VIDEO: Platformă online românească de servicii juridice pentru firme. MyLegal caută 300.000 EUR, finanțare de la investitori

Tiberius Istocescu este avocat cu experiență mai ales în zona dreptului comercial. Împreună cu echipa sa, a fondat, în anul 2020, MyLegal, o platformă online de servicii juridice destinată firmelor mici și mijlocii, dar și corporațiilor.

După ce a fondat MyLegal, Tiberius Istocescu l-a cooptat ca partener pe Sergiu Oană, un manager cu experiență în companii multinaționale. I-am chemat pe amândoi la StartupCafe să ne explice cum rezolvă problemele juridice ale firmelor mici și mijlocii din România, cum vor să se dezvolte și cum câștigă MyLegal bani, ca model de business.

MyLegal a câștigat, recent, premiul al doilea în cadrul acceleratorului de startup-uri Commons Accel de la București. Tot acolo a fost recompensată și cu Premiul special al presei, acordat de StartupCafe. Lumea avocaților din România a rămas destul de conservatoare. Pare mai degrabă închisă în tradiție și mai puțin deschisă către tehnologie. Așa că orice încercare de a aduce soluții IT în domeniul juridic merită încurajată.

Ce face MyLegal pentru IMM-uri

MyLegal este un instrument LegalTech, adică o platformă de prestare și livrare de servicii juridice prin intermediul tehnologiei. Aici, firmele au acces la template-uri de documente de business și la alte servicii prestate de avocați.

Tiberius Istocescu și partenerul său, Sergiu Oană, explică cele 3 atribute ale platformei:

MyLegal este un ecosistem intern destinat firmelor. Acest ecosistem asigură gestionarea tuturor documentelor unei firme, nu doar a template-urilor care pot fi inițiate din platformă. Utilizatorii pot încărca documentele lor, le dau etichete, le organizează, au o trasabilitate pe tot ciclul de viață, se fac versionări, se semnează electronic, se dau diverse drepturi de acces mai multor utilizatori interni, se aprobă - tot ce este nevoie în ciclul de viață al documentelor unei firme. Avocatură de business. Platforma pune la dispoziție o bibliotecă de template-uri, de la cele mai uzuale până la cele mai specializate, poate fi solicitată și redactarea unui anumit tip de draft necesar unei companii. Posibilitatea de a apela la un expert (avocat) care se ocupă de acea materie. Utilizatorul nu vorbește cu un avocat oarecare, ci exact cu acel avocat care a realizat documentul legal respectiv, păstrează documentele actualizate conform ultimelor modificări legislative, le îmbunătățește, se ocupă de materia respectivă. MyLegal dispune de aportul casei de avocatură fondate de Tiberius Istocescu în urmă cu 17 ani, dar are în vedere să coopteze și alte birouri atent selectate.

Cum face bani MyLegal

Principalul flux de venituri al platformei este bazat pe abonamente. Echipa a conceput câteva abonamente pentru IMM-uri și pentru corporații. Abonamentele includ doar pachetele de atribute tehnice ale platformei.

Un alt flux de venituri este achiziționarea de documente din platformă. În prezent, pe platformă sunt disponibile 50 de template-uri de documente necesare în afaceri. Utilizatorii au acces liber la 7 documente uzuale, iar restul trebuie cumpărate. De exemplu, pot fi găsite un model de contract de cesiune de părți sociale, un model de contract de cesiune de creanță, un model de hotărâre a adunării generale a acționarilor.

Necesarul de investiții

În prezent, MyLegal este în stadiu de prototip. Practic, fondatorii au investit 100.000 de euro în crearea prototipului, pentru a-și valida ideea de piață.

Mai departe, însă, startup-ul caută investitori care să-i acorde o investiție de 300.000 de euro pentru următorul an. Din această sumă, 70% se vor duce către dezvoltarea unei noi platforme, care să includă suplimentar o tehnologie de inteligență artificială. Astfel, utilizatorul va putea să vorbească în limbaj natural, fără niciun fel de termen de specialitate, iar instrumentul AI va trebui să-l orienteze, ca un navigator, cu întrebări și răspunsuri, către materia potrivită, către template-urile potrivite și către un specialist potrivit pentru problemele juridice ale firmei lui.

De asemenea, din investiția de 300.000 de euro, MyLegal vrea să folosească 18% pentru cheltuieli de marketing și 5% pentru cheltuieli organizatorice ale startup-ului.

După dezvoltarea noii platforme, MyLegal urmărește să acopere toată piața românească de servicii juridice business to business și să se extindă în Germania și Franța. În Germania, piața de servicii juridice este de 31,5 miliarde de euro pe an, iar în Franța ajunge la 29,7 de miliarde de euro pe an, potrivit lui Sergiu Oană, partener în MyLegal.

Concurenții MyLegal

În România, principalul concurent al MyLegal este startup-ul GoodLegal, fondat în anul 2021, de Vasile Țiple, fostul director juridic (chief legal officer) al companiei IT româno-americane UiPath. Platforma oferă un sistem de editare de texte legale, funcționalități de semnătură digitală, instrumente de automatizare, precum și un tool de analiză de acte normative și alte texte legale, pentru simplificarea activității de conformare din companii. În noiembrie 2022, GoodLegal a primit o investiție pre-seed de 1,2 milioane de euro, condusă de fondul de investiții sud-est european Earlybird Digital East Fund. La investiția în GoodLegal au mai participat fondatorul UiPath, Daniel Dines, fondul de investiții ceh Credo Ventures și fondul românesc Underline Ventures.

O altă platformă juridică este QuickLegal. Aceasta este însă un marketplace prin care avocații de la mai diverse birouri își oferă serviciile către clienți. În schimb, MyLegal este un sistem expert mai închis - lucrează cu o singură casă de avocatură, cea a fondatorului, și are în vedere parteneriate doar cu anumite birouri de avocați, atent selectate. Anul acesta, QuickLegal a obținut o finanțare de 236.000 de euro din fonduri norvegiene și de la investitori privați.