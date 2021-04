Măsura 3: Cele trei modificări care se vor aplica la reluarea de la zero a sesiunii (ministru)

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, merge mai departe cu intenția sa de a relua de la zero înscrierile la Măsura 3 - granturi de investiții de câte 50.000-200.000 de euro pentru firme, și anunță 3 modificări care se vor face la reluarea sesiunii.

Într-o video-conferință la Newsweek, Năsui a enumerat 3 modificări pe care le va introduce la reluarea sesiunii de înscrieri la Măsura 3:

secretizarea ermetică a procentelor de cofinanțare introduse în aplicație de către beneficiari, până la terminarea sesiunii de înscriere,

eliminarea cheltuielilor eligibile cu imobiliarele,

introducerea unor noi coduri CAEN eligibile, care au fost prevăzute prin legea 220/2020, prin care s-a modificat OUG 130/2020.

Ministrul Năsui afirmă că persoanele care au aplicat corect la sesiunea inițială de la Măsura 3, pe care vrea să o anuleze, vor fi eligibile și la reluarea de la zero a sesiunii de înscrieri. Totuși, trebuie menționat că introducându-se coduri CAEN noi față de sesiunea inițială, automat șansele celor care au aplicat în sesiunea inițială vor scădea, pentru că va crește concurența pe fonduri.

Iată ce a spus Claudiu Năsui la Newsweek:

„Pe Măsura 3, dorința noastră, în secunda aceasta, este să o reluăm, pentru că au fost 27.000 de aplicanți. Dintre aceștia, aproximativ 3.000 sunt potențial eligibili. Avem o rată destul de mare de oameni eligibili care au aplicat pe ultima sută de metri cu niște procente de cofinanțare foarte apropiate de procentul de cofinanțare eligibil, cam 1100 de firme. Schema a inclus și investiții imobiliare, lucru pe care nu-l încurajăm. Vrem investiții productive. Și atunci, dorința noastră este să reluăm această schemă de la zero fără acest criteriu de eligibilitate și mai ales cu respectul legii, pentru că, așa cum a pornit această schemă, ea nu includea codurile CAEN care au fost introduse în Parlament. Toată lumea care era eligibilă va fi eligibilă și după ce vom reface call-ul. Și-l vom reface corect și cu respectul legii. Și asta trebuia să se fi întâmplat și din prima, anume să respectăm Legea 220, care a introdus niște CAEN-uri suplimentare. Legea trebuie respectată”.

Aplicarea la literă a Legii 220/2020 ar implica, însă, și alte modificări în noua sesiune, care ar urma să se reia de la zero, despre care Claudiu Năsui nu a pomenit nimic acum. În primul rând, Legea 220/2020 a modificat și grila de punctaj de la Măsura 3. De exemplu, s-a eliminat indicatorul ratei interne de rentabilitate (RIR) și s-a introdus la punctaj numărul de locuri de muncă create. Aceste modificări prevăzute de Legea 220/2020 au fost prorogate de fostul guvern Orban prin OUG 199/2020.

La modificarea Măsurii 3 lucrează în acest moment secretarul de stat Paul Ene, dar nu s-a stabilit nimic concret până acum. Surse din Ministerul Economiei au declarat pentru StartupCafe.ro că la reluarea sesiunii de la zero nu vor fi introduse suplimentar din Legea 220/2020 decât codurile CAEN prevăzute în plus. Așadar, nu se va schimba și grila de punctaj, din câte afirmă acum sursele. Rămâne însă de văzut ce reguli se vor aplica până la urmă.

Lipsă de fonduri europene

O altă problemă cu Măsura 3 este lipsa de finanțare disponibilă la acest moment. Toată schema COVID, cu cele 3 măsuri, avea alocat inițial un buget de 1 miliard de euro cu tot cu cofinanțările aplicanților. Ulterior, Guvernul Orban a decis suplimentarea Măsurii 2, pentru că au rămas pe dinafară foarte multe firme care au aplicat, bugetul fiind mult sub nivelul cererii. Bugetul inițial al schemei a fost prevăzut din fondurile UE de pe Programul Operațional Competitivitate. Suplimentarea, însă, a fost prevăzută din altă sursă de bani europeni: facilitatea React EU.

Problema acum este că, deși Guvernul Orban a indicat sursa de finanțare React EU, România nu avea și nu are nici acum un program React EU necesar tragerii banilor de la Bruxelles. În lipsa acestui program, dacă dă banii suplimentari la schema de ajutoare de stat, bugetul de stat ar rămâne cu o „gaură” de 500 de milioane de euro, așa cum explică acum Năsui.„În secunda aceasta, problema este mai ales de finanțare. Noi avem 500 de milioane de euro lipsă. Asta este cea mai mare problemă, de aceea avem și întârzierile acestea pe Măsura 2. De aceea, este foarte important să avem programarea acestui fond european pe care să-l putem accesa și să finanțăm toate aceste scheme” - a explicat Claudiu Năsui.

