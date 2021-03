Măsura 2: Ministrul Economiei a anunțat reluarea plăților până la numărul RUE 9.000

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a anunțat, miercuri, reluarea plăților la Măsura 2, din banii alocați prin bugetul de stat pe anul 2021, precizând că a găsit posibilitatea de a face plăți suplimentare de 209 milioane de euro față de bugetul inițial al măsurii.

Astfel, momentan, plățile la Măsura 2 vor coborî în lista de aplicanți până în jurul numărului RUE 9.000. Suplimentarea de fonduri se face prin mutarea celor 209 milioane euro de la bugetul Mpsurii 3 - granturi de investiții, care este blocată în prezent.

De asemenea, el a acuzat fosta guvernare Orban că a decis suplimentarea bugetului Măsurii 2 prin OUG 199/2020, fără însă a prevedea și sursa de finanțare europeană.

Au reînceput plățile la măsura 2 și publicăm statusul firmelor aplicante pe măsurile 1 și 2.

Ministerul economiei a făcut deja primele plăți din bugetul 2021 pentru măsura 2 - capital de lucru, în cadrul Programului Operațional Competitivitate

Beneficiarii merită să primească o explicație pentru motivul pentru care procesul acesta a durat atât și pentru care va mai dura. Au fost trei surse de întârziere pe care le prezint aici.

1) Faptul că s-a dat OUG 199/2020 de majorare cu 500 de milioane de euro fără sursă de finanțare UE.

Deocamdată, poziția până la care au fost notificate dosarele și trimise la plată, în cazul în care au fost declarate admise, este ~4.500, din 22.226 de firme înscrise pentru ajutor în această schemă. Ordinea plăților se face în ordinea numerelor de identificare din Registrul Unic Electronic (număr RUE). Adică în ordinea în care s-au înscris potențialii beneficiari.

De ce a durat atât și va mai dura? Pentru că nu avem încă banii europeni care au fost promiși anul trecut.

Încă din luna ianuarie am zis acest lucru.

Inițial, măsura 2 a avut o sumă alocată prin contract de finanțare de la Uniunea Europeană de 265 de milioane de euro. Pe 19.11.2020, a fost majorată suma alocată din fonduri europene cu încă 500 de milioane de euro (prin OUG 199/2020) la 765 de milioane de euro. Problema este că nu e suficient să avem un OUG care ne promite bani europeni, ci mai avem nevoie și de finanțarea propriu-zisă de la Uniunea Europeană. Finanțarea aceea vine printr-un contract de finanțare.

Tot în luna ianuarie, ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, a reușit să găsească cu greu o sursă de finanțare pentru cei 500 de milioane de euro lipsă. A găsit o sursă de finanțare din programul React-EU. Problema este că React-EU nu este încă programat. Ia timp până se operaționalizează. De aceea, ne-am luptat să acoperim cei 500 de milioane de euro lipsă din alte surse.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, ieri am reușit să mutăm 209 milioane de euro de pe măsura 3 pe măsura 2 ca să putem face plăți. De ce 209 milioane? Pentru că atât reprezenta supra-contractarea pentru întreaga schemă. Astfel vom ajunge cu plățile pe la ~9.000 RUE. Rămân 291 milioane euro de acoperit. Avem soluții și pentru ei. De asemenea, banii din măsura 3 rămân să fie finanțați din React-EU.

2) Întârzierea adoptării bugetului pe 2021 până în martie.

Începând cu 1 ianuarie 2021, în lipsa unui buget, plățile s-au făcut în limita a 1/12 din bugetul anului anterior. Pentru 2020, fusese bugetat ~1/4 din plățile necesare. Deci puteam plăti în fiecare lună ~1/48 din bugetul necesar. De aceea, era extrem de important ca bugetul pe anul 2021 să apară rapid. El a intrat în vigoare pe 11 martie, adică la 3 zile după ce a fost promulgat pe 8 martie.

3) Întârzierea cu care a apărut ministerul economiei propriu-zis.

HG-ul de organizare a stat în transparență publică cele 30 de zile legale și a fost adoptat pe 10 martie. Problema este că publicarea HG-ului în Monitorul oficial s-a făcut abia pe 17 martie seara. Deci a mai întârziat încă 7 zile tot procesul.

După ce am avut și minister și buget, pe 18 martie am semnat la prima oră deschiderile de credite în Trezorerie pentru Măsura 2 și a început circuitul banilor. La stat nu se face nimic cu un simplu ordin de plată. Totul e birocratic și complicat. Mai întâi se face notificarea către Trezorerie, care trimite banii la minister. După care, are loc transferul banilor de la minister la agențiile teritoriale pentru IMM. După care, agențiile trimit banii la bănci. Și abia apoi pot ajunge banii în conturile firmelor care au fost eligibile la Măsura 2. Ăsta e statul pe care încercăm să-l reformăm.

Tot azi publicăm și lista firmelor care au aplicat la măsurile 1 și 2. Împreună cu sumele solicitate și, mai ales, statusul lor în acest moment. O să vedeți multe în așteptare, sunt în starea aceasta din constrângerile pe care le-am enumerat mai sus (legate de finanțare). Chiar dacă transparența este greu de făcut, pentru mine este cel mai important lucru.