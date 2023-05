Idei de afaceri românești, premiate la București: Aplicație cu ChatGPT pentru ședințe, servicii juridice online și alte soluții prezentate la Commons Accel 2023

Antreprenorii români selectați în finala programului de accelerare de business Commons Accel și-au prezentat, la București, în fața potențialilor investitori, ideile de afaceri și planurile lor de dezvoltare a startup-urilor.



Cele mai bune startup-uri ale Institutului de Excelență în Antreprenoriat - IdEA înscrise în programul Commons Accel 2023, cohorta 8, au ajuns, marți seara, față în față cu potențialii investitori, precum și cu un public format din peste 100 de business angels, mentori, reprezentanți ai fondurilor de investiții, ai presei, sau ai unor importante companii românești și internaționale.

Câștigătorii ediției DemoDay #8 Commons Accel au fost:

Locul 1 - ActionPoint - o aplicație care folosește Inteligența Artificială (inclusiv ChatGPT) pentru a crea sumarul (minuta) ședințelor, atât în timp-real, pentru moderare și urmărirea agendei, cât și ulterior, pentru o procesare avansată ce permite organizarea informației într-o structură de tip proiect, facilitând accesul la decizii, statusul curent și alte informații esențiale.

Locul 2- My Legal - o platformă SaaS, concepută ca un ecosistem unic prin care se asigură integrarea serviciilor juridice în fluxurile documentelor interne și externe ale unei companii, pe întreaga durată de viață a acestora. My Legal a obținut și un premiu special din partea StartupCafe.ro, având ocazia să-și expună business-ul în comunitatea noastră antreprenroială.

Locul 3 - Meditații.ro - o platformă ce facilitează găsirea profesorilor meditatori pentru elevi, ținând cont de personalitatea și stilul de învățare al fiecăruia.

Premii speciale:

premiile din partea presei - alturi de My Legal a fost premiat Respiro (aplicația mobilă care oferă mijloacele de care ai nevoie pentru a-ți înțelege triggerii, fluctuațiile emoționale și a putea răspunde rapid și eficient prin practici alternative cu rezultate dovedite științific).

a fost premiat (aplicația mobilă care oferă mijloacele de care ai nevoie pentru a-ți înțelege triggerii, fluctuațiile emoționale și a putea răspunde rapid și eficient prin practici alternative cu rezultate dovedite științific). un premiu special pentru cel mai bun pitch, acordat startup-ului Pitchd - o platformă online inovatoare, concepută pentru a conecta companiile cu agenția lor de creație perfectă pentru a le satisface nevoile de marketing.

- o platformă online inovatoare, concepută pentru a conecta companiile cu agenția lor de creație perfectă pentru a le satisface nevoile de marketing. un premiu acordat de întreaga audiență, care a putut vota startup-ul preferat chiar pe durata evenimentului, premiu care a revenit startup-ului ERDA.AI, care își propune să revoluționeze experiența de customer service, printr-un AI foarte empatic și inteligent ce învață, în câteva secunde, din documentația oricărui magazin online și astfel facilitează creșterea „customer satisfaction rate”, fără a fi nevoie de scalarea departamentului de customer support.

Celelalte startup-uri finaliste, care au prezentat în cadrul DemoDay #8 au fost:

Form a Tronic - o platformă care intermediaza legatura între clienți, prestatorii de servicii de printare 3D și alte servicii de producție. Platforma verifica modelele încărcate de clienți, creaza cotatii instant în baza acestora și le distribuie către producători cu ajutorul AI.

Infrared - platforma care ușurează procesul de investiții pentru startup-urile aflate în stadiu incipient.

Form Form - o inițiativă de cercetare avansată în domeniul designului, care furnizează instrumente, atât fizice, cât și digitale, pentru a îmbunătăți abilitățile designerilor, prin intermediul tehnologiei și a inteligenței artificiale.

- o inițiativă de cercetare avansată în domeniul designului, care furnizează instrumente, atât fizice, cât și digitale, pentru a îmbunătăți abilitățile designerilor, prin intermediul tehnologiei și a inteligenței artificiale. NuntaMea.ro - platforma care are că scop digitalizarea domeniului nupțial.

Toți antreprenorii au avut ocazia să demonstreze progresul înregistrat pe parcursul programului și oportunitatea de a obține finanțarea necesară dezvoltării afacerii. Juriul care a evaluat proiectele antreprenorilor a fost format din investitori importanți pe scena startup-urilor din România: Valentin Filip (Fortech Investments), Cristian Dascălu (GapMinder) și Adrian Erimescu (Growceanu).

„Mândri că am ajuns la ediția #8. Impresionați de progresul celor ce parcurg acest program. Commons Accel este recunoscut pe plan național și internațional, ca program de accelerare de referință și a pregătit până azi peste 300 de antreprenori, dintre care unii au obținut finanțări de zeci de milioane de euro. Noi, cei din echipa IdEA suntem cu toții antreprenori și le cunoaștem nevoile și provocările. De aceea dezvoltăm programe care să răspundă acestor nevoi și le oferim tuturor o paletă extinsă de servicii de business 12 luni post-accelerare. Misiunea noastra este succesul startupurilor, iar succesul nostru depinde de ei!" - a spus Matei Dumitrescu, fondator, IdEA - Institutul de Excelență în Antreprenoriat.

Institutul de Excelență în Antreprenoriat a deschis deja înscrierile pentru următoarea cohortă Commons Accel. Programul, care va începe în luna septembrie, presupune trei luni de training alături de mentori și experți, activități multiple pe teme esențiale de business, workshop-uri, prezentări și sesiuni de lucru, networking constant cu specialiști și investitori, consultanță pentru vânzări sau accesare fonduri europene și alte tipuri de finanțare. Participanții se bucură de toată susținerea necesară pentru a-și crește și finanța businessul.

Echipa IdEA, cunoscută pentru dezvoltarea unor programe precum Commons Accel, ADRVest Accel, Cassini Hackathon și proiecte derulate împreună cu cele mai renumite universități din țară, organizează lunar evenimentul Pitch It Up, oferindu-le startup-urilor suficient de avansate posibilitatea de a-și prezenta proiectele în fața potențialilor investitori, având astfel posibilitatea de a obține feedback imediat, dar și finanțare. Următoarea ediție Pitch It Up, cea cu numărul 3, va avea loc pe 8 iunie, iar cei interesați se pot înscrie AICI.