PSG.LGD: Ce este divizia de esports a PSG care domină campionatul de Dota 2 de la București

PSG.LDG este o echipă de Dota 2 formată ca parteneriat între divizia de esports a clubului sportiv francez Paris Saint-Germain și una dintre cele mai vechi organizații de esports din China — LGD Gaming. Echipa de gameri domină Grupa B din campionatul The International 2021 de la București.

Deși cu un renume european în spate, echipa PSG.LGD este formată din patru gameri chinezi și unul malaezian.

Ame (Wang Chunyu / China)

NothingToSay (Cheng Jin Xiang / Malaezia)

Faith_bian (Zhang Ruida / China)

XinQ (Zhang Zixing / China)

y' (Zhang Yiping / China) — Capitan

Inițial, echipa de jucători profesioniști a început ca For The Dream, care a câștigat turneul de Dota 2 SMM 2009. În același an, For The Dream a acceptat o sponsorizare din partea LGD Gaming — și a preluat numele.

PSG vs Team Spirit (The International 2021)

LGD Gaming este una dintre cele mai vechi organizații de esport din China și are în prezent jucători care concurează în campionate de Dota 2, Honor of Kings, League of Legends, Overwatch și Battlegrounds PlayerUnknown.

În primăvara anului 2018, LGD a încheiat un parteneriat cu clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain.

Între 7 și 17 octombrie, echipa de esports se află la București la cea mai importantă competiție de Dota 2 - The International 2021. În prima zi a turneului, PSG a fost una dintre echipele dominante în Grupa B - în care a strâns 4 victorii și 0 înfrângeri.

PSG.LGD participat la marea finală a competiției organizate de Valve — The International 2018, unde au pierdut în fața europenilor de la OG.

Echipa a câștigat până acum din turnee de Dota 2 peste 16,8 milioane de dolari, potrivit liquipedia.net. La această sumă se adaugă banii obținuți din parteneriate cu diferiți sponsori, precum rivalul din China al platformei de live broadcasting Twitch — Douyu — sau companiei farmaceutice Voltaren.

Antrenorul PSG.LGD

Echipa de jucători profesioniști de Dota 2 este antrenată de Zhang Ning (nickname: xiao8), în vârstă de 32 de ani. Xiao8 a trecut din 2010 până în prezent pe la echipe precum Invictus Gaming și Newbee. Potrivit esportsearnings.com, Zhang Ning a câștigat în cariera sa peste 1,8 milioane de dolari din 57 de turnee.

Managerul diviziei de esports a PSG

Paris Saint-Germain mai are în portofoliu echipe de League of Legend, Fifa și Fifa Online. PSG Esports are jucători în aproape toate continentele, inclusiv Europa, America de Nord, America de Sud și Orientul Mijlociu.

Divizia de esports a clubului sportiv Francez este condus de Yassine Jaada (Chief Gaming Officer). Înainte de a se alătura PSG, Yassine a condus o echipă de Call of Duty.

Yassine Jaada (Sursa foto: https://psg-esports.com/)

Rolul lui Yassine la PSG Esports este la fel ca a managerilor din sporturile clasice — precum fotbal sau tenis — acela de a lucra a strategii pe termen scurt, mediu și lung, de a angaja și păstra gamerii profesioniști în echipe și de a se asigura că pot performa în cel mai bun mediu posibil.

Esports în România

Autoritățile de la București se pregătesc de ceva timp să legifereze statutul gamerilor printr-o serie de modificări aduse legii sportului, care ar putea intra pe agenda parlamentului în sesiunea din toamna lui 2021.

Dacă până acum esports erau din punct de vedere legal în aceeași oală cu jocurile de noroc, odată cu noile schimbări acestea vor intra în rând cu restul sporturilor clasice. Mai simplu spus, gamerii profesioniști vor fi recunoscuți oficial ca sportivi de performanță - la fel ca fotbaliștii, tenismenii sau baschetbaliștii.

Deși din punct de vedere organizațional există multe asemănări între o echipă de esports și o echipă de fotbal, de pildă, în prezent gamerii profesioniști din România nu pot activa ca sportivi de performanță și sunt angajați fie ca operatori PC, consultanți marketing sau chiar barmani.

