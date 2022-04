Beneficiarii Măsurilor 1 și 2 vor putea depune raportul de progres, să nu piardă granturile - lege promulgată de președintele Iohannis

O serie de beneficiari ai primei ediții a Măsurii 1 și ai Măsurii 2 de ajutoare de stat COVID, care nu au depus la timp rapoartele de progres din proiectele implementate, vor beneficia de un nou termen de depunere, pentru a nu pierde microgranturile și granturile de capital de lucru, datorită unei legi pe care a promulgat-o miercuri președintele Iohannis.

Potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro de Palatul Cotroceni, Iohannis a semnat mierecuri Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Acum legea mai trebuie să se publice în Monitorul Oficial, intrând în vigoare după 3 zile.

Am mai scris pe StartupCafe.ro despre legea adoptată de Parlament. Pe scurt, noua lege prevede clemență pentru beneficiarii amenințați cu retragerea granturilor de la Măsura 2 și la prima ediție a Măsurii 1 pe motiv că au ratat termenul de depunere a rapoartelor de progres din proiecte.

Pentru ei se dă un termen prelungit până la data de 30 aprilie 2022 pentru depunerea rapoartelor de progres.

Astfel, OUG 130/2020 modificată prin noua lege va statua că:

(1) În situația în care termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h) si art. 16 alin. (1) lit. h) din OUG 130/2020 nu au fost respectate sau rapoartele au fost depuse cu informaţii lipsă ori nu au fost completate cu informaţiile/documentele solicitate și sprijinul financiar acordat sub formă de ajutor de stat nu a fost recuperat, beneficiarii finali ai ajutoarelor de stat pot să depună raportul complet și corect, până cel mai târziu la data de 30 aprilie 2022, sub sancțiunea inițierii de către AM-POC/MAT/AIMMAIPE sau, după caz, continuării procedurii de recuperare a sprijinului financiar acordat sub formă ajutor de stat, conform metodologiilor de recuperare a ajutorului de stat.

(2) Procedurile de recuperare inițiate de către AM-POC/MAT/AIMMAIPE se suspendă până la 30 aprilie 2022.