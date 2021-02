Tutorial PDF pentru raportarea cheltuielilor în Măsura 1 și Măsura 2

Firmele, PFA și alți beneficiari ai ajutoarelor de stat din Măsura 1 și Măsura 2 au la dispoziție un turtorial în format PDF pentru raportarea cheltuielilor efectuate, prin portalul de granturi IMM.

Tutorialul oficial publicat de Ministerul Economiei și Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prezintă paşii pe care trebuie să-i facă în sistemul informatic beneficiarii aflaţi în etapa de raportare a cheltuielilor efectuate şi încărcare în aplicaţie a facturilor, ordinelor de plată (OP) şi raportului de progres.

Raportarea cheltuielilor vizează beneficiarii ale căror cereri sunt aprobate, iar statusul lor este gata de implementare.

Reamintim că marți, 16 februarie 2021, a fost operaționalizat modulul de raportare în sistemul informatic a cheltuielilor din Măsura 1 - micorgranturi de 2.000 euro și Măsura 2-granturi de capital de lucru de 2.000-150.000 euro.

„În termen de maxim 90 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor. De asemenea, în același termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8), sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat. În cazul în care MEEMA/AIMMAIPE constată că nu se depun documentele sau nu semnează contractul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi decizie de respingere, transmisă automat de către aplicație”