Omul care a finanțat UiPath la început: În România putea lucra probail cu cinci ingineri la preț de unu în SUA

Unul dintre primii investitori care au finanțat UiPath, când gigantul IT era un mic startup din București, la început de drum, crede că unul dintre motivele pentru care fondatorul companiei româno-americane s-a întors în România pentru a face afaceri era că aici, în anii 2000, putea găsi programatori talentați, care lucrau pe salarii de cinci ori mai mici decât cei din SUA.

Fondul de investiții Earlybird Digital East este unul dintre primii investitori care au avut încredere în UiPath, la început de drum. Cem Sertoglu, managing partner al fondului, a rememorat, joi, cum a văzut potențialul UiPath și al fondatorilor Daniel Dines (foto) și Marius Tîrcă, în 2013-2014, când i-a întâlnit prima dată.

„UiPath este aproape un studiu de caz de manual pentru investițiile noastre. În 2013 am recunoscut talentul tehnic din regiune”, a spus investitorul turc, la un eveniment online organizat de bulgarii de la LAUNCHub Ventures, la care a fost invitat și reporterul StartupCafe.ro.

Atunci, antreprenorii din regiunea Europei de Sud-Est resimțeau penuria de finanțări de serie A. Ei puteau obține investiții de 1-2 milioane de dolari, dar aveau nevoie să mai ridice o rundă superioară, în intervalul 2-5 milioane de dolari, care lipsea atunci în regiune, pentru a putea să acceadă apoi la marile fonduri de investiții din vestul Europei.

Atunci a intrat în joc Earlybird, să umple acest gol. UiPath a avut noroc atunci cu un român: Dan Lupu. Acesta făcea parte din echipa Earlybird și a văzut imediat potențialul lui Dines. Așa l-a întâlnit pe Daniel Dines și Cem Sertoglu, managing partner al Earlybird Digital East.

„Când l-am întâlnit pe Daniel, era aproape prototipul fondatorului pe care îl căutam. Era experimentat, lucrase la Microsoft, pe urmă s-a mutat de la Seattle înapoi la București pentru că a recunoscut calitatea talentelor existente în regiune. A contat și faptul că probabil putea lucra cu 5 programatori (la București - n.r.) la prețul unuia singur din Seattle” - a rememorat Cem Sertoglu acum.

El s-a referit la nivelul pieței muncii IT din România anilor 2000, având în vedere că UiPath a fost fondat în 2005, sub numele de DeskOver. Între timp, și programatorii din România s-au mai „scumpit”, mai ales că acum pot lucra cu ușurință aproape oriunde și, în plus, o serie întreagă de mari companii de afară au pătruns puternic pe piața noastră.

Și Daniel Dines a povestit, recent, într-un interviu pentru Sifted.eu, că, din momentul în care a revenit în România, timp de 10 ani, ca antreprenor IT trăia cu un venit de 2.000 de euro pe lună, considerat mic în condițile în care în SUA, la Microsoft, câștiga mai mult, ca angajat. E vorba de perioada 2005-2015, cu aproximație.

Revenind la Cem Sertoglu, investitorul turc a enumerat 4 dintre calitățile pe care le-a văzut imediat la Daniel Dines și l-au convins să investească atunci în UiPath:

Am fost extrem de impresionați de viziunea sa . Încă din 2013-2014 ne spunea despre forma pe care UiPath o are în prezent. El avea o viziune completă.

. Încă din 2013-2014 ne spunea despre forma pe care UiPath o are în prezent. El avea o viziune completă. Se adapta și rămânea aproape de client, înțelegea clientul și modela produsul conform nevoilor sale. Este și riscant, pentru că fiecare client vrea să-ți remodeleze produsul după cum i se potrivește lui. De aceea, antreprenorii trebuie să aibă o viziune asupra tipului de clienți pe care vor vrea să-i servească până la urmă.

Este și riscant, pentru că fiecare client vrea să-ți remodeleze produsul după cum i se potrivește lui. De aceea, antreprenorii trebuie să aibă o viziune asupra tipului de clienți pe care vor vrea să-i servească până la urmă. Daniel și Marius au văzut că o parte dintre partenerii lor puteau să fie și clienții lor.

O altă lecție pentru noi a fost importanța cererii globale. Ca firmă tech, te uiți imediat la piața americană, cea mai mare piață pentru produse destinate companiilor. Dar mulți fondatori ar fi suprinși să afle că a doua cea mai mare piață pentru produse enterprise este Japonia. UiPath a fost foarte inteligentă în a identifica piețe potențiale, iar Japonia este o piață bună pentru automatizări software, mai ales pentru serviciile de back office. Cu o populație îmbătrânită, ca a Japoniei, e dificil să recrutezi angajații potriviți și atunci companiile vor să automatizeze aceste procese. UiPath a recunoscut potențialul Japoniei.

În februarie 2021, Earlybird Digital East a lansat un nou fond de investiții, de 200 de milioane de dolari, pentru finanțarea startup-urilor IT din Europa Centrală și de Est, așa cum am mai scris pe StartupCafe.

Din acest fond, Cem Sertoglu spune acum că vrea să acorde investiții de 1-10 milioane dolari per startup.

Pe lângă UiPath, Earlybird Digital East a mai investit puternic într-un startup românesc: FintechOS, o companie bucureșteană care a ridicat finanțări de peste 75 de milioane de dolari.