Modulul raport de progres la Măsura 1 și Măsura 2 este disponibil pe granturi.imm.gov.ro

Firmele, PFA și ceilalți beneficiari ai granturilor din Măsura 1 și Măsura 2 din cadrul ajutoarelor de stat COVID-19 au la dispoziție în aplicația informatică granturi.imm.gov.ro, în partea de front-office, modulul de raport de progres - a anunțat, marți, Ministerul Economiei.

Anunțul vine după ce o serie întreagă de beneficiari ai Măsurii 1 - microgranturi de 2000 de euro s-au plâns că mai au puțin și expiră termenul de depunere a documentelor de plată și portalul nu avea încă generat modulul necesar.

În acest modul beneficiarii vor avea posibilitatea încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres, conform prevederilor procedurilor de implementare a celor două măsuri de sprijin.

„Totodată amintim beneficiarilor celor două măsuri de sprijin despre obligativitatea efectuării cheltuielilor și încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres, în termenele stipulate în cadrul celor două proceduri de implementare aferente măsurilor 1 și 2” - a precizat Ministerul Economiei.

„În termen de maxim 90 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor. De asemenea, în același termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8), sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat. În cazul în care MEEMA/AIMMAIPE constată că nu se depun documentele sau nu semnează contractul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi decizie de respingere, transmisă automat de către aplicație”