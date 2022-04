Măsurile 1 și 2: S-a publicat în Monitorul Oficial Legea 88/2022, „amnistia” pentru beneficiarii care au ratat termenul inițial pentru raportul de progres

S-a publicat în Monitorul Oficial legea „amnistiei”, care dă posibilitatea unor beneficiari ai Măsurii 2 și ai primei ediții a Măsurii 1, care au ratat termenul inițial de depunere a rapoartelor de progres, să nu mai piardă granturile și microgranturile de capital de lucru.

Legea 88/2022 s-a publicat joi în Monitorul Oficial Nr. 370/14.IV.2022, Partea I, după ce fusese promulgată de președintele Iohannis cu o zi înainte. Actul normativ dă un nou termen, 30 aprilie 2022, unor beneficiari de la Măsura 2 și prima ediție a Măsurii 1 care nu și-au depus rapoartele de progres la timp, să le depună de data aceasta.

Depunerea rapoartelorde progres la agenția IMM din subordinea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, până la noul termen de 30 aprilie 2022, se face tot prin sistemul electronic de granturi IMM.

„Modificarea nu se aplică, însă, beneficiarilor care deja au returnat sumele datorate ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale” - a precizat Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Prin Legea 88/2022, Ordonanța de urgență 130/2020 s-a modificat astfel:

(1) În situația în care termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h) si art. 16 alin. (1) lit. h) din OUG 130/2020 nu au fost respectate sau rapoartele au fost depuse cu informaţii lipsă ori nu au fost completate cu informaţiile/documentele solicitate și sprijinul financiar acordat sub formă de ajutor de stat nu a fost recuperat, beneficiarii finali ai ajutoarelor de stat pot să depună raportul complet și corect, până cel mai târziu la data de 30 aprilie 2022, sub sancțiunea inițierii de către AM-POC/MAT/AIMMAIPE sau, după caz, continuării procedurii de recuperare a sprijinului financiar acordat sub formă ajutor de stat, conform metodologiilor de recuperare a ajutorului de stat.

(2) Procedurile de recuperare inițiate de către AM-POC/MAT/AIMMAIPE se suspendă până la 30 aprilie 2022.