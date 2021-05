Programul care nu a mai început: Statul a promis IMM-urilor câte 100.000 EUR să-și ia calculatoare

Încă din 31 iulie, anul trecut, guvernul de atunci promitea firmelor mici și mijlocii fonduri europene de câte 30.000-100.000 de euro să-și cumpere calculatoare și alte echipamente IT. A trecut aproape 1 an, s-a schimbat guvernul și tot nu știm când va mai începe așa-numitul Program pentru digitalizarea IMM. Ce spun oficialii de la Fonduri Europene.

Pentru că nu se mai întâmpla nimic cu așa-numitul program de digitalizare a IMM, în martie 2021, StartupCafe.ro a trimis la noul Minister al Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) o serie de întrebări.

1. În ce stadiu se află implementarea acestei scheme de ajutor de minimis?

2. Când preconizați că vor putea IMM-urile să acceseze aceste ajutoare de minimis?

3. Care este motivul pentru care aceste ajutoare de minimis nu sunt disponibile pentru IMM-uri nici la 3 luni după publicarea schemei de minimis în Monitorul Oficial?

4. Se va menține sistemul propus inițial, în care ADR-urile vor lansa apeluri de proiecte pentru IMM-uri?

Răspunsul MIPE a venit după o lună:

„Măsura de finanțare Digitalizarea IMM din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este de interes major pentru antreprenori. Din acest motiv Ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene a inclus o schemă similară între măsurile propuse pentru a fi incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență, cu o alocare financiară consistentă. Având în vedere că PNRR este în prezent discutat cu Comisia Europeană, vom putea reveni cu mai multe detalii atunci când va exista forma finală a acestui program”.

Până la urmă, MIPE vrea să mute schema de 100 de milioane de euro de la Programul Operațional de Competitivitate (POC) la Mecanismul de Redresare și Reziliență? Un reprezentant al MIPE, de la relații cu presa, ne-a explicat verbal că intenția este să nu se mai finanțeze digitalizarea IMM din POC, ci prin noul Plan Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar pentru o decizie se așteaptă acceptul Comisiei Europene pentru PNRR.

Propunerea românească de PNRR va fi depusă la Comisia Europeană oficial abia pe 31 mai 2021, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.

Până atunci, nu se știe când va putea porni programul de digitalizare a IMM-urilor, prin care statul român le-a promis microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii non-IT fonduri nerambursabile de câte 30.000-100.000 de euro pentru a-și cumpăra hardware și software.

Potrivit unor surse din MIPE, în acest moment sunt analizate 3 surse de finanțare pentru un eventual program de digitalizare a IMM:

Programul Operațional Competitivitate (POC) - așa a fost lansată în dezbatere publică măsura de finanțare, dar acum POC este suprasolicitat, ca urmare a achizițiilor de tablete pentru elevi și a ajutoarelor de stat COVID pentru IMM.

Facilitatea React EU - această sursă de finanțare europeană nu este operațională, pentru că nu a fost programată încă. Și aceasta este însă solicitată pentru alte măsuri, inclusiv Măsura 2 de ajutoare de stat COVID pentru firme, dar și pentru tablete pentru elevi, precum și pentru cheltuieli medicale COVID.

Facilitatea de Reziliență și Redresare (FRR) - România urmează să depună abia pe 31 mai propunerea oficială de Plan național de reziliență și redresare (PNRR), pentru a putea atrage banii europeni. La rândul său, Comisia Europeană are la dispoziție 2 luni să analizeze și să ia o decizie privind propunerea românească de PNRR.

Între timp, unii dintre antreprenori și-au făcut planuri pentru banii europeni de digitalizare, iar o serie de firme de consultanță au scos la vânzare, deja de luni bune, pachete de servicii pentru accesarea programului de digitalizare a IMM. Și furnizorii de hardware și software și-au pregătit deja oferte adaptate la nevoie IMM-urilor non-IT, care să se încadreze și în nivelul de finanțare.

La rândul lor, agențiile de dezvoltare regională (ADR), organisme intermediare pentru aceste fonduri europene, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, așteaptă să li se permită să demareze, la rândul lor, înscrierile, pentru că ADR-urile ar fi urmat să fie administratori de granturi.

