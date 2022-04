Un startup IT românesc obține o finanțare de aproape 3,7 milioane Euro și vrea să se extindă pe piața din SUA

Un startup IT românesc înființat în anul 2018 a obținut o finanțare de aproape 3,7 milioane de euro (3,68 milioane Euro) de la Early Game Ventures (EGV) și RocaX Ventures și vrea să se extindă pe piața din SUA, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Firma Bunnyshell, care a anunțat investiția, a dezvoltat o platformă de Environment-as-a-Service (EaaS), prin care creează replici identice cu mediile de producție ale aplicațiilor, indiferent cât de complexe sunt arhitectura și serviciile utilizate în acea aplicație.

Platforma creează automat noi medii de testare cu fiecare pull request ca parte din procesul de dezvoltare și lansare a aplicațiilor în cloud, susține compania IT.

Startup-ul a obținut în 2019 o finanțare de 750.000 de euro de la Early Game Ventures. În 2021, compania a primit 1,1 milioane de euro tot de la fondul de investiții de capital de risc EGV.

Bunnyshell, fondată de antreprenorii Roxana Ciobanu și Alin Dobra, anunță că Shani Shoham este noul Chief Revenue Officer (CRO) al companiei și va coordona activitățile de marketing și vânzări din Statele Unite.

Shani Shoham a fost anterior fondator și CEO al 21 Labs, care a fost achiziționată de Perforce Software, și, de asemenea, președinte al Testim.io, cumpărată de Tricentis.

„După ce am lucrat cu oameni tehnici în rolurile mele anterioare, am văzut în mod direct provocările gestionării mediilor de dezvoltare, așa că am înțeles imediat potențialul pe care Bunnyshell îl are. Programatorii își petrec aproape 20% din timp gestionând mediile de lucru și asta a fost un blocaj pentru mulți dintre clienții mei. EaaS este ca un calmant pentru orice organizație care are sute de angajați, indiferent de verticală. Am fost impresionat de tracțiunea obținută de Bunnyshell pe piețele din Europa cu puțin efort. Plănuim să creștem agresiv în SUA și la nivel global”, a spus Shani Shoham.