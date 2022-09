Un antreprenor român a creat un produs internațional și apoi s-a dus la corporație - interviu cu fondatorul Mondly despre nevoia de „a transpira” pentru a „sparge piața”

Alex Iliescu a ridicat, împreună cu fratele său Tudor, la Brașov, unul dintre puținele startup-uri românești care au ajuns să atragă consumatori la nivel internațional. Aplicația Mondly a fost descărcată de 100 de milioane de ori de către utilizatori din toată lumea, care vor să învețe limbi străine. Anul acesta, românii și-au vândut afacerea către Pearson, un gigant mondial al domeniului educației, și au intrat astfel în corporația britanică, pe poziții de conducere. Într-un interviu pentru StartupCafe.ro, Alex Iliescu ne-a spus cum vede trecerea de la statutul de startup founder la corporatist și unde crede el că ar mai trebui să lucreze antreprenorii români tech pentru a cunoaște succesul internațional.

Pe Alex l-am găsit la București, unde a participat la conferința de startup-uri How to Web...

StartupCafe.ro: Alex, Spune-mi care sunt planurile voastre la Mondly acum, după ce v-a achiziționat Pearson?

Alexandru Iliescu: Avem planuri mari. Și eu și Tudor și, de fapt, toată echipa rămânem exact în aceeași componență. Noi ne menținem rolurile, eu voi rămâne CEO al Mondly, Tudor rămâne COO, toți managerii sunt pe poziție. Pearson și-a dorit ca noi să nu facem nicio schimbare pentru că sunt foarte încântați de performanțele noastre. Dar, pe lângă asta, am primit și eu și Tudor roluri foarte importante, de Vice-President în divizia de language learning (învățarea limbilor străine - n.r.) a Pearson, ceea ce înseamnă că de acum avem o influență sau un aport la întreaga companie, de a continua să dezvoltăm produse în language learning.

StartupCafe.ro: Cum vezi trecerea aceasta de la antreprenor start-up la manager corporativ?

Alexandru Iliescu: Tranziția e foarte OK, pentru că Pearson a înțeles ce fel de oameni suntem noi. Perason a înțeles că noi suntem niște antreprenori care ne mișcăm foarte repede, nu vor să ne transforme în corporatiști, vor ca noi să continuăm să facem ceea ce am făcut bine cu Mondly și, dacă se poate, să aducem o parte din spiritul ăsta și să influențăm Pearson - ne mișcăm rapid, inovăm. Aș putea să spun că am reușit să evit mare parte din corporate stuff, dar o parte din lucruri sunt folositoare.

StartupCafe.ro: Tu de acum vei fi mai mult la Londra sau la Brașov?

Alexandru Iliescu: Rămân în mare parte în România, deci dorința este să continuăm, să creștem Mondly mai rapid. Avem la dispoziție fonduri foarte mari care se vor introduce în companie din partea Pearson, sunt banii lor, ei au bugete pentru Mondly, vor să accelerăm angajările în România și nu numai. În momentul acesta suntem spre 50 de oameni, la Brașov, o parte din ei, 10-15, sunt din alte țări. Noi, de când a început pandemia COVID, am început să angajăm din străinătate. Avem oameni din 10 țări deja în Mondly.

StartupCafe.ro: Câți oameni căutați?

Alexandru Iliescu: Câteva zeci de persoane, mulți în dezvoltare-programare și în product management, în marketing, pe partea de PPC (campanii de promovare pe internet pay per click - n.r.), în resurse umane. Pearson deja se uită la noi în ideea că putem contribui la the big picture în companie, nu doar la Mondly.

StartupCafe.ro: Și unde credeți că veți găsi acești oameni?

Alexandru Iliescu: De când a început pandemia, am renunțat să mai fim focusați doar pe România, mai ales că avem nevoie de joburi foarte specializate, pe care uneori nu le găsim în România. De aceea, căutăm peste tot în lume, avem colegi din Turcia, Lituania, America, America de Sud.

StartupCafe.ro: Alex, aceste informații n-au mai fost dezvăluite, dar ne poți spune măcar ca ordin de mărime cam cât a fost achiziția?

Alexandru Iliescu: La sumă nu voi face referire, dar ce aș putea să spun este că există o destul de mare componentă în acțiuni, am primit acțiuni și majoritatea colegilor au primit acțiuni, ori ca earnings (câștiguri - n.r.), ori ca future bonus. Deci toți membrii Mondly au devenit acționari Pearson.

