Fonduri europene: Granturi pentru tineri antreprenori, în două proiecte derulate de Politehnica Timișoara

O serie întreagă de tineri vor putea obține granturi de până la 100.000 de euro, respectiv maximum 200.000 de euro în două proiecte pe fonduri europene, care urmează să fie implementate de Universitatea Politehnica Timișoara, pentru deschiderea și dezvoltarea de mici afaceri.

Este vorba despre proiectul StartUPT derulat în cadrul programului Innotech Student și proiectul SUS RURAL din programul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural” (finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020).

Ambele proiecte au o valoare totală de aproape 5 milioane de euro.

Programul Innotech Student a fost afectat de „o perioadă de incertitudine la nivel central”, dar acum universitatea speră să poată trece la implementarea proiectului său, a declarat rectorul Florin Drăgan.

“Noi gândim UPT ca pe o universitate care dezvoltă spiritul antreprenorial pronunțat al studenților și acest lucru vrem să îl facem cât mai aplicat, prin încurajarea tinerilor cu idei inovatoare să își deschidă o afacere. Din păcate, noi ne doream ca acest proiect să îl pornim mult mai devreme, însă a existat o perioadă de incertitudine la nivel central. Acum am înțeles că s-au mai făcut câțiva pași în deblocarea programului și sperăm să trecem cât mai repede la implementare, mai ales că am fost una dintre cele trei universități care au obținut punctaj maxim. Până acum am avut numeroși studenți care și-au deschis un start-up încă din facultate, preponderent pe dezvoltare software, soluții IT pentru firme, dar am avut și în zona de comunicare”, a declarat conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.