„Este diferența între creditele de angajament și credite bugetare. Pot semna credite de angajament în momentul în care am sursa bugetară. Sursa bugetară, în momentul acesta, este titlul 58, adică fondurile europene, care au nevoie de 2 condiții pentru a putea fi cheltuite: să fie prinse în buget și să aibă acel contract de finanțare în spatele lor. În acest moment mie îmi lipsesc 500 de milioane de euro în termeni de contract de finanțare. Și asta e o problemă pe care am anunțat-o în luna ianuarie, pe care am reușit să o rezolvăm la nivel de principiu, pentru că am găsit de unde să luăm, dar tot trebuie să facem acea programare și, în timp ce se programează, Ministerul Economiei va face acea aplicație pe React EU, ca să ia banii aceia și să poată să-i plătească firmelor” - a mai susținut Claudiu Năsui.

Totuși, suplimentarea de 500 de milioane de euro (care este condiționată de programarea React EU) nu avea legătură cu Măsura 3, ci numai cu Măsura 2. Dar Ministerul Proiectelor Europene și Ministerul Economiei, din guvernarea actuală (Cîțu), au apelat la o soluție paliativă pentru a asigura plățile suplimentare către beneficiarii de la Măsura 2 - granturi de capital de lucru, care este în derulare.

Astfel, cele două ministere conduse de miniștri USR (Năsui și Ghinea) s-au mutat 209 milioane de euro, fonduri UE de la Măsura 3 la Măsura 2 pentru a se face plăți către beneficiari, în condițiile în care Măsura 3 este oricum blocată ca urmare a anchetelor procurorilor DNA.

Între timp, ancheta DNA continuă la Măsura 3. „Știm sigur că a început urmărirea penală in rem la DNA, ei au trecut la următorul pas procedural după plângere, noi așteptăm mai multe informații de la ei în privința aceasta”, a spus Năsui acum.

„Problema este că acea măsură (3) avea niște suspiciuni foarte mari de fraudă pe care DNA mi le confirmă, că, dacă nu, nu începea urmărirea penală in rem. În ultimele 48 de ore au aplicat 1100 de firme care au avut procente de cofinanțare foarte aproape de ultima limită de cofinanțare aprobată, de 60%. Pe lângă tot ce s-a scris în presă, care e un zvon, nu e o dovadă, avem 1100 de firme care au aplicat la limită în ultimele 48 de ore. Eu nu pot să semnez pentru ca banii aceștia publici să iasă în felul acesta” - și-a justificat el din nou decizia de a bloca Măsura 3 și de a anula sesiunea inițială de înscrieri.

Referitor la investițiile imobiliare, el consideră că potențialii beneficiari ar fi putut să cumpere „apartamente la mare” pe care să le declare spații productive, în forma inițială a Măsurii 3. „Dacă era declarat spațiu de producție, era eligibil” - a susținut ministrul.

Ce se mai întâmplă la Măsura 2

Referitor la Măsura 2 - granturi de capital de lucru de câte 2.000-150.000 euro, ministrul Economiei afirmă că mai trebuie deblocați și banii din facilitatea React EU.

„Am reușit să mai deblocăm din bani. Trebuie să mai facem și alte lucruri ca să deblocăm și ceilalți bani. Trebuie să programăm React-EU și să reușim să luăm banii de acolo, dar asta e o problemă la nivel de stat, România în relația cu Uniunea Europeană. Și odată ce se face lucrul acesta, vom lua și diferențele de bani. Banii din Măsura 2 au fost suplimentați fără să-i avem de la Uniunea Europeană. Nici în secunda aceasta nu-i avem de la UE. I-am rezervat din facilitatea React EU, dar din păcate România nu a programat React EU. Ce am mai reușit să facem este să deblocăm o tranșă de bani din Măsura 3 pe Măsura 2” - a spus Claudiu Năsui la conferința Newsweek.

Tranșa de bani la care se referă Năsui când spune că a deblocat-o la Măsura 2 este cea de 209 milioane de euro luată de la Măsura 3. Ce nu e clar este de ce invocă lipsa programării React EU și la Măsura 2, și la Măsura 3, în același timp, pentru a arăta că nu sunt bani suficienți alocați. Lipsa celor 500 de milioane de euro era resimțită la Măsura 2, dar deja s-au mutat 209 milioane de euro de la Măsura 3 la Măsura 3.

Surse din Ministerul Economiei au declarat, zilele trecute, pentru StartupCafe.ro, că se are în vedere și mutarea restului de fonduri UE de la Măsura 3 (de 206 milioane de euro) la Măsura 2. Astfel, statul ar putea să anuleze cu totul Măsura 3, blocată oricum pe perioada investigațiilor, și să lanseze de la zero o nouă linie de finanțare.

Dacă se vor muta și restul de 206 milioane de euro de la Măsura 3 la Măsura 2, nu mai putem vorbi de 500 milioane euro lipsă în acest moment, pentru că această lipsă de bani rămâne doar la Măsura 3, care oricum este blocată prin ancheta DNA.