Listă: Peste 40 de startup-uri participante în competiția Spotlight 2023. Premiu-investiție de 880.000 EUR

Peste 40 de startup-uri participă la competiția Spotlight 2023, în urma căreia pot câștiga premiul-investiție în valoare de 880.000 euro.

Spotlight 2023, parte a conferinței How to Web, a ales peste 40 de startup-uri de tehnologie din Europa de Est și nu numai, din cele peste 300 de idei de afaceri înscrise în competiție.

Criteriile de selecție ale startup-urilor au fost mărimea pieței, experiența echipei, valoarea produsului și tracțiunea.

Ideile de afaceri selectate dezvoltă produse în industrii cum ar fi comerțul online, sănătate, SaaS („Software as a Service”), edTech, mobilitate, gaming sau inteligență artificială (IA).

Startup-urile selectate în competiția Spotlight 2023

Cortexhub.ai;

Collabwriting;

SpeechifAI;

Gyfted;

writeGPT;

Youni;

Salesforge;

MACHINERIC;

RepsMate;

Rayscape;

Persio;

ClientZen;

Gridaly;

LiGo;

RatePunk;

Topics;

Vaqat;

Gamio.GG;

Aspect Health;

Vatis Tech;

OOVAL;

HeyReach;

Bluedot;

Digimans.ai;

Codejet;

WiseClean;

Sumboard;

ORIGINi;

Nordics.io;

ArgoSmart;

ArtMind AI;

Talkery;

Spacer;

Spark School;

BeDedicated;

Nordensa;

CPV One;

ActionPoint;

FlutLab;

Clastr;

Arcella Bio;

Data Against Data;

Teamsharq.

Spotlight 2023 va avea loc în zilele de 4 și 5 octombrie, timp în care fondatorii vor avea acces la expertiză oferită de mentori și își vor prezenta produsele pe scena dedicată startup-urilor.

În ultima zi a evenimentului, șase finaliști vor concura pe scena principală a evenimentului pentru premiul-investiție în valoare de 880.000 euro.

Premiul competiției este sindicat de fonduri de investiții din Europa (Credo Ventures, SMOK Ventures, Fiedler Capital, Startup Wise Guys, Underline Ventures, Fortech Investments, Seedblink) și investitori privați.

Conferința How to Web 2023 este realizată în parteneriat cu Google for Startups, Underline Ventures și alte companii prezente.