționalități Computer Vision în aplicația Lenovo Commercial Vantage. Acestea includ activare prin detectarea feței și reglarea adaptivă a luminii pe monitoarele externe, oferind mai multă securitate și economii de energie.

Seria ThinkPad T este una dintre cele mai de succes game de laptopuri Lenovo pentru business, iar noua serie ThinkPad T anunțată la începutul acestui an oferă funcții inovatoare, care îmbunătățesc productivitatea. Noile modele ThinkPad T14 i Gen 5 și ThinkPad T14s Gen 5 sunt echipate cu cele mai recente procesoare Intel Core Ultra cu tehnologie Intel vPro® pe anumite modele și Windows 11, oferind un ecosistem optim de soluții hardware și software AI cu securitate îmbunătățită, eficiență energetică și experiențe imersive. De asemenea, sunt dotate cu eleganta bară de comunicare, care integrează o cameră de 5MP, microfoane cu funcție de anulare a zgomotului exterior și care acționează ca mâner pentru deschiderea și închiderea dispozitivului cu o singură mână. Seria ThinkPad T va integra marcajele tactile anunțate pe ThinkPad X1 Carbon Gen 12 și ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9. Aceste marcaje tactile suplimentare sunt concepute pentru a oferi mai multă accesibilitate și ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere să navigheze pe tastatură. În plus, frecvent utilizata tastă CTRL a fost permutată cu tasta Fn pentru o mai bună accesibilitate.

Lenovo înțelege că afacerile au nevoi diverse, de aceea pune la dispoziția afacerilor de toate dimensiunile o gamă largă de laptopuri care răspunde și celor mai complexe cerințe. Cu un portofoliu variat, care include modele cu specificații și dimensiuni distincte, Lenovo se asigură că există un laptop potrivit pentru orice business.