Startupul românesc de educație Mondly a fost cumpărat de Pearson, un gigant din UK cu vânzări de 4 miliarde euro pe an

Mondly, un important startup brașovean de învățare a limbilor străine, fondat de frații Alexandru și Tudor Iliescu, a fost achiziționat de compania britanică de educație Pearson, un gigant care a avut vânzări de 3,4 miliarde de lire sterline (4 miliarde de euro) anul trecut.

Părțile nu au dezvăluit valoarea tranzacției.

Prin cumpărarea „platformei online internaționale de învățare a limbilor străine” Mondly, gigantul educațional Pearson spune că „va oferi oamenilor o gamă largă de posibilități de a învăța și a-și dovedi cunoștințele la limba engleză”. Astfel, compania britanică va aduce servicii de studiu individual online în portofoliul său de „instrumente de diagnoză și învățare”, potrivit unui comunicat al Pearson.

„Mondly este o afacere profitabilă și în creștere rapidă, care ne extinde acoperirea pe piața învățării limbilor străine și stimulează creșterea companiei noastre. Această achiziție este importantă din punct de vedere strategic pentru grup și este și generează randamente pentru acționari” - a declarat CEO-ul Pearson, Andy Bird, în comunicatul din data de 29 aprilie 2022, prin care a anunțat achiziția startup-ului românesc.

Platforma de învățare de limbi străine Mondly a fost dezvoltată de firma ATi Studios, înființată în anul 2013, la Brașov, de frații Alexandru și Tudor Iliescu. Zeci de milioane de utilizatori învață cel puțin 33 de limbi cu ajutorul Mondly, folosind inclusiv tehnologii de realitate augmenată (AR) și realitate virtuală (VR).

„Misiunea Mondly a fost să facă învățarea limbilor străine distractivă, ușoară și accesibilă pentru toată lumea. Suntem încântați să ne unim forțele cu Pearson, cea mai importantă companie de învățare din lume, pentru a ne ajuta să ne atingem obiectivul la o scară mult mai mare. Împreună vom lucra pentru a modela viitorul învățării limbilor străine”, a declarat Alex Iliescu (foto), CEO și co-fondator Mondly, cu ocazia vânzării startup-ului către britanici.

Fondat în anul 1844, la Londra, Pearson este una dintre cei mai mari editori de materiale educaționale din lume, de la cărți și manuale, la produse digitale de ultimă oră. Compania este listată la Bursa de la Londra (LSE) și la Bursa de la New York (NYSE), unde are o valoare de piață de 7,4 miliarde de dolari. În anul 2021, compania a raportat vânzări de 3,42 miliarde de lire sterline (circa 4 miliarde euro) și profit net de 160 de milioane de lire (190 milioane euro).

În martie 2018, firma brașoveană a lansat, în colaborare cu Google, aplicația MondlyAR, ce foloseşte realitatea augmentată pentru a-i ajuta pe utilizatori să înveţe mai uşor limbile străine. Mai exact, un profesor virtual vorbeşte cu utilizatorul, îi pune întrebări şi îi corectează greşelile.

În 2017, aplicaţia a primit premiul “Regional App of the Year Europe” (Aplicaţia regională a anului) pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, în compeţitia FbStart Apps of The Year, organizată de Facebook.

De asemenea, startupul de învățare a limbilor străine a fost inclus în topul Deloitte Fast 50 pentru Europa Centrală și de Est, ediția 2018.

Tot în 2018, Alexandru Iliescu a fost desemnat Fondatorul Anului la Central European Startup Awards, de la Varșovia.