„În urma solicitării dumneavoastră de informații, vă comunicăm că, până în prezent, nu s-a comunicat data de lansare a apelului de proiecte destinat digitalizării IMM-urilor. În momentul în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va publica forma finală a ghidului aferent Acțiunii 2.2.2 - Digitalizarea IMM-urilor din cadrul Axei Prioritare 2, Prioritatea de Investiții 2.b, O.S. 2.2, ADR Vest va publica toate informațiile pe site-ul propriu (www.adrvest.ro), pe pagina sa de Facebook (https://www.facebook.com/ADRVest) și va comunica potențialilor solicitanți pașii de urmat pentru accesarea finanțării disponibile în cadrul acestei acțiuni, pentru care Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor avea rolul de subadministratori ai schemei de minimis” - a comunicat ADR Vest, la solicitarea StartupCafe, încă din luna martie 2021.

Programul de Digitalizare a IMM - scurtă cronologie a unei lungi așteptări

- 28 iulie 2020. Ministerul Fondurilor Europene (actualul Minister al Investiții și Proiectelor Europene), cu Marcel Boloș (PNL) ministru, a publicat în dezbatere proiectul de hotărâre de guvern Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului Național de Digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.

Statul promitea în total un buget de 150 de milioane de euro, din care 50 de milioane de euro pentru firme IT și 100 de milioane de euro pentru firme non-IT. Măsura de 50 de milioane de euro pentru firme IT nu era o noutate. Înscrierea în această schemă pentru firme IT sa derulat în perioada 2 octombrie - 2 noiembrie 2020, fiind puse la bătaie fonduri de câte 1-5 milioane euro pentru proiecte de cercetare-dezvoltare IT, de nivel avansat.

Interesul mare era, însă, pentru cei 100 de milioane de euro destinați firmelor non-IT, adică marea majoritate a IMM-urilor și microîntreprinderilor din România, care au nevoie să-și cumpere calculatoare, rețelistică sau softuri pentru activitățile lor obișnuite. Acesta este așa-numitul Program pentru Digitalizarea IMM, prin care statul le-a promis firmelor non-IT fonduri europene de câte 30.000-100.000 de euro și care de fapt nu a mai început nici în ziua de azi.

- Pe 31 iulie 2020, proiectul de HG pentru instituirea întregului program de 150 de milioane de euro a intrat prima dată în Guvern - guvernul Orban.

- Pe 16 august 2021, Guvernul (Orban) a aprobat HG de instituire a programului pentru Digitalizarea IMM. Pentru cei 100 de milioane de euro destinați IMM-urilor non-IT mai era nevoie și de alte acte normative: schema de ajutor de minimis aprobată, ghidul solicitantului, alte proceduri la administratorii de grant (cum vom vedea) etc.

Se apropiau alegerile locale și parlamentare și guvernanții promiteau în acea perioadă tot soiul de finanțări pentru firmele private, să-și revină din criza COVID. Miliarde de euro erau vânturate prin declarații publice: ajutoare de stat COVID cu fonduri UE (schema cu cele 3 măsuri, din care una este blocată acum), granturi de la buget pentru panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice (Electric-Up), vouchere de consum etc. Printre toate acestea, și acest program Program de Digitalizare a IMM.

- În 10 octombrie 2020, Ministerul Fondurilor Europene a mai făcut un pas pentru a porni schema de finanțare de 100 milioane euro pentru IMM-uri non-IT. Atunci, MFE a scos în dezbatere publică propunerea oficială de Ghid al solicitantului și de schemă de minimis pentru această măsură de finanțare. Astfel, urma ca cele 8 agenții de dezvoltare regională (ADR), controlate de către autoritățile locale și județene, să fie desemnate drept „subadministratori ai schemei de ajutoare” pentru digitalizarea IMM-urilor. Conform documentelor de la MFE, aceste ADR-uri trebuia să facă proiecte, fiecare pentru regiunea sa, să le depună la Ministerul Fondurilor Europene și apoi, după ce le erau aprobate, să deschidă ele apeluri de proiecte în care să se înscrie IMM-urile non-IT din regiunea arondată.

