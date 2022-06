Granturi IMM pentru sectorul agroalimentar: Adio, suplimentare de buget!

Dezamăgire pentru fermierii și antreprenorii din sectorul agroalimentar care nu au prins loc eligibil la noile Măsuri 1 și 2, dar care mai sperau să se suplimenteze bugetele pentru a prinde și ei granturi și microgranturi de 5.000-120.000 de euro: nu mai e timp pentru majorări de fonduri.

La Măsura 2 a schemei de finanțare pentru sectorul agroalimentar au fost depuse 10.961 de cereri de finanțare, dar numai primii 3.469 de beneficiari eligibili s-au încadrat în bugetul de 250 de milioane de euro pus în joc. La Măsura 1 - microgranturi de câte 5.000 de euro s-au depus 32.153 de cereri de finanțare, dar numai primii 10.000 de solicitanți eligibili au prins ajutoare din bugetul de 50 de milioane de euro al acestei măsuri.

În aceste condiții, pe data de 3 iunie 2022, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a spus că încearcă să găsească noi surse de finanțare pentru a putea suplimenta bugetele celor două măsuri de sprijin, în limita posibilităților. „Nu pot promite nimic, dar putem face o analiză, să vedem dacă putem face rost de resurse suplimentare pentru granturile de capital de lucru, având în vedere numărul foarte mare al solicitărilor depuse. Nu vreau însă să fac o promisiune pe care apoi să n-o putem îndeplini”, a spus Boloș, pentru StartupCafe.ro, pe data de 3 iunie.

Solicitanții care nu au prins loc în buget își văd acum năruite speranțele, pentru că joi, 30 iunie 2022, este ultima zi a cadrului temporar COVID-19 al Uniunii Europene, ultima zi în care se mai pot semna contracte de finanțare cu beneficiarii acestor scheme.

„IMM Agri-Food a avut termen 30 iunie de semnare a contractelor. În momentul în care pornești cu ideea la drum cu o lună de zile înainte și începi cu semnarea contractelor, din cauza termenului, și apoi cu evaluare, verificări și ce mai avem conform unei ordonanțe de urgență unde nu suntem noi inițiatori, dar noi suntem cei vinovați că am făcut ceea ce am făcut până acum și atunci trebuie să facem și altele... Dar suplimentarea de buget nu cred că se mai încadrează, sigur nu se va mai încadra în termenul de semnare a contractelor. Și atunci degeaba vine cineva și zice <<Gata, am suplimentat tot bugetul!>>, nu mai avem timp să semnăm contractele de finanțare, e vorba de mâine-poimâine” - a explicat, miercuri, directorul Direcției de Antreprenoriat și Programe pentru IMM din Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Adrian Panait, chestionat de StartupCafe.ro.