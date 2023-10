București: Premiu-investiție de 880.000 EUR, câștigat de un startup din Serbia, la competiția Spotlight 2023

Un startup IT sârbesc a câștigat, joi, premiul-investiție de 880.000 de euro pus la bătaie la competiția internațională de idei de afaceri tech Spotlight 2023, organizată la București.

Peste 300 de startup-uri est-europene s-au înscris la Spotlight 2023, iar dintre acestea 40 au fost selectate în program.

6 echipe au reușit să intre în marea finală de la București, pentru premiul-investiție de 880.000 de euro:

În cele din urmă, echipa din Serbia, Collabwriting, a câștigat marelui premiu-investiție, de 880.000 de euro. Startup-ul, lansat în anul 2021, de tinerii antreprenori Sandra Idjoski și Ivan Ralic, oferă o extensie de browser simplă, care facilitează partajarea conținutului din online.

Premiul competiției este sindicalizat de fonduri de investiții renumite în Europa: Credo Ventures, SMOK Ventures, Fiedler Capital, Startup Wise Guys, Underline Ventures, Fortech Investments, Seedblink și investitori de tip angel, printre care Iulian Cîrciumaru.

Organizat în cadrul conferineței anuale de tehnologie How to Web, de la București, consursul Spotlighteste considerat cea mai mare competiție pentru startup-uri early-stage din regiune.

„Credem că startup-urile sunt motoare ale creșterii economice, iar la Google îi considerăm parteneri esențiali în susținerea inovației. Prin colaborarea cu How to Web, ne-am dorit să oferim o platformă de conectare pentru startup-urile din regiune, oferindu-le resurse și oportunități de conectare. Ne bucurăm să contribuim la creșterea ecosistemului local antreprenorial și mulțumim echipei How to Web pentru eforturile care au făcut posibil acest eveniment reușit", a declarat Silvia Cărășel, Marketing Project Manager Google România.