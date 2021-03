Ajutoare de stat IMM: 16.000 de aplicanți admiși și neplătiți, la Măsura 1 și Măsura 2

Alex Consultant

S-au laudat cu 800 de dosare verificate pe zi si au avut un avans impresionant. Si acum nu mai reusesc sa verifice 2700 dosare in 3 saptamani! Asta se intampla de cand si-a delegat ministrul toate responsabilitatile! Mai putin cea de a se poza cu ambasadorii si a negocia fara mandat vacantele romanilor in Grecia! In acest timp, Masura 3 este declarata blocata! Blocata de incompetenta guvernantilor! A fost adus un nou secretat de stat, sa ajute la deblocare. Cum ajuta? Se bate pasul pe loc cu verificarile la Masura 2 !