StartupCafe.ro: A fost o achiziție plătită în întregime cu acțiuni?

Alexandru Iliescu: Au fost și bani, au fost și acțiuni.

StartupCafe.ro: Jumate-jumate?

Alexandru Iliescu: Undeva în zona aceea, dar n-aș vrea să fac referire la sume, aceste informații sunt confidențiale prin contract.

StartupCafe.ro: Așa cum am văzut până acum, fondatorii români care au reușit exit-uri către mari companii, iar Pearson e lider mondial în educație, acei fondatori s-au apucat să facă investiții în alte startup-uri, au devenit ei business angels. Ai de gând să investești în startup-uri sau să începi tu alt startup?

Alexandru Iliescu: Deși am cochetat cu ideea, am trecut de la ideile standard, imobiliare până la restaurante, hoteluri, orice, să diversific un pic portofoliul, după câteva luni de gândire mi-am dat seama și am revenit la gândirea sănătoasă care m-a adus aici. Și gândirea e simplă: eu sunt bun, dar în mod, specific la ceea ce fac, foarte specific. În rest nu mi se pare că mă descurc suficient de bine. Dar în ceea ce fac, mi se pare că am talent și oricum am un super-mare excitment cu lucrurile astea, să mă gândesc cum va fi learning-ul în viitor.

Și atunci, concluzia a fost să rămân focusat 100% în ceea ce fac. Pearson mi-a acordat (încredere), pe plan personal, prin faptul că am devenit Vice President în Pearson - am foarte multe de învățat, deci e ca și cum am primit acces la un MBA/workshop/am acces 100% în culisele Pearson.

StartupCafe.ro: Și mai iei și bani...

Alexandru Iliescu: Și mai iau și bani. Dacă stai și te gândești, ar fi ceva contra-productiv să mă apuc eu de o altă industrie, când de fapt mie mi s-a oferit un tichet în primul rând în industria mea, unde am multe de învățat, pentru că nu știu lucrurile pe care le fac ei. Și atunci sunt super-excited în următorii ani să profit de ocazia asta, să fac ce fac bine în Mondly și mai departe, în anii următori să mă dezvolt și să văd ce pot face în Pearson.

StartupCafe.ro: În ultima vreme, pe piața românească a startup-urilor, cine ți-a atras atenția?

Alexandru Iliescu: În ultimii ani m-am conectat cu mulți dintre antreprenorii din București. Este Laurențiu Bălașa, de la Basmo, el are o rețea foarte mare de oameni și m-a prezentat. Este Naologic, al lui Gabriel Păunescu. Ei deja sunt fonatori cu multă experiență, dar care deja lucrează la produse noi. Din punctul ăsta de vedere, cu ei stau și mă sfătuiesc, pentru că acționăm în aceeași industrie, în appstore-uri sau în web și atunci ne vin idei la întâlnirile noastre. Intenția mea este să mă conectez cu această industrie și să văd ce pot să învăț de la ei, ce pot eu să împărtășesc. Investiții am început să fac, dar minore, nu vreau să mă implic executiv.

StartupCafe.ro: În ce zone investești?

Alexandru Iliescu: În tech, în startup-uri. Dacă pot să încurajez, mi-ar plăcea, dar nu caut un rol de executiv sau să mă implic eu în a le da lor direcții.

StartupCafe.ro: Dar ca angel investor?

Alexandru Iliescu: Da. Încep să mă uit și, dacă pot să contribui, mi-ar plăcea.

StartupCafe.ro: Ce sfaturi le-ai da altor tineri care se apucă de antreprenoriat în tehnologie, în România, că avem și noi particularitățile noastre?

Alexandru Iliescu: Voi face referire la ceea ce am făcut noi bine și unde cred că e loc de mai mult focus. În general, românii sunt recunoscuți pentru skill-urile de programare, pentru faptul că sunt foarte buni în a transforma niște idei sau un brief în realitate, într-un produs. Cred că unde putem noi să aducem mai multă valoare este în a face acel brief, în a face designul de produs și apoi în a ne asigura că acel produs are o calitate excepțională. Deci nu doar good enough (destul de bine), nu doar merge 90% dar mai e câte un broken link (link greșit), ci excepțională, deci ar trebui să meargă cât se poate de bine și să se transpire foarte, foarte mult pentru a duce produsul de la acel 90% bun la acel 99% bun, acolo se face diferența între un produs care e folositor, dar care nu ajunge să fie de succes și un produs care chiar ajunge să spargă piața. Focus pe calitate și pe a crea concepte și idei și a le aduce la un produs foarte înalt calitativ.

