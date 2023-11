Granturi IMM Agri-Food: Ultima șansă a beneficiarilor Măsurii 2 să nu piardă fondurile. Nou termen 2023 pentru raportul de progres

Guvernul vrea să mai dea o șansă fermierilor și antreprenorilor din industria alimentară care au obținut granturi IMM de câte 5.000-120.000 EUR de la Măsura 2 Agri-Food și care acum riscă să li se retragă ajutoarele pentru că nu și-au depus rapoartele de progres la finalizarea proiectelor, în termenul inițial stabilit.

Vorbim despre Măsura 2 a Schemei de ajutoare de stat - capital de lucru pentru microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din sectorul agro-alimentar, instituite în anul 2022, prin OUG 61/2022, pentru redresarea după criza COVID-19.

162 de întreprinderi mici și mijlocii și-au depus cu întârziere rapoartele de progres, iar 20 de beneficiari nu au reușit depunerea raportului de progres privind cheltuielile efectuate, însoțite de documentele justificative pentru efectuarea cheltuielilor. Beneficiarii aveau un termen de 180 de zile de la primirea granturilor de câte 5.000-120.000 EUR să depună rapoartele de progres, pentru ca statul să nu le ceară înapoi finanțarea.

Acum, Ministerul Economiei propune un nou termen pentru ca și acești beneficiari să-și depună, în platforma IMM Recover, rapoartele de progres însoțite de documentele justificative pentru efectuarea cheltuielilor: 24 noiembrie 2023 inclusiv.

Noul termen propus apare într-un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea OUG 61/2023:

Art.161 - (1) În situația în care beneficiarii finali ai ajutoarelor de stat nu au respectat termenele de depunere a rapoartelor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. h) sau au depus rapoartele cu informații lipsă ori nu au completat informațiile/documentele solicitate, iar sprijinul financiar acordat sub formă de ajutor de stat nu a fost recuperat, aceștia pot depune raportul complet și corect până la data de 24 noiembrie 2023 inclusiv, sub sancțiunea inițierii de către AM-POC/MEAT/AIMM sau, după caz, a continuării procedurii de recuperare a sprijinului financiar acordat sub formă de ajutor de stat, conform metodologiilor de recuperare a ajutorului de stat.

(2) În cazul în care AM-POC/MEAT/AIMM au inițiat procedurile de recuperare a ajutorului de stat, acestea se suspendă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).