- 6 decembrie 2020. Au venit și alegerile parlamentare. După toate promisiunile de ajutoare pentru firme și populație, PNL pierde alegerile în fața PSD. Premierul Ludovic Orban, președinte al PNL, își dă demisia din fruntea guvernului, pe 7 decembrie 2020. Guvernarea este preluată de un cabinet interimar, condus de ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, cu miniștrii PNL care erau în funcție. În paralel, PNL negociază cu USR PLUS și UDMR formarea unui guvern de coaliție, pentru a se putea menține la putere.

- 22 decembrie 2020. Ministerul Fondurilor Europene, din guvernarea interimară Ciucă, a publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului Fondurilor Europene și al președintelui Autorității pentru digitalizarea României 1486/4255 /2020 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis de 100 de milioane de euro pentru IMM-urile non-IT. În această schemă s-a detaliat că viitoarele firme beneficiare ar fi urmat să suporte și ele 10% din investiție și, de asemenea, s-a stabilit lista codurilor CAEN excluse de la finanțare.

Mai rămânea de publicat și Ghidul solicitantului - varianta oficială, în baza căreia ADR-urile să poată depune proiectele mari, pentru ca apoi să deschidă ele sesiunile de înscrieri pentru IMM-uri.

Aici s-a împotmolit programul de 100 de milioane de euro pentru IMM-uri.

- Pe 23 decembrie 2020, intră în funcție noul guvern PNL-USR PLUS-UDMR, condus de premierul Florin Cîțu (PNL), cu Cristian Ghinea (USR PLUS) la Fonduri Europene. Denumirea Ministerului Fondurilor Europene se schimbă în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

- 15 ianuarie 2021. Noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, spune, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, că are de gând să lanseze schema de ajutor de minimis de 100 de milioane de euro pentru digitalizarea IMM, inițiată de predecesorul său, Marcel Boloș, dar menționează o altă sursă de finanțare europeană pentru aceasta: nu POC, așa cum era prevăzut până atunci, ci React EU, o facilitate neprogramată nici în zua de azi în România.

StartupCafe.ro: Și la ADR-uri ați mai întrebat, când pornesc programul de digitalizare?

Cristian Ghinea: Decizia e la Programul de Competitivitate. ADR-urile sunt doar implementatori, deci noi trebuie să dăm verdele și apoi va fi la ei.

Acesta a fost dialogul cu ministrul Ghinea despre programul de digitalizare a IMM:

StartupCafe.ro: Când le dați verde?

Cristian Ghinea: Depinde de realocările din React EU.

StartupCafe.ro: Și acolo trebuie să așteptați să realocați...

Cristian Ghinea: Programul Operațional Competitivitate e unul din programele de la care s-au luat bani și așteptăm să fie completat din facilitatea React EU. Nu avem nevoie de aviz de la Comisie, este schema noastră, o putem lansa mâine, e vorba de disponibil de bani.

- Pe 26 martie 2021, Corina Atanasiu, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, anunță „prioritățile MIPE” în Programul Operațional Competitivitate, menționând printre acestea și „lansarea apelului pentru acțiunea 2.2.2 Digitalizarea IMM-urilor și contractarea proiectelor”.

- 29 martie 2021. ADR Vest precizează, la solicitarea StartupCafe.ro, că aștepta și ea ca MIPE să lanseze apelul de proiecte pentru digitalizarea IMM-urilor, la care să se înscrie agențiile.

- 21 aprilie 2021. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene transmite, la solicitarea StartupCafe.ro, că „a inclus o schemă similară” programului de digitalizare a IMM între măsurile propuse pentru a fi incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență, „cu o alocare financiară consistentă”.



- 26 aprilie 2021. Ministrul Cristian Ghinea a anunţat că România va depune Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pe 31 mai 2021.

- 30 aprilie 2021. Ministrul Ghinea estimează, într-un interviu la Spot Media, că primii bani din PNRR vor intra abia în octombrie.