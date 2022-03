Măsurile 1 și 2: Iertarea beneficiarilor care au omis raportul de progres a ajuns pe masa președintelui Iohannis

Președintele Iohannis mai trebuie să promulge legea și să o publice în Monitorul Oficial, pentru a fi iertați de retragerea granturilor beneficiarii Măsurilor 1 și 2 care au omis să depună raportale de progres din proiecte, în anumite condiții.

Parlamentarii s-au mișcat destul de repede cu modificarea Ordonanței de urgență 130/2020. Senatorii au introdus amendamentele de clemență pentru beneficiarii de la Măsurile 1 și 2, iar pe 14 martie 2022 le-au adoptat în proiectul de lege. Deja pe 23 martie, comisiile de deputați au depus raportul pentru proiectul de lege, cu amendamente, iar în aceeași zi s-a adoptat și în plenul Camerei Deputaților, cu 287 de voturi pentru.

Miercuri, 30 martie 2022, Parlamentul a trimis la președintele Iohannis proiectul de lege, pentru promulgare. După promulgare, mai trebuie publicat în Monitorul oficial, pentru a se putea aplica.

În forma modificată de deputați și trimisă la promulgare, noua lege prevede clemență, dar numai pentru beneficiarii cărora nu li s-au retras banii deja, la Măsura 2 și la prima ediție a Măsurii 1.

Pentru ei se va da un termen prelungit până la data de 30 aprilie 2022 pentru depunerea rapoartelor de progres.

Astfel, OUG 130/2020 va statua că:

(1) În situația în care termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h) si art. 16 alin. (1) lit. h) din OUG 130/2020 nu au fost respectate sau rapoartele au fost depuse cu informaţii lipsă ori nu au fost completate cu informaţiile/documentele solicitate și sprijinul financiar acordat sub formă de ajutor de stat nu a fost recuperat, beneficiarii finali ai ajutoarelor de stat pot să depună raportul complet și corect, până cel mai târziu la data de 30 aprilie 2022, sub sancțiunea inițierii de către AM-POC/MAT/AIMMAIPE sau, după caz, continuării procedurii de recuperare a sprijinului financiar acordat sub formă ajutor de stat, conform metodologiilor de recuperare a ajutorului de stat.

(2) Procedurile de recuperare inițiate de către AM-POC/MAT/AIMMAIPE se suspendă până la 30 aprilie 2022.