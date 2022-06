Înscrieri: Elevii din România pot participa gratuit la un eveniment despre crearea de jocuri video

Elevii de liceu din România pasionați de artă, tehnologie și gaming se pot înscrie la un eveniment dedicat creării jocurilor video.

Aceștia vor putea participa la workshop-uri și vor putea vedea prezentări susținute de specialiștii din domeniu.

Participarea la evenimentul Game Development Week, care se va desfășura online între 6 și 10 iunie, este gratuită.

Cei care vor să se înscrie, o pot face AICI.

Evenimentele se vor desfășura online pe Zoom, pe pagina de Facebook a Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA), organizatorul evenimentului, și pe canalele de Twitch și YouTube ale creatorilor de conținut de gaming Bobospider și Werty.

Tinerii vor învăța, de asemenea, noțiuni de bază ale disciplinelor din industria creativă cu cea mai spectaculoasă creștere din ultimii ani.

Programul Game Development Week:

Luni, 6 iunie ora 20:00 – Andreea Medvedovici Per, Director Executiv la RGDA, va povesti cu Bobospider despre oportunitățile existente pentru elevii care doresc încă de la această vârstă să se perfecționeze și să facă primii pași în game development, alegând una din discipline: programare, artă, level design sau game design, printre multe altele.

Marți, 7 iunie ora 20:00 – Adrian Mărăloiu, Level Design la studioul KillHouse Games, va prezenta, pe streamul lui Bobospider, rolul hărților și a misiunilor în povestea unui joc video, luând ca exemplu titlul de succes creat de studioul românesc: seria Door Kickers.

Miercuri, 8 iunie ora 21:00 – Mădălina Pompărău, 3D artist la AMC România, discutând cu Werty, îi introduce pe tineri în noțiunile de bază ale creării artei 3D într-un joc video și pregătirea pe care trebuie s-o urmeze aceștia pentru a crea lumi fantastice memorabile.

Joi, 9 iunie, ora 20:00 – Ionuț Solomon, Lead Designer la Ten Square Games, va vorbi cu Bobospider despre importanța de a fi un bun povestitor atunci când faci game design.

Vineri, 10 iunie, ora 21:00 – Patrice (v0lt), elev la Colegiul Tehnic de Arhitectură I.N Socolescu în clasa a 12-a, face game development în engine-ul Unity de 2 ani și a realizat jocul Dungeon Quest în timpul său liber. În cadrul stream-ului lui Werty, Patrice va povesti despre tool-urile pe care le-a folosit pentru a crea acest dungeon crawler game, în care misiunea jucătorului este să devină “Ultimate Knight”.

„Industria dezvoltatoare de jocuri video se bazează pe creativitatea și ingeniozitatea noilor generații. Credem în potențialul tinerilor de a crea valoare pentru industria din România și vrem să le oferim cât mai multe resurse pentru a îi introduce în acest domeniu. La rândul ei, industria dezvoltatoare de jocuri video poate oferi șanse de dezvoltare profesională reale. Industria locală numără peste 6.000 de profesioniști (locul 5 în Europa) cu un potențial de crestere foarte mare, fiind industria creativă cu cea mai mare cifră de afaceri din România, 218 milioane de dolari în 2020. Game Development Week este doar începutul unui efort susținut de RGDA de a face mai cunoscută dezvoltarea jocurilor video în rândul elevilor”, a precizat Andreea Medvedovici Per, director executiv RGDA.

Discuțiile se vor desfășura pe canalele de Twitch și YouTube ale unora din cei mai cunoscuți streameri de gaming din România, Bobospider (Bogdan Timuș) și Werty (Paul Bolog).

În plus, în fiecare zi, mai mulți mentori de la cele mai renumite studiouri de game development românești vor susține workshopuri gratuite pe diverse discipline din domeniu.

Aurelian Tălpășanu, Game Designer la Fortis, va ține în zilele de marți și joi, 7 și 9 iunie, două ateliere separate despre Game Design pentru cei interesați.

Miercuri, 8 iunie, Gabriel Stancu, Executive Producer la Amber, va susține un workshop de Introducere în Game Development.

De asemenea, cei cu veleități artistice se pot înscrie la workshopul Intro in 3D Environment Art for Games: From Zero to Hero alături de Vicențiu Popescu, Environment Artist la AMC România. Workshopul de artă 3D va avea loc online miercuri și vineri, 8 și 10 iunie.