StartupCafe.ro: De ce a cumpărat gigantul Pearson startup-ul vostru?

Alexandru Iliescu: E foarte interesant că mai ales pe măsură ce am devenit parte din Pearson am înțeles și mai bine că de fapt ei au apreciat cam tot ce facem noi. Eu am crezut inițial că principalul este că suntem locul 2, 3 în mobile learning. Ceilalți competitori erau deja listați la bursă sau fuseseră achiziționați și noi rămăseserăm cel mai mare jucător din piață. Și am crezut că acea cifră de 100 de milioane de instalări și venitul nostru sunt ceea ce îi interesează pe ei.

Ce nu m-am așteptat este focusul lor pe toate produsele noastre, deci nu doar pe main product. Pearson vrea să dezvolte metaverse-ul și aici Mondly VR e în top 10 apps pe Oculus. Noi suntem pe locurile 5-6 nu doar la categoria language learing, ci all aps, top best selling app. Este Mondly Hands Free - acel asistent care te învață, Mondly Kids, unde probabil că vom avea o colaborare cu asset-uri de la Disney, ne dorim ca Mondly Kids să devină numărul 1 în piață.

Deci practic toate aceste produse pe care noi le-am executat bine sunt deosebit de interesante pentru ei. Nu doar the main product (produsul principal - n.r.). Echipa noastră de marketing este privită ca super-star-ul companiei, face performanță fantastică, noi achiziționăm cam 15 milioane useri pe an prin PPC (pay per click), 1 milion și ceva pe lună. Echipa de development este foarte bine privită, avem developeri fantastici, sunt asaltați cu cererile de dezvoltare. De ce? pentru că Pearson vrea să transforme Pearson Plus, platforma lor de mobil și de online, în Netflix of learning. Deci viziunea Pearson este să facă tranziția de la cărțile tradiționale la învățarea digitală, acel serviciu la care te abonezi și în care ai all learning: cărți, învățarea limbilor străine, educație financiară, meditație și să fie și entertaining. Asta e viziunea lor. Noi cu Mondly suntem cei mai dezvoltați din tot grupul Pearson în zona D2C . Avem cel mai mare reach și cea mai de succes aplicație de consummer (pentru consumatori n.r.). Și atunci Mondly e vârful de lance.

StartupCafe.ro: Cât a reușit Mondly să atragă investiții până la achiziție, ce venituri aveați, ați ajuns la break-even vreodată, pentru că asta e greu în lumea startup-urilor inovatoare?

Alexandru Iliescu: Uite, supriza este că noi am fost profitabili cam încă din anul doi după lansare. Am făcut bootstrapping (investiții din resursele proprii ale startup-ului- n.r.) - deși am avut oferte de investiții pe parcursul anilor, faptul că am reușit să generăm venit și profit destul de repede și să ne dezvoltăm în ritmul nostru ne-a permis să refuzăm ofertele de investiții. Deci practic noi când am făcut tranzacția cu Pearson nu am avut alt investitor. Acum, despre revenue (venituri), Mondly a fost profitabil în ultimii 4-5 ani și venitul a fost în jur de 12 milioane de euro net.

StartupCafe.ro: Asta înseamnă că voi, fondatorii, aveați 100% din Mondly când ați vândut către Pearson?

Alexandru Iliescu: Da, dar performanțele noastre cred că sunt mai mari decât cifrele noastre financiare. Dacă vrei să compari cifrele noastre financiare cu ale unei fabrici de metal sau de încălțăminte, care face un business onorabil și fantastic, cifrele noastre nu sunt atât de mari.

Dar pe de altă parte faptul că noi am reușit să creăm o aplicație inovativă în realitate virtuală, care probabil va fi viitorul, că am avut colaborare cu Oxford și colaborăm cu Pearson, faptul că am reușit să creăm niște lucruri pentru prima oară în lume, în IT, în tech, și să le facem bine, adică recunoscute pe AppStore - avem recenzii cu 4,8, 4,9 puncte din 5, suntem priviți foarte bine - cred că lucrul ăsta e mai important pentru oricine ne-ar asculta decât efectiv cifrele.

Și acesta este îndemnul meu: Hai să creăm experiențele de care să fim mândri și noi, și țara! Mai bine mai puțin și mai bine decât foarte mult și cu mai puțin impact.