Game jam 2022 în România: Programatori și artiști, invitați să creeze jocuri despre mitologia românească, la un eveniment Tales Of Us cu premii de 3000 EUR

Programatorii, artiștii și designerii cu vârste de cel puțin 18 ani sunt invitați la un eveniment de tip game jam în care participanții au ocazia să-și arate măistria în a crea un joc video inspirat din mitologia românească, iar la final vor avea ocaiza să obțină premii în valoare totală de 3000 de euro.

Înscrierile la Tales of Us Game Jam se fac AICI, până pe 21 septembrie 2022.

Evenimentul va avea loc în perioada 30 septembrie -2 octombrie 2022, la CINETic - au informat organizatorii, Asociația Dezvoltatorilor de jocuri video din România (RGDA) și organizația internațioanlă Tales of Us, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Game jam-ul va fi unul hibrid, cu până la 30 de participanți care vor fi prezenți la CINETic și cu locuri nelimitate pentru cei care aleg să participe online.

Pe 30 septembrie, evenimentul va fi deschis de unii dintre cei mai avizați și pasionați povestitori români care îi vor introduce pe participanții la game jam în lumea legendelor, miturilor arhaice românesti din mai multe zone emblematice ale României: Dunărea, Transilvania, Maramureș și multe altele.

Prin intermediul a 7 povești autentice, mentorii le vor povesti tinerilor despre natura personajelor, simbolismul poveștilor, moștenirea culturală și alte lucruri interesante de care dezvoltatorii să se poată folosi în dezvoltarea jocurilor lor. Asftel, personaje precum Prâslea cel Voinic, Ileana Cosânzeana, Dragobete sau ființe fabuloase precum balaurul, sânzienele, strigoiul sau ursitoarele vor putea fi actorii principali ai jocurilor create de participanți.

Tales of Us Game Jam 2022: drumul până la premii

Participanții vor avea la dispoziție 46 de ore pentru a dezvolta un joc video, de pe 30 septembrie, ora 17.00 până pe 2 octombrie, ora 16.00. Prezentarea jocurilor, evaluarea și premierea vor avea loc în ultima seară a game jame-ului.

În urma game jam-ului vor fi alese 3 jocuri care vor continua într-o fază de prototipare, iar la finalul parcursului, un singur joc va primi finanțare pentru a fi produs și de a face parte din World of US, platforma dezvoltată de Tales of Us.

World of Us este o viitoare platformă digitală mitologică în care copiii călătoresc, creează și învață despre lumea din jurul lor prin joc. World of Us este o punte pentru ca miturile ancestrale să ajungă la un public global, începând cu poveștile din regiuni din Congo, Brazilia și România. World of Us este produsă de Tales of Us.

Primele 3 jocuri clasate vor fi premiate cu un total de 3.000 de euro, după cum urmează:

Locul întâi - 1.700 de euro, locul doi - 800 de euro, locul trei - 500 de euro.

Evenimentul, care va împleti mitologia și gaming-ul, își propune să expună la nivel internațional „cultura locală si talentul tinerilor dezvoltatori din România”.

Game Jam-ul este deschis către toți programatorii, artiștii și designerii care au 18 ani sau mai mult. Fiecare dezvoltator este binevenit să participe la Game Jam, de la începători la profesioniști experimentați care caută un mod amuzant și inedit de a crea jocuri în afara job-ului lor.

„Suntem încântați de faptul că Tales Of Us a ales România ca una dintre locațiile de proveniență a poveștilor și basmelor populare. Noi, la RGDA, vedem un mare potențial în îmbinarea mitologiei românești cu un game design unic. Sperăm ca organizarea acestui game jam va face parte dintr-o discuție mai largă despre cum folclorul și poveștile noastre populare pot fi o mare sursă de inspirație pentru a crea jocuri originale în țara noastră, care pot deveni titluri de succes în întreaga lume”, spune Andreea Medvedovici Per, director executiv RGDA.

„Cunoștințele mele despre România și despre cultura sa se limitau la stereotipurile despre casele pline cu usturoi și poveștile cu vampiri. Astăzi, munca noastră cu Tales of Us ne permite să sprijinim și să explorăm povestiri care se îndepărtează de aceste narațiuni și povești unilaterale. Suntem uimiți de diversitatea poveștilor și miturilor românești pe care le-am descoperit și abia așteptăm să vedem în ce se vor transforma acestea în timpul unui Game Jam”, a precizat Eva Vonk, producer și creative director la Tales of Us.

