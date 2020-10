Ajutoarele de stat de 1 miliard Euro: 2 ministere trebuie să semneze vineri un contract între ele, ca să lanseze înscrierile săptămâna viitoare

IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile și cabinetele medicale individuale eligibile vor putea să înceapă să ceară, de săptămâna viitoare, ajutoarele de stat în valoare totală de 1 miliard de euro, cu o condiție: două ministere din același guvern, al României, să semneze vineri, 2 octombrie 2020, între ele, un contract. Asta au spus cei doi ministri implicați - cel al Economiei și cel al Fondurilor Europene - în ședința de guvern, în fața prim-minstrului.

Guvernul s-a reunit joi în ședință, prima dată după alegerile locale de duminica trecută, iar premierul Ludovic Orban le-a cerut minstrului Economiei, Virgil Popescu, și ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș, că deschidă sesiunile de accesare propriu-zisă a ajutoarelor de stat de 1 miliard de euro din fonduri europene și de la buget, pentru firme mici și mijlocii, persoane fizice autorizate și alți beneficiari eligibili.

„Am lansat prima etapă a apelului, până în momentul de față sunt preînscrise peste 30.000 de companii. Suntem în negociere cu Ministerul Fondurilor Europene și sperăm să finalizăm săptămâna aceasta contractul...”, i-a raportat premierului ministrul Economiei, Virgil Popescu.

„Știți că companiile nu vor numai să se înscrie, companiile vor să și acceseze banii cât de repede posibil” - i-a replicat Orban.

„Sper să finalizăm contractul între ministerul Fondurilor Europene și Mnisterul Economiei, ca administrator al acestei scheme, după care imediat lansăm...” - a explicat Popescu.

Alături, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a dat și el eplicațiile lui: „Așa cum a precizat dl. ministru Popescu, în cursul zilei de mâine (vineri - n.r.) închidem partea de încheiere a contractului de finanțare între Ministerul Fondurilor și Ministerul Economiei, după care Ministerul Economiei, luni sau, cel tâziu, marți poate să... (să deschidă sesiunea de depunere a cererilor de finanțare - n.r.)”.

„Săptămâna viitoare vom da drumul, dacă semnăm mâine”, a completat și ministrul Economiei, Virgil Popescu.

Subiectul s-a încheiat cu avertismentul lui Orban: „Voi urmări personal acest subiect”.

Joia trecută, în utlima ședință de guvern de dinainte de alegerile locale din 27 septembrie, prim-ministrul ceruse Ministerului Economiei să „dea drumul” schemei de finanțare până pe 1 octombrie. Ziua de 1 octombrie a venit joi aceasta, dar Ministerul Economiei nu a demarat sesiunea de cerere a fondurilor, pentru că nici nu avea cum.

Mai întâi de toate, Ministerul Fondurilor Europene a introdus un proiect de ordonanță de urgență de modificare a OUG 130/2020, care va introduce noi domenii finanțabile, va elmina pragul de 5.000 de euro cifră de afaceri pentru IMM-uri la microgranturile de 2.000 de euro, va inversa punctajul RIR (rata internă de rentabilitate a investiției) la fondurile de 50.000-200.000 euro pentru IMM și altele.

Joia trecută a fost discutat în Guvern proiectul de OUG cu modificările, dar numai în primă lectură, rămânând să se adopte la ședința următoare, care a fost cea de joi, 1 octombrie. Modificarea OUG 130/2020 implică și modificarea procedurilor de implementare care vor trebui operașionalizate de ministrul Economiei, Virgil Popescu, prin ordinul său, care va trebui publicat în Monitorul Oficial.

Din informațiile StartupCafe.ro, ordinul a fost deja redactat pe banza proiectului de OUG al Ministerului Fondurilor, încă neadoptat de Guvern la momentul respectiv, ordonanța și ordinul urmând să se publice succesiv, în urma deciziei așteptate de la Guvern, pe forma finală a OUG. Joi, 1 octombrie, pe ordinea de zi a ședinței de guvern transmise presei, proiectul de OUG de modificare a OUG 130/2020 nu se regăsea, dar asta nu înseamnă neapărat că nu putea fi discutat și aprobat. Până nu îl vedem însă în Monitorul Oficial, orice speculații sunt însă inutile.

Luni, 28 septembrie, a doua zi după alegeri, Ministerul Fondurilor Europene a publicat și Instrucțiunea nr. 42/ 2020 privind documentele necesare a fi depuse de către solicitanți în etapa de contractare aferentă Acțiunii 3.1.1 – „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19”. Aceasta este instrucțiunea pe care o aștepta minustrul Economiei, Virgil Popescu, să poată semna cu Ministerul Fondurilor contractul de finanțare, care ar urma să se întâmple vineri, 2 octombrie. Solicitanții la care face referire instrucțiunea ministrului Boloș sunt Ministerul Economiei și partenerii săi: agențiile pentru IMM (din subordinea sa) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Cam acestea ar fi condițiile de îndeplinit pentru lansarea sesiunii de cerere a finanțărilor de câte 2.000 - 200.000 de euro fiecare.

Așa cum arată acum situația beneficiarilor care și-au făcut profiluri de utilizatori cu parolă pentru a putea aplica la fonduri, Ministerul Economiei nici nu prea are motive să se grăbească cu lansarea. Numai la microgranturile de câte 2.000 de euro sunt fonduri pentru 50.000 de beneficiari. În total, la cele 3 măsuri de sprijin ar fi nevoie de circa 80.000-100.000 de potențiali beneficiari ca să se se absorarbă toți banii. Or, în acest moment, după 2 săptămâni de la deschiderea preînscrierilor în sistemul electronic, sunt doar vreo 30.000 de beneficiari, așa cum am scris și pe StartupCafe și a confirmat acum și ministrul Popescu.

O problemă este și faptul că multe firme și PFA care ar vrea să aplice nu posedă un instrument obligatoriu: certificat de semnătură digitală. Și nici nu au împuternicit un consultant sau un contabil care are semnătură digitală să semneze în locul lor și să depună online cererile de sprijin. Prin urmare, Ministerul Economiei chiar ar avea interes să aștepte să vadă câți beneficiari reușesc să își facă profil de user cu parolă, ca să fie sigur că se absorb fondurile europene. De menționat că beneficiarii finali ar trebui să termine de semnat contractele de finanțare cu statul până a finalul anului 2020, altfel România pierde acești bani europeni.

Un alt amănunt procedural este și faptul că Minusterul Economiei va trebui să dea un anunț oficial pe site și abia după 3 zile să deschidă sesiunea de depunere a cererilor de finanțare, au explicat pentru StartupCafe.ro surse apropiate acestui proces. Prin urmare, oricât s-ar grăbi cei de la Economie, sesiunea nu se va putea deschide chiar de luni, cum spunea ministrul Fondurilor.

Cele trei măsuri de sprijin ar urma să fie lansate succesiv, la distanță de 2 zile una de alta, pentru a se evita eventualele aglomerări și presiunea pe platforma online, în cazul în care se vor înscrie foarte mulți solicitanți până la urmă. „S-a făcut preînregistrarea, după ce se adoptă modificările la Ordonanța 130 astăzi, eu zic că în câteva zile dăm drumul la grantul 1 și 2. Dăm eșalonat tocmai ca să nu aglomerăm aplicația, la două zile diferență”, spunea, săptămîna trecută, Daniela Nicolescu, secretar de stat la Economie.

Între timp, în paralel, la Parlament se află alte modificări la măsurile de sprijin, cel mai mare impact fiind la punctajul pentru măsura 3 - granturile de investiții, dar acele modificări sunt încă incerte.