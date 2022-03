Măsura 2: Aproximativ 3.330 de beneficiari nu și-au îndeplinit toate obligațiile din contractul de finanțare (MAT)

Aproxmativ 3.330 de beneficiari ai Măsurii 2 nu și-au îndeplinit în întregime obligațiile din contract, avertizează, joi, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT).

Una dintre obligațiile celor care obțin granturi de 2.000-150.000 euro la Măsura 2 și microgranturi de 2.000 de euro la Măsura 1 este aceea de a depune la finalul proiectului un raport de progres, care cuprinde toate cheltuielile efectuate. Foarte mulți beneficiari nu au depus la timp acest raport de progres, iar MAT le-a dat decizie de retragere a ajutorului de stat. La Măsura 1, termenul de implementare a proiectelor este de 90 de zile, iar la Măsura 2 de 180 de zile de la primirea banilor în contul de grant de la banca parteneră.

Din fericire pentru o serie întreagă de beneficiari de la cele două măsuri, care au ratat depunerea raportului de progres în aplicația online de granturi IMM, Parlamentul a dat o lege care le mai va mai oferi o păsuire, până pe 30 aprilie 2022, să-și depună rapoartele. Așa cum am semnalat pe StartupCafe.ro, legea a fost trimisă miercuri, la președintele Iohannis, pentru promulgare.

Mai exact, legea adoptată în Parlament introduce o modificare la Ordonanța de urgență 130/2020:

(1) În situația în care termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h) si art. 16 alin. (1) lit. h) din OUG 130/2020 nu au fost respectate sau rapoartele au fost depuse cu informaţii lipsă ori nu au fost completate cu informaţiile/documentele solicitate și sprijinul financiar acordat sub formă de ajutor de stat nu a fost recuperat, beneficiarii finali ai ajutoarelor de stat pot să depună raportul complet și corect, până cel mai târziu la data de 30 aprilie 2022, sub sancțiunea inițierii de către AM-POC/MAT/AIMMAIPE sau, după caz, continuării procedurii de recuperare a sprijinului financiar acordat sub formă ajutor de stat, conform metodologiilor de recuperare a ajutorului de stat.

(2) Procedurile de recuperare inițiate de către AM-POC/MAT/AIMMAIPE se suspendă până la 30 aprilie 2022.