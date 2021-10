The International 2021: Ce echipe sunt favorite să câștige turneul de Dota 2 de la București

PSG.LGD

Echipa care poartă și numele clubului sportiv francez Paris Saint-Germain — PSG.LGD — știe foarte bine cum e să fii foarte aproape de locul 1 la The International. PSG.LGD s-a clasat pe locul doi la The International 8, după ce a pierdut finala în fața celor de la OG. De asemenea, echipa de gameri a ocupat pe locul trei la